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Нови здравословни проблеми: Лайънъл Ричи влезе по спешност в болница след концерт

Нови здравословни проблеми: Лайънъл Ричи влезе по спешност в болница след концерт

1 Септември, 2026 14:58 436 3

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Още в началото на турнето си певецът изпитваше затруднения с изпълненията си

Нови здравословни проблеми: Лайънъл Ричи влезе по спешност в болница след концерт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският певец и композитор Лайънъл Ричи е бил хоспитализиран след концерт в Сейнт Луис, щата Мисури, след като към края на шоуто е почувствал неразположение. 77-годишният изпълнител е приет за медицински изследвания като предпазна мярка, а сред възможните причини лекарите разглеждат дехидратация.

Лайънъл Ричи изнесе концерта си на 29 август в The Muny в Сейнт Луис. По време на финалното изпълнение на „All Night Long“ певецът поиска да му бъде донесен стол и завърши песента седнал. По-късно сам е потърсил лекарска помощ и е бил приет в местна болница за допълнителни изследвания.

Според TMZ музикантът е настанен в интензивно отделение, но източници определят решението като предпазна мярка. Представител, близък до турнето, е заявил пред Rolling Stone, че Лайънъл Ричи е добре. Към момента няма официално съобщение от екипа му за конкретна диагноза.

Това е вторият здравословен инцидент за Лайънъл Ричи по време на концерт през това лято. На 24 юни певецът прекрати преждевременно шоу в Сейнт Пол, Минесота, след като каза на публиката, че се чувства замаян и необичайно отпаднал. Изпълнителят седна по време на „Dancing on the Ceiling“, а концертът беше прекратен след около 55 минути.

След инцидента през юни Лайънъл Ричи отложи два концерта по лекарска препоръка, но се върна на сцената на 30 юни в Питсбърг. По-късно той увери феновете си, че се чувства добре и благодари за подкрепата.

Последните здравословни проблеми идват в разгара на активен концертен период за певеца. Лайънъл Ричи е на турне заедно с легендарната група Earth, Wind & Fire. Следващият му обявен концерт е на 26 септември в Chase Center в Сан Франциско, следван от дати в Чикаго и Кълъмбъс. Засега няма официална информация дали хоспитализацията ще доведе до промени в графика.

Лайънъл Ричи се утвърждава като световна музикална звезда през 70-те години като вокалист и автор в Commodores, където стои зад песни като „Easy“ и „Three Times a Lady“. В началото на 80-те започва изключително успешна солова кариера с хитове като „Hello“, „All Night Long“, „Dancing on the Ceiling“ и „Say You, Say Me“.

Певецът е носител на четири награди „Грами“ от общо 33 номинации. Албумът му „Can't Slow Down“ печели „Грами“ за албум на годината, а благотворителният хит „We Are the World“, написан от Лайънъл Ричи и Майкъл Джексън, получава отличието за песен на годината.

„Say You, Say Me“, написана за филма „White Nights“, носи на Лайънъл Ричи и „Оскар“ за най-добра оригинална песен. Десетилетия след най-големите си хитове музикантът продължава активно да концертира и е познат на по-младата публика и като дългогодишен съдия в телевизионното шоу „American Idol“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано

    1 0 Отговор
    Да не е нещо сериозно и бързо да се оправи. Много талантлив, любим композитор и изпълнител.

    15:05 01.09.2026

  • 2 оня същия

    1 0 Отговор
    😀😀 В болницата:
    - Пижама носите ли си?
    - Да.
    - Чаршафи, сапун, термометър?
    - Да.
    - Минерална вода, плодове и монети за телевизора?
    - ДА!
    - А този кой е с вас ?
    - Ами водя си и доктор, може да нямате!...

    15:21 01.09.2026

  • 3 Жоржи шоумена

    0 0 Отговор
    Айде хитреците се събрахме на куп у фейсбук , къде са хубавите пичолини да им скъсаме сливите 🤣🤭

    15:22 01.09.2026