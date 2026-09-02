Певецът Лайнъл Ричи отново е в болница (ВИДЕО)

Певецът Лайнъл Ричи е постъпил в болница като предпазна мярка след концерт през уикенда, научи ABC News от източник, близък до турнето на изпълнителя, започнало през юни.

Изпълнителят на „Hello“ беше хедлайнер на ежегодния заключителен летен концерт на The Muny в Сейнт Луис в събота вечер, пише btvnovinite.bg.

TMZ беше сред първите медии, които съобщиха за хоспитализацията. Според изданието посетители на концерта са забелязали, че към края на шоуто Ричи изглеждал изморен, а последната си песен „All Night Long“ изпял, докато седял.

Хоспитализацията идва повече от 2 месеца след като Ричи получи световъртеж на сцената по време на откриващия концерт от турнето му с Earth, Wind & Fire в Минесота на 24 юни.

Тогава в интернет бяха разпространени няколко видеоклипа, на които се виждаше как Ричи изпълнява песните си, докато е седнал.

Lionel Richie reportedly checked himself into a St. Louis ICU following his Saturday night performance at The Muny.



The music legend spoke onstage about recent dehydration issues while still delivering a full night of hits.



🖊️ Kenya Vaughn

🎥 Kenya Vaughn | The St. Louis… pic.twitter.com/GZdC8KMwDp — St. Louis American (@StLouisAmerican) August 31, 2026

Впоследствие Ричи отложи два концерта - единия в Кълъмбъс, Охайо, а другия в Чикаго, след като лекарите го посъветвали да „почива и да се възстанови напълно“, съобщиха от Live Nation Chicago.

Той се върна на сцената на 30 юни за концерт с Earth, Wind & Fire в Питсбърг.

На 4 юли Ричи публикува послание в Instagram, в което благодари на последователите си за загрижеността и подкрепата.

„Благодаря за всяко съобщение, всяка добра дума и за цялата ви любов“, написа той. „Чувствам се добре и съм благодарен на всички вас.“

Освен пренасрочените дати от турнето си, Ричи се очаква да излезе на сцената в хотел Wynn в Лас Вегас през октомври и ноември за концертите си „King of Hearts“.