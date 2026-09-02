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Певецът Лайнъл Ричи отново е в болница (ВИДЕО)

Певецът Лайнъл Ричи отново е в болница (ВИДЕО)

2 Септември, 2026 09:42 515 2

  • лайнъл ричи-
  • болница-
  • хоспитализация-
  • концерт

Преди 2 месеца той получи световъртеж на сцената по време на концерт и беше хоспитализиран

Певецът Лайнъл Ричи отново е в болница (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Лайнъл Ричи е постъпил в болница като предпазна мярка след концерт през уикенда, научи ABC News от източник, близък до турнето на изпълнителя, започнало през юни.

Изпълнителят на „Hello“ беше хедлайнер на ежегодния заключителен летен концерт на The Muny в Сейнт Луис в събота вечер, пише btvnovinite.bg.

TMZ беше сред първите медии, които съобщиха за хоспитализацията. Според изданието посетители на концерта са забелязали, че към края на шоуто Ричи изглеждал изморен, а последната си песен „All Night Long“ изпял, докато седял.

Хоспитализацията идва повече от 2 месеца след като Ричи получи световъртеж на сцената по време на откриващия концерт от турнето му с Earth, Wind & Fire в Минесота на 24 юни.

Тогава в интернет бяха разпространени няколко видеоклипа, на които се виждаше как Ричи изпълнява песните си, докато е седнал.

Впоследствие Ричи отложи два концерта - единия в Кълъмбъс, Охайо, а другия в Чикаго, след като лекарите го посъветвали да „почива и да се възстанови напълно“, съобщиха от Live Nation Chicago.

Той се върна на сцената на 30 юни за концерт с Earth, Wind & Fire в Питсбърг.

На 4 юли Ричи публикува послание в Instagram, в което благодари на последователите си за загрижеността и подкрепата.

„Благодаря за всяко съобщение, всяка добра дума и за цялата ви любов“, написа той. „Чувствам се добре и съм благодарен на всички вас.“

Освен пренасрочените дати от турнето си, Ричи се очаква да излезе на сцената в хотел Wynn в Лас Вегас през октомври и ноември за концертите си „King of Hearts“.


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    Певецът ЛайЪнъл Ричи. Първото му име не е предназначено за двете нули! Пише се Лионел на инглиш.

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  • 2 Смех

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    Маалата факултету са на златни пясъци 🍾🤣🤭

    09:54 02.09.2026