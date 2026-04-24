Сделката е факт: Warner Bros. одобри сливането с Paramount за 110 милиарда долара

Акционерите на Warner Bros. Discovery одобриха стратегическата сделка за обединение с Paramount Skydance – ход, който според анализатори пренарежда баланса на силите в глобалната развлекателна индустрия. Стойността на комбинираната структура се оценява на около 110 млрд. долара, което я нарежда сред най-големите медийни конгломерати в света.

Новосформираната група ще обедини под един корпоративен контрол ключови активи от киното, телевизията и стрийминга. Сред тях са CNN и CBS в сегмента на новините и спорта, HBO в премиум съдържанието, както и детски брандове като Nickelodeon и Cartoon Network. Портфолиото ще включва и някои от най-печелившите франчайзи в индустрията – от "Хари Потър" и "Игра на тронове" до DC вселената, както и продукции на Paramount Pictures като "Мисията невъзможна" и популярни анимационни заглавия като "Спондж Боб Квадратни гащи".

Сливането идва в момент на ускорена консолидация в сектора, предизвикана от натиска върху традиционните телевизионни модели и ожесточената конкуренция в стрийминг услугите. През последните години компании като Netflix и Disney засилиха инвестициите си в оригинално съдържание, което принуди традиционните студиа да търсят мащаб и синергия чрез сливания.

Очаква се новият медиен гигант да оптимизира разходи, да консолидира стрийминг платформите си и да засили глобалното си присъствие, особено на пазари извън САЩ. Анализатори обаче предупреждават, че подобна концентрация на съдържание и влияние може да доведе до по-ограничена конкуренция и по-силно влияние върху цените и разпространението на медийни продукти.

Сделката обаче среща и сериозна съпротива в самата индустрия. Според публикация на Variety, над 4000 представители на филмовия и телевизионния сектор са подписали петиция срещу обединението, предупреждавайки за риск от прекомерна концентрация на власт и ограничаване на творческата независимост. Сред имената личат носители на „Оскар“ като Робърт де Ниро, София Копола и Холи Хънтър. В позицията се подчертава, че подобна мегасделка може да ограничи достъпа на независими творци до финансиране и разпространение, както и да намали разнообразието на съдържание.

Сделката предизвиква и политически коментари във Вашингтон. Част от експертите обръщат внимание на потенциалните връзки между големите медийни корпорации и политическата среда в САЩ, включително контекста на управлението на Доналд Тръмп. В този контекст регулаторните органи вероятно ще следят внимателно ефекта от обединението върху медийния плурализъм и свободата на словото.

Предстои финалното одобрение от антимонополните институции, което ще бъде решаващо за реалното приключване на сделката. До тогава индустрията остава в очакване дали новият конгломерат ще се превърне в доминиращ фактор, способен да задава стандартите в глобалното развлекателно съдържание.