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Как една шапка може да промени самочувствието на жената

Как една шапка може да промени самочувствието на жената

29 Август, 2026 09:25 576 19

  • ирина сардарева-
  • шапки-
  • мода

Сардарева: Моята мисия в България е да науча българката да обича себе си повече

Как една шапка може да промени самочувствието на жената - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Шапката може да бъде не просто аксесоар, а начин човек да изрази себе си и да придобие повече самочувствие. В това вярва дизайнерката Ирина Сардарева, която повече от 30 години създава шапки за известни личности, първи дами и хора, които искат да се отличават.

„Моята мисия в България е да науча българката да обича себе си повече“, сподели Сардарева, цитирана от Нова телевизия. По думите ѝ жената не трябва да се срамува от себе си, а шапката може да ѝ помогне да се почувства по-уверена.

Преди да се посвети на шапките, Ирина Сардарева е микробиолог по образование и в продължение на 10 години е преподавала химия. Любовта към занаята идва от семейството ѝ, където жените са умеели да шият и да създават различни неща с ръцете си.

Как една шапка може да промени самочувствието на жената

Първата си шапка купува на 17 години. По-късно превръща страстта си в професия. Днес в ателието ѝ всяка шапка се оформя върху дървен калъп, като изработката може да отнеме поне едно денонощие.

Сред известните личности, за които е създавала шапки, е и актрисата Татяна Лолова. Сардарева я определя не само като клиент, но и като близък човек и я описва като невероятна личност, която не се е страхувала да бъде себе си.

Днес Ирина Сардарева продължава занаята заедно със сина си. Тя е щастлива, че има кой да продължи традицията и вярва, че шапките ще запазят мястото си като начин човек да покаже своята индивидуалност.

Как една шапка може да промени самочувствието на жената


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор
    Как една халка и една гривна променят жената -
    Когато има халка-
    значи, че е омъжена❗
    Когато има гривна-
    това няма значение❗
    Когато има халка- и гривна-
    значи, че е омъжена,
    но това няма значение❗

    Коментиран от #7

    09:35 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отлично

    3 2 Отговор
    Отлично......
    Винаги, когато си сложа една шапканапатката и я сложа, много са доволни жените...

    09:37 29.08.2026

  • 4 Комплексар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    На който не му дават,а?
    Или простомалкапишка?

    09:38 29.08.2026

  • 5 Тази дето започна от

    2 0 Отговор
    Парцалите в кухнята още ли е жива
    Радой е казал за "тия под капелите дошли да сменят клинеца..."

    09:41 29.08.2026

  • 6 в кратце

    1 2 Отговор
    Как една шляпка може да промени самочувствието на жената?! АМИ,КАТО Я ШЛЯПКАМ ПОГЪЗЛЕНЦЕТО Й.

    09:45 29.08.2026

  • 7 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мъж, който тършува в чужди къщи е без значение!

    Коментиран от #8, #9, #11, #12, #19

    09:47 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпросът

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Е, ти откъде се въртиш около такива?

    09:51 29.08.2026

  • 10 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    Ако жената разчита само на една
    шапка а не на това под шапката ,
    "битката е загубена" веднага !
    Е има и такива само с шапки и
    много им личи!!!

    10:04 29.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Ама ти верно ли, ако хванеш някой
    "да тършува" у вас жена ти,
    ще си кажеш:" А, този е без значение!" и ще го пуснеш по живо по здраво❗
    А може и по една ракия да му предложиш,
    ей така без значение😉

    10:04 29.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Ей кво нещо е това поколението "Z" ,
    ти му чукаш жената, а то вика "няма значение",
    че и по една ракия може да ти налее🤔😉

    10:11 29.08.2026

  • 13 И един

    0 0 Отговор
    каскет също !

    10:11 29.08.2026

  • 14 Естета

    1 0 Отговор
    Над 28 не стават лелките

    10:14 29.08.2026

  • 15 Ццц

    0 1 Отговор
    Жените обичат да са харесвани. За това уголемяване на бюста ще повлияе на самочувствието далеч повече от шапка.

    Коментиран от #17

    10:19 29.08.2026

  • 16 кака писарка нова

    1 0 Отговор
    Как един нишан свалка може да промени самочувствието на жената с игриво коте

    10:21 29.08.2026

  • 17 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ццц":

    Е най лесният начин за всяка селянка да получи червен картон!
    Или пък ще бъде обречена само на вниманието на селяндурите!

    10:28 29.08.2026

  • 18 Така ли

    0 0 Отговор
    Защо все ми втълпяват тогава, че по важно е какво има под шапката(в главата)?

    10:46 29.08.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Всъщност такъв Не е мъж!

    10:57 29.08.2026