Как една шапка може да промени самочувствието на жената

Шапката може да бъде не просто аксесоар, а начин човек да изрази себе си и да придобие повече самочувствие. В това вярва дизайнерката Ирина Сардарева, която повече от 30 години създава шапки за известни личности, първи дами и хора, които искат да се отличават.
„Моята мисия в България е да науча българката да обича себе си повече“, сподели Сардарева, цитирана от Нова телевизия. По думите ѝ жената не трябва да се срамува от себе си, а шапката може да ѝ помогне да се почувства по-уверена.
Преди да се посвети на шапките, Ирина Сардарева е микробиолог по образование и в продължение на 10 години е преподавала химия. Любовта към занаята идва от семейството ѝ, където жените са умеели да шият и да създават различни неща с ръцете си.
Първата си шапка купува на 17 години. По-късно превръща страстта си в професия. Днес в ателието ѝ всяка шапка се оформя върху дървен калъп, като изработката може да отнеме поне едно денонощие.
Сред известните личности, за които е създавала шапки, е и актрисата Татяна Лолова. Сардарева я определя не само като клиент, но и като близък човек и я описва като невероятна личност, която не се е страхувала да бъде себе си.
Днес Ирина Сардарева продължава занаята заедно със сина си. Тя е щастлива, че има кой да продължи традицията и вярва, че шапките ще запазят мястото си като начин човек да покаже своята индивидуалност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Когато има халка-
значи, че е омъжена❗
Когато има гривна-
това няма значение❗
Когато има халка- и гривна-
значи, че е омъжена,
но това няма значение❗
Коментиран от #7
09:35 29.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отлично
Винаги, когато си сложа една шапканапатката и я сложа, много са доволни жените...
09:37 29.08.2026
4 Комплексар
До коментар #2 от "оня с коня":На който не му дават,а?
Или простомалкапишка?
09:38 29.08.2026
5 Тази дето започна от
Радой е казал за "тия под капелите дошли да сменят клинеца..."
09:41 29.08.2026
6 в кратце
09:45 29.08.2026
7 Дзак
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мъж, който тършува в чужди къщи е без значение!
Коментиран от #8, #9, #11, #12, #19
09:47 29.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпросът
До коментар #7 от "Дзак":Е, ти откъде се въртиш около такива?
09:51 29.08.2026
10 ОБЕКТИВНИЯ
шапка а не на това под шапката ,
"битката е загубена" веднага !
Е има и такива само с шапки и
много им личи!!!
10:04 29.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Дзак":Ама ти верно ли, ако хванеш някой
"да тършува" у вас жена ти,
ще си кажеш:" А, този е без значение!" и ще го пуснеш по живо по здраво❗
А може и по една ракия да му предложиш,
ей така без значение😉
10:04 29.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Дзак":Ей кво нещо е това поколението "Z" ,
ти му чукаш жената, а то вика "няма значение",
че и по една ракия може да ти налее🤔😉
10:11 29.08.2026
13 И един
10:11 29.08.2026
14 Естета
10:14 29.08.2026
15 Ццц
Коментиран от #17
10:19 29.08.2026
16 кака писарка нова
10:21 29.08.2026
17 Това
До коментар #15 от "Ццц":Е най лесният начин за всяка селянка да получи червен картон!
Или пък ще бъде обречена само на вниманието на селяндурите!
10:28 29.08.2026
18 Така ли
10:46 29.08.2026
19 Дзак
До коментар #7 от "Дзак":Всъщност такъв Не е мъж!
10:57 29.08.2026