Доли Партън допуснала само един човек до смъртното си легло

Кънтри легендата Доли Партън е имала необичайно последно желание, свързано с начина, по който близките ѝ ще я запомнят. Според информация на Page Six и TMZ певицата не искала хората около нея да я виждат на смъртния ѝ одър и направила изключение единствено за дългогодишната си гримьорка и стилистка на перуки Шерил Ридъл.
Източници на TMZ твърдят, че изпълнителката на „Jolene“ и „9 to 5“ настоявала никой да не я запомня в тежкото ѝ здравословно състояние. Шерил Ридъл получила специално разрешение да бъде до нея, за да се погрижи за външния ѝ вид след смъртта.
Според изданието Доли Партън впоследствие е била положена в отворен ковчег. 80-годишната носителка на множество награди „Грами“ беше известна с безупречно поддържания си публичен образ, характерната си руса коса и сценичния грим, които се превърнаха в неизменна част от стила ѝ през десетилетията.
Малко преди смъртта ѝ до певицата е бил допуснат и нейният племенник Брайън Сийвър, който дълги години отговаряше за сигурността ѝ. По информация на TMZ той посетил леля си ден преди кончината ѝ. Тогава Доли Партън му възложила лично да съобщи публично новината за смъртта ѝ.
Сийвър записал посланието в студиото на звездата, а видеото било публикувано в официалните ѝ профили в социалните мрежи на 25 август, когато беше съобщено, че Доли Партън е починала на 80-годишна възраст.
Според Page Six певицата е водила дискретна битка с онкологично заболяване. Пет дни преди смъртта си тя била приета в Vanderbilt University Medical Center в Нашвил заради бъбречни и автоимунни проблеми.
Погребението на Доли Партън се е състояло три дни след смъртта ѝ на частна церемония в Нашвил, Тенеси. Кънтри звездата е положена в Woodlawn Memorial Park до съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст.
Доли Партън и Карл Дийн бяха женени близо шест десетилетия. Въпреки световната слава на певицата, Дийн почти изцяло избягваше публичността и рядко придружаваше съпругата си на светски събития.
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