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Галена и Вениамин изненадаха феновете си с „Добър човек“ (ВИДЕО)

Галена и Вениамин изненадаха феновете си с „Добър човек“ (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 16:13 642 3

  • галена-
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  • добър човек

Проектът е по идея на Вениамин, а Галена прегръща предложението

Галена и Вениамин изненадаха феновете си с „Добър човек“ (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Понякога една покана за обща песен означава много повече. Това е смелостта на млад артист да направи първата крачка към голяма колаборация - така започва историята на „Добър човек“, първият дует на Галена и Вениамин.

Проектът е по идея на Вениамин, а Галена прегръща предложението и днес имаме песен, която стои естествено между света на поп музиката и този на попфолка, без да се опитва да избира между тях.

Авторът на „Добър човек“ е Петя Радева, която създава музиката и текста, а продукцията и аранжиментът са поверени на L Padr3. Песента излиза с официален видеоклип под режисурата на Stressko. Монтажът и постпродукцията са дело на Виктор Антонов – Рик, а фотограф е Георги Малев.

„Добър човек“ се появява в силен период за Вениамин, който тази година представи дебютния си албум „Да бъда твой“ и добавя към музикалната му кариера първа колаборация с Галена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа

    0 1 Отговор
    Прилича на некъф руски мужик от времето на монголското нашествие!

    Коментиран от #3

    16:26 24.09.2026

  • 2 Витамине защо

    1 1 Отговор
    И този ли скрит чалгар се оказа....

    16:29 24.09.2026

  • 3 Руски мужик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоа":

    Ти пък приличаш на Галена.

    16:33 24.09.2026