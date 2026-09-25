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България U21 приема Португалия в ключов мач за Евро 2027

България U21 приема Португалия в ключов мач за Евро 2027

25 Септември, 2026 10:33 302 0

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Младежките национали играят днес в Пазарджик, а португалците са лидер в групата без допуснат гол

България U21 приема Португалия в ключов мач за Евро 2027 - 1
Снимка: БФС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България U21 приема Португалия в ключов мач от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027 г. Двубоят започва в 18:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик и ще бъде излъчен пряко по „Диема спорт“.

Португалия е убедителен лидер в група B с 19 точки след шест победи и едно равенство. Тимът е отбелязал 28 гола и не е допуснал нито едно попадение. Чехия заема второто място с 14 точки, а България и Шотландия имат по 11. След домакинството срещу Португалия българският отбор ще гостува на Чехия на 30 септември, преди да приеме Шотландия на 6 октомври.

Португалия спечели първия мач

Португалия спечели с 3:0 предишната среща между двата състава през октомври 2025 г. В останалите си мачове от групата иберийците записаха убедителни победи над Азербайджан, Шотландия и Гибралтар, както и равенство 0:0 с Чехия. България стигна до победи срещу Гибралтар и Чехия, равенства с Азербайджан и загуби от Португалия и Шотландия.

Селекционерът Тодор Янчев определи група от 23 футболисти за заключителната серия от квалификациите. Сред повиканите са играчи от клубове в България, Испания, Италия, Германия, Унгария и Гърция. Тимът ще търси точки срещу лидерa в групата, преди да изиграе двата си последни мача от квалификационния цикъл.

Вратарят Пламен Андреев призова за подкрепа от трибуните и заяви: „В България имаме много талант, който не оценяваме.“ Той допълни, че конкуренцията на вратарския пост е силна и че всички футболисти са обединени около целта да защитават националната фланелка.

Днешният мач е деветият кръг за България в групата. След него ще останат два двубоя, в които националите ще играят срещу преките си конкуренти за второто място и възможност за участие в баражите.

Източници: Палмс Спорт, Топспорт


Пазарджик / България
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