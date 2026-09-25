Никита Висоцки за Марина Влади: „Уважавам я за това, което направи за баща ми“

Смъртта на Марина Влади предизвика реакции в Русия и Франция, а сред първите, които говориха за нея, беше Никита Висоцки – синът на легендарния руски поет и певец Владимир Висоцки.

Влади, последната съпруга на Висоцки, почина на 24 септември на 88-годишна възраст. Семейството ѝ съобщи новината, като посочи, че тя е починала в дома си, заобиколена от близките си и животните си.

Никита Висоцки говори не само за известната актриса, но и за мястото ѝ в живота на неговия баща. Той подчерта, че уважава Влади заради това, което тя е направила за Владимир Висоцки и заради годините, които двамата са прекарали заедно.

Дванадесет години заедно

Марина Влади и Владимир Висоцки се женят през 1969 г. Влади вече е известна френска актриса, когато двамата се срещат. Връзката им променя живота и на двамата. Тя прекарва значителна част от времето си в Москва, а отношенията им продължават до смъртта на Висоцки през 1980 г.

След смъртта му Влади посвещава на него книгата „Владимир, или Прекъснатият полет“, в която разказва за отношенията им.

Актриса с международна кариера

Марина Влади е родена във Франция в семейство с руски корени.

Кариерата ѝ започва още като тийнейджър. Тя се снима във френски и италиански продукции и работи с режисьори като Жан-Люк Годар, Орсън Уелс и Еторе Скола.

През 1963 г. получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за „Брачната постеля“ на Марко Ферери.

Но за руската публика името ѝ завинаги остава свързано с Висоцки.

„Уважавам я“

За Никита Висоцки значението на Марина Влади не се изчерпва с това, че е била съпруга на баща му. Той говори с уважение за ролята ѝ в живота на Висоцки и за подкрепата, която тя му е оказвала.

Това е и една от причините новината за смъртта ѝ да има особена тежест в Русия – Влади остава една от малкото личности, които са били непосредствено близо до Висоцки в последните години от живота му.

Марина Влади си отиде на 88 години, но историята на връзката ѝ с Висоцки остава една от най-известните любовни истории в руската култура на XX век.