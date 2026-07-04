Ники Кънчев изпраща дъщеря си да учи в чужбина

Само два месеца след като завърши средното си образование, дъщерята на Ники Кънчев ще направи една от важните крачки в живота си. Мари София заминава за Италия, където ще започне следването си в престижния американски университет "Джон Кабот" в Рим. Там тя ще изучава създаване на медийно съдържание и комуникационни стратегии, посока, близка до професионалния път на родителите си, пише "Хотарена".

Изборът ѝ е специалността "Медии и комуникации" – посока, която едва ли изненадва хората, познаващи семейството. Майка ѝ Даниела има дългогодишен професионален опит в медиите, а Ники Кънчев е сред най-разпознаваемите телевизионни лица в България.

Наскоро популярният водещ развълнува последователите си, след като показа кадър от абитуриентския бал на единствената си дъщеря, който веднага събра хиляди харесвания и поздрави. Абитуриентката Мари София впечатлява с елегантна визия и стилна рокля, създадена специално за нея от българския дизайнер Васил Петрийски, който от години живее и работи в Лондон.

Под публикацията мнозина отбелязаха, че младото момиче е наследило не само красотата, но и интелигентността на своите родители.

Макар широката публика да я познава най-вече като дъщерята на Ники Кънчев, Мари София отдавна върви по собствен път. Освен че се подготвя за обучението си в чужбина, тя активно участва и в благотворителните инициативи, които баща ѝ подкрепя.

Телевизионният водещ никога не е крил колко специално място заема дъщеря му в живота му.

"Имам едно съкровище – дъщеря ми", казва често Ники Кънчев. Той неведнъж е подчертавал, че никога не е оказвал натиск върху избора ѝ на професионален път и че решението какво да учи е било изцяло нейно.

В Рим Мари София ще изучава създаване на медийно съдържание, комуникационни стратегии и съвременни медии – знания, които могат да се окажат естествено продължение на семейната традиция.