Ники Кънчев изпраща дъщеря си да учи в чужбина

Само два месеца след като завърши средното си образование, дъщерята на Ники Кънчев ще направи една от важните крачки в живота си. Мари София заминава за Италия, където ще започне следването си в престижния американски университет "Джон Кабот" в Рим. Там тя ще изучава създаване на медийно съдържание и комуникационни стратегии, посока, близка до професионалния път на родителите си, пише "Хотарена".
Изборът ѝ е специалността "Медии и комуникации" – посока, която едва ли изненадва хората, познаващи семейството. Майка ѝ Даниела има дългогодишен професионален опит в медиите, а Ники Кънчев е сред най-разпознаваемите телевизионни лица в България.
Наскоро популярният водещ развълнува последователите си, след като показа кадър от абитуриентския бал на единствената си дъщеря, който веднага събра хиляди харесвания и поздрави. Абитуриентката Мари София впечатлява с елегантна визия и стилна рокля, създадена специално за нея от българския дизайнер Васил Петрийски, който от години живее и работи в Лондон.
Под публикацията мнозина отбелязаха, че младото момиче е наследило не само красотата, но и интелигентността на своите родители.
Макар широката публика да я познава най-вече като дъщерята на Ники Кънчев, Мари София отдавна върви по собствен път. Освен че се подготвя за обучението си в чужбина, тя активно участва и в благотворителните инициативи, които баща ѝ подкрепя.
Телевизионният водещ никога не е крил колко специално място заема дъщеря му в живота му.
"Имам едно съкровище – дъщеря ми", казва често Ники Кънчев. Той неведнъж е подчертавал, че никога не е оказвал натиск върху избора ѝ на професионален път и че решението какво да учи е било изцяло нейно.
В Рим Мари София ще изучава създаване на медийно съдържание, комуникационни стратегии и съвременни медии – знания, които могат да се окажат естествено продължение на семейната традиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #3, #12, #34
11:34 04.07.2026
2 Запознат
11:35 04.07.2026
3 хъхъ
До коментар #1 от "Васил":И него така навремето партията го изпрати да учи в Москва. Сега традицията продължава.
11:35 04.07.2026
4 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #35
11:36 04.07.2026
5 Сандо
11:39 04.07.2026
6 Що така , бе ?
Коментиран от #8
11:42 04.07.2026
7 Последния Софиянец
11:43 04.07.2026
8 жаба
До коментар #6 от "Що така , бе ?":Това не му пречи днес да е "антикомунист". Като онзи Халваджиян, който е учил циркаджийство в Москва, но днес когато по случайност някоя руска песен се изпее в тъпите му шоута, той театрално пита "абе кой го знае вече този език?"
11:44 04.07.2026
9 Пиянде
Човекът е толкова добър комуникатор, че средно-интелигентен човек трудно разбира смисъла на това, което говори.
Подобни "престижни" университети са завършили и лидерите на "демократични и прогресивни" сили управлявали съвсем наскоро България.
Освен че ни набърбукаха с дългове и най-безсрамно излъгаха за "реките от мед и масло", които потекоха към България след въвеждането на еврото.
Добре обучени крадци!
Това мисля аз, ама аз кой съм.....някакво пиянде!
Коментиран от #18, #37
11:45 04.07.2026
10 Димитър Иванков - Митко Талисмана
11:45 04.07.2026
11 ззззз
11:47 04.07.2026
12 Мнение
До коментар #1 от "Васил":Щото това са една орда купени човечета в България, дето слугуват на господарите си, против интересите на народа си!
Като почнете бТВ, нова, та чак до бнт, нищо, че се финансира с нашите данъци!
Нпотата на такива като шорош са изкупили почти всичко що е журналист, политолог, експерт, комик, водещ и др подобни дето ги дават по тия казионните медии!
Само погледнете такива като Цънца и Крумова и веднага ще ви стане ясно!
А Никито той дълго време беше извън софрата и беше огладнял, но ето, че отново ръси ум по най-неадекватната версия на "Кой иска да бъде милионер", където НИКОЙ НЕ Е ПЕЧЕЛИЛ И ИЗХАРЧИЛ ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ САМОТО СТАРТИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО ДО СЕГА!!!
ЗА ПРЕМАХНАТИЯТ ЖОКЕР "ПОМОЩ ОТ ПУБЛИКАТА" И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НЕКВИ ДРУГИ НЕЯДЕКВАТНИ, НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ!
ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТИЯ ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ В БЪЛГАРИЯ СА КРЕЩЯЩО КУПЕНИ И СЛУГУВАЩИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!
ПОМНИТЕ ЛИ ИВАН (ОТ ИВАН И АНДРЕЙ) КАКВО КАЗА ЗА ПРОТЕСТЪТ В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО?!
АКО НЕ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, ПОТЪРСЕТЕ, САМИ ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ ЗА КВО ИДЕ РЕЧ!!!
11:47 04.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
Някак си ми се ще да се възхитя, ама ако може първо да ида да пишакам, че ми е по-належащо, па после ще видим.
11:50 04.07.2026
15 Да пази Господ!
11:54 04.07.2026
16 Кое
Коментиран от #25
11:54 04.07.2026
17 Абе ,
11:56 04.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А50
Коментиран от #27
12:00 04.07.2026
20 Баро Киро
Коментиран от #31
12:00 04.07.2026
21 реклама
Коментиран от #24
12:02 04.07.2026
22 НИКИ КЪНЧЕВ
12:03 04.07.2026
23 НАЗДРАВЕ
12:06 04.07.2026
24 Една
До коментар #21 от "реклама":мургава Ваня от маалата , която я изучиха в България с вносна стипендия , после уреди дъщеря си , пак със стипендия , да учи в Италия !
12:12 04.07.2026
25 Веска
До коментар #16 от "Кое":Кое бе?А на бас,че е уредена с католическа стипендия и ще живее в посолството на пансион.Всички комунета така правят.Имат връзки и ги използват.
12:18 04.07.2026
26 Един баща, който
Тази работа е за някой инвалид с с увреждания в двигателната система.
Това неговото грозила, на тате детето, ще му донесе голяма радост, ако изкласи.
12:20 04.07.2026
27 истината
До коментар #19 от "А50":Защо?Защото единствено тук таланта е наследствен.Още от времето на развитото социалистическо общество.Нещо като титлите в аристокрацията.
12:42 04.07.2026
28 Мнение
12:47 04.07.2026
29 Ако това е
12:48 04.07.2026
30 Еводебил
12:48 04.07.2026
31 Янка
До коментар #20 от "Баро Киро":Сакън,да не ти изникне образа на дъщерята на Апостол Карамитев,че ще трябва да ходиш на ходжа да ти лее куршум.Тя изглежда е изгонена от картина на Йеронимус Бош.Толкова е грозна.
12:50 04.07.2026
32 аБе,
12:51 04.07.2026
33 Учител
12:55 04.07.2026
34 Исторически парк
До коментар #1 от "Васил":Толко елитни че няма нито един в топ 5000 в света 😅🤣😂😂🤣
12:56 04.07.2026
35 Българин
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Ти прибери майка си първо да спре да ръси болести като тебе по улиците
12:57 04.07.2026
36 Толкова много деца
А вие ни навирате една лигла!
Айде- « стани бргат» във фалшивото предаване на гордия баща! Всъщност, сценаристите са други. бащата е един общ работник!
13:01 04.07.2026
37 Сусу Манарата
До коментар #9 от "Пиянде":В прав текст тази специалност може да се нарече "Търчи-лъжи".
13:25 04.07.2026
38 Това не е новина
13:26 04.07.2026
39 Ненад
Никифорчо, това е наравно с вечери във
Византия! До там ли я докара, резил!
13:28 04.07.2026
40 Кефи ме
13:31 04.07.2026
41 Керка
така и вълкът цял и дъщерята, цяла, сита,
образована! То, за там ли е това момиче!?
13:40 04.07.2026