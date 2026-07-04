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Ники Кънчев изпраща дъщеря си да учи в чужбина

Ники Кънчев изпраща дъщеря си да учи в чужбина

4 Юли, 2026 11:33 2 005 41

  • ники кънчев-
  • дъщеря-
  • образование-
  • училище-
  • чужбина

Водещият на "Стани богат" рядко споделя моменти от личния си живот

Ники Кънчев изпраща дъщеря си да учи в чужбина - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само два месеца след като завърши средното си образование, дъщерята на Ники Кънчев ще направи една от важните крачки в живота си. Мари София заминава за Италия, където ще започне следването си в престижния американски университет "Джон Кабот" в Рим. Там тя ще изучава създаване на медийно съдържание и комуникационни стратегии, посока, близка до професионалния път на родителите си, пише "Хотарена".

Изборът ѝ е специалността "Медии и комуникации" – посока, която едва ли изненадва хората, познаващи семейството. Майка ѝ Даниела има дългогодишен професионален опит в медиите, а Ники Кънчев е сред най-разпознаваемите телевизионни лица в България.

Наскоро популярният водещ развълнува последователите си, след като показа кадър от абитуриентския бал на единствената си дъщеря, който веднага събра хиляди харесвания и поздрави. Абитуриентката Мари София впечатлява с елегантна визия и стилна рокля, създадена специално за нея от българския дизайнер Васил Петрийски, който от години живее и работи в Лондон.

Под публикацията мнозина отбелязаха, че младото момиче е наследило не само красотата, но и интелигентността на своите родители.

Макар широката публика да я познава най-вече като дъщерята на Ники Кънчев, Мари София отдавна върви по собствен път. Освен че се подготвя за обучението си в чужбина, тя активно участва и в благотворителните инициативи, които баща ѝ подкрепя.

Телевизионният водещ никога не е крил колко специално място заема дъщеря му в живота му.

"Имам едно съкровище – дъщеря ми", казва често Ники Кънчев. Той неведнъж е подчертавал, че никога не е оказвал натиск върху избора ѝ на професионален път и че решението какво да учи е било изцяло нейно.

В Рим Мари София ще изучава създаване на медийно съдържание, комуникационни стратегии и съвременни медии – знания, които могат да се окажат естествено продължение на семейната традиция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    32 2 Отговор
    Ама що бе Кънчев нали нашите вузове са елитни???

    Коментиран от #3, #12, #34

    11:34 04.07.2026

  • 2 Запознат

    5 1 Отговор
    Анита и Бети са най слабата ракия където съм виждал , джура 🥳🤣

    11:35 04.07.2026

  • 3 хъхъ

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    И него така навремето партията го изпрати да учи в Москва. Сега традицията продължава.

    11:35 04.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор
    Мога да я прибера. Но все пак трябва да питам вдовицата.

    Коментиран от #35

    11:36 04.07.2026

  • 5 Сандо

    17 6 Отговор
    Ще стане специалист по евроатлантическа пропаганда,а може и нещо странично да се събуди в нея,досега дълбоко спящо в консервативна и православна България.И дано не му доведе някой зет от новите европейци,че Италия я нафрашкаха с такива.Все пак нека пожелаем успех на момичето и дано се върне обратно в Родината,станала истинска патриотка.

    11:39 04.07.2026

  • 6 Що така , бе ?

    34 4 Отговор
    Другарят Кънчев , потомствен комунист го изучиха на народен гръб в СССР и пак по червена линия в радиото и телевизията ! Не поради кадърност !

    Коментиран от #8

    11:42 04.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Избягвайте 30 то и 91 во училище.Там карат децата да се снимат в ЛГБТ порно филми.

    11:43 04.07.2026

  • 8 жаба

    31 3 Отговор

    До коментар #6 от "Що така , бе ?":

    Това не му пречи днес да е "антикомунист". Като онзи Халваджиян, който е учил циркаджийство в Москва, но днес когато по случайност някоя руска песен се изпее в тъпите му шоута, той театрално пита "абе кой го знае вече този език?"

    11:44 04.07.2026

  • 9 Пиянде

    24 6 Отговор
    Имам познат завършил подобна специалност в "престижния" университет на Лас Вегас.
    Човекът е толкова добър комуникатор, че средно-интелигентен човек трудно разбира смисъла на това, което говори.
    Подобни "престижни" университети са завършили и лидерите на "демократични и прогресивни" сили управлявали съвсем наскоро България.
    Освен че ни набърбукаха с дългове и най-безсрамно излъгаха за "реките от мед и масло", които потекоха към България след въвеждането на еврото.
    Добре обучени крадци!
    Това мисля аз, ама аз кой съм.....някакво пиянде!

    Коментиран от #18, #37

    11:45 04.07.2026

  • 10 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    10 1 Отговор
    Анджела, едната от близначките, също я пратих в Италия да става модна дизайнерка. За съжаление стана като майка си, Десислава. Цял отбор й виси на кръста, като "Левски".

    11:45 04.07.2026

  • 11 ззззз

    15 1 Отговор
    Ще ида далеко, да се хваля по-леко.

    11:47 04.07.2026

  • 12 Мнение

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Щото това са една орда купени човечета в България, дето слугуват на господарите си, против интересите на народа си!

    Като почнете бТВ, нова, та чак до бнт, нищо, че се финансира с нашите данъци!

    Нпотата на такива като шорош са изкупили почти всичко що е журналист, политолог, експерт, комик, водещ и др подобни дето ги дават по тия казионните медии!

    Само погледнете такива като Цънца и Крумова и веднага ще ви стане ясно!

    А Никито той дълго време беше извън софрата и беше огладнял, но ето, че отново ръси ум по най-неадекватната версия на "Кой иска да бъде милионер", където НИКОЙ НЕ Е ПЕЧЕЛИЛ И ИЗХАРЧИЛ ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ САМОТО СТАРТИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО ДО СЕГА!!!
    ЗА ПРЕМАХНАТИЯТ ЖОКЕР "ПОМОЩ ОТ ПУБЛИКАТА" И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НЕКВИ ДРУГИ НЕЯДЕКВАТНИ, НЯМА ДА КОМЕНТИРАМ!

    ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТИЯ ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ В БЪЛГАРИЯ СА КРЕЩЯЩО КУПЕНИ И СЛУГУВАЩИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!

    ПОМНИТЕ ЛИ ИВАН (ОТ ИВАН И АНДРЕЙ) КАКВО КАЗА ЗА ПРОТЕСТЪТ В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО?!
    АКО НЕ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, ПОТЪРСЕТЕ, САМИ ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ ЗА КВО ИДЕ РЕЧ!!!

    11:47 04.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    11 1 Отговор
    И ние сега какво?!
    Някак си ми се ще да се възхитя, ама ако може първо да ида да пишакам, че ми е по-належащо, па после ще видим.

    11:50 04.07.2026

  • 15 Да пази Господ!

    23 7 Отговор
    Момичето е кошмарно грозно! Известните родители на такива недоразумения ги натрапват на публиката, въобразявайки си, че така ще замажат истината.

    11:54 04.07.2026

  • 16 Кое

    36 2 Отговор
    е престижното ? Частен платен университет с такса около 14 000 € на семестър . Имат и общежития за 7 000 € наем , пак на семестър ! Плащаш си , като не те бива ! Това ли е престижното ?

    Коментиран от #25

    11:54 04.07.2026

  • 17 Абе ,

    16 0 Отговор
    не е за хвалба да те изучат там "престижно" !

    11:56 04.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А50

    16 2 Отговор
    Ники е добър водещ, дължи го и на образованието си. Но как така децата им все професията на родителите си избират, певци, артисти, водещи, музиканти. Сигурно не е заради проправения им път предварително. В България се оформиха касти и никой не пуска кокала

    Коментиран от #27

    12:00 04.07.2026

  • 20 Баро Киро

    25 2 Отговор
    На това като му гледам мутрата в главата ми изникват образи като-Петя Дикова,Дара Екимова,Бернарда Беряну....и ред други мамини дъщери и синчета....

    Коментиран от #31

    12:00 04.07.2026

  • 21 реклама

    13 4 Отговор
    Какво ни я представяте.Нали се вижда какво представлява.Татко и партията го изучи безплатно.Сега съм сигурен ,че е издействувал някаква стипендия за дъщеря си.Те така правят.Гръмко обявяват ,че децата им учат на запад,но не казват кой плаща.Хайде да се изучи,че да се връща и да ни управлява.

    Коментиран от #24

    12:02 04.07.2026

  • 22 НИКИ КЪНЧЕВ

    11 1 Отговор
    ДА ИЗПРАТИ ДЕТЕТО СИ ДА УЧИ НА ЗАПАД .................... А "ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ" ДА ХОДЯТ НА ПОЧИВКА В КРИМ ..................

    12:03 04.07.2026

  • 23 НАЗДРАВЕ

    9 2 Отговор
    Голяма грешка гусин КънчеФт.

    12:06 04.07.2026

  • 24 Една

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "реклама":

    мургава Ваня от маалата , която я изучиха в България с вносна стипендия , после уреди дъщеря си , пак със стипендия , да учи в Италия !

    12:12 04.07.2026

  • 25 Веска

    17 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кое":

    Кое бе?А на бас,че е уредена с католическа стипендия и ще живее в посолството на пансион.Всички комунета така правят.Имат връзки и ги използват.

    12:18 04.07.2026

  • 26 Един баща, който

    18 1 Отговор
    Работата му е да се върти на един стол и да задава въпроси на много по- умни хора от него, въпроси, отговорите му са написани!
    Тази работа е за някой инвалид с с увреждания в двигателната система.
    Това неговото грозила, на тате детето, ще му донесе голяма радост, ако изкласи.

    12:20 04.07.2026

  • 27 истината

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Защо?Защото единствено тук таланта е наследствен.Още от времето на развитото социалистическо общество.Нещо като титлите в аристокрацията.

    12:42 04.07.2026

  • 28 Мнение

    4 0 Отговор
    От къде Пънчев има толкова финансови възможности да прати дъщеря си там? НАП да се самосезира.

    12:47 04.07.2026

  • 29 Ако това е

    5 0 Отговор
    Най- хубавата снимка на двамата, не мога да си представя как изглеждат на живо?!

    12:48 04.07.2026

  • 30 Еводебил

    2 0 Отговор
    Когато червените Кхмери взимат власта в Камбоджа,моментално започват процес на директно елимимиране на т.н "елит".Още докато този процес тече,започва нов процес за превъзпитание на онези камбоджанци които са учили в чужбина.Разлика не се прави нито за тия учили в соц страни,нито за онези упили в западни такива.Е, още им събират коккаляците на превъзпитаните.Като добавим и това,че кхмерите ликвидират паричнста система и банките,а с това и корупцоята разбираш,че друг път за разсипсната ни в евроатлантизъм държава ,освен този на Пол Пот няма.

    12:48 04.07.2026

  • 31 Янка

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Баро Киро":

    Сакън,да не ти изникне образа на дъщерята на Апостол Карамитев,че ще трябва да ходиш на ходжа да ти лее куршум.Тя изглежда е изгонена от картина на Йеронимус Бош.Толкова е грозна.

    12:50 04.07.2026

  • 32 аБе,

    8 0 Отговор
    Пънчев защо не я прати в Москва та да е напълно продължение на семейната традиция,а в прогнилия запад? И отговор не чакам от един подлизуко.

    12:51 04.07.2026

  • 33 Учител

    3 0 Отговор
    Само мазохист би пратил детето си в тукашните имитации и пародии на университети

    12:55 04.07.2026

  • 34 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Толко елитни че няма нито един в топ 5000 в света 😅🤣😂😂🤣

    12:56 04.07.2026

  • 35 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Ти прибери майка си първо да спре да ръси болести като тебе по улиците

    12:57 04.07.2026

  • 36 Толкова много деца

    2 0 Отговор
    Учат и работят и у нас и в чужбина и са с много високи показатели, без помощ от мама и тате!
    А вие ни навирате една лигла!
    Айде- « стани бргат» във фалшивото предаване на гордия баща! Всъщност, сценаристите са други. бащата е един общ работник!

    13:01 04.07.2026

  • 37 Сусу Манарата

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пиянде":

    В прав текст тази специалност може да се нарече "Търчи-лъжи".

    13:25 04.07.2026

  • 38 Това не е новина

    1 0 Отговор
    Ненормалници

    13:26 04.07.2026

  • 39 Ненад

    0 0 Отговор
    Образование та дрънка, направо НИЩО!
    Никифорчо, това е наравно с вечери във
    Византия! До там ли я докара, резил!

    13:28 04.07.2026

  • 40 Кефи ме

    0 0 Отговор
    дрпльовците с калните цървули по селата как завиждат 😂

    13:31 04.07.2026

  • 41 Керка

    0 0 Отговор
    Браво Ники, Ники Канчев, слагай още един стол, до теб в "Станете празноглавци"
    така и вълкът цял и дъщерята, цяла, сита,
    образована! То, за там ли е това момиче!?

    13:40 04.07.2026