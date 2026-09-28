Исторически рекорд: Тейлър Суифт задмина Бионсе по брой награди от MTV VMA

Тейлър Суифт вече е най-награждаваният изпълнител в историята на MTV Video Music Awards. 36-годишната американска певица и автор на песни подобри рекорда по време на церемонията MTV VMA 2026 в Peacock Theater в Лос Анджелис.

Суифт получи първото в историята отличие MTV VMA Artist Director Honors, създадено за музикален изпълнител, чиято режисьорска работа е допринесла за развитието на музикалното видео и визуалното разказване.

Наградата ѝ беше връчена от близката ѝ приятелка, актрисата Дакота Джонсън.

„Искам да благодаря на MTV, че преди толкова много години даде тази платформа на музикалните видеоклипове“, заяви Тейлър Суифт.

Певицата разкри, че през последните 20 години е участвала в създаването на около 60 музикални видеоклипа, като сама е написала и режисирала 18 от тях.

„Основната причина да обичам толкова много писането и режисирането на видеоклипове сте вие, феновете. Вие го правите толкова забавно и удовлетворяващо“, каза Суифт.

За церемонията изпълнителката на „Shake It Off“ избра блестяща сребриста рокля на Tamara Ralph Couture.

Веднага след получаването на наградата Тейлър Суифт представи премиерно новия си музикален видеоклип към сингъла „Patient Zero“, на който отново е режисьор. В продукцията участват актрисата Дакота Джонсън и ирландският актьор Колин Фарел.

Преди церемонията Суифт и Бионсе деляха рекорда с по 30 награди VMA. Новите отличия извеждат Тейлър Суифт еднолично начело в историята на наградите.

На MTV VMA 2026 певицата спечели и Video of the Year, а албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ ѝ донесе общо 11 номинации, сред които за изпълнител на годината, най-добър поп изпълнител, режисура, операторска работа, монтаж, хореография и визуални ефекти.

От скандала с Кание Уест до историческия рекорд

Историята на Тейлър Суифт с MTV VMA започва много преди настоящия рекорд. Един от най-известните моменти в кариерата ѝ остава церемонията през 2009 г., когато тогава 19-годишната певица печели наградата за най-добро женско видео с „You Belong With Me“.

По време на благодарствената ѝ реч рапърът Кание Уест излиза на сцената и я прекъсва, заявявайки, че видеоклипът „Single Ladies“ на Бионсе е заслужавал отличието. По-късно същата вечер Бионсе печели наградата за видео на годината и кани Тейлър Суифт обратно на сцената, за да довърши прекъснатата си реч.

Суифт пропусна церемонията през 2025 г., но година по-рано спечели седем награди VMA. Сега, две десетилетия след началото на кариерата си, певицата вече държи самостоятелно рекорда за най-много отличия в историята на MTV Video Music Awards.