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Исторически рекорд: Тейлър Суифт задмина Бионсе по брой награди от MTV VMA

Исторически рекорд: Тейлър Суифт задмина Бионсе по брой награди от MTV VMA

28 Септември, 2026 13:31 303 4

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Поп звездата стана най-награждаваният артист в историята на видео наградите на MTV

Исторически рекорд: Тейлър Суифт задмина Бионсе по брой награди от MTV VMA - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт вече е най-награждаваният изпълнител в историята на MTV Video Music Awards. 36-годишната американска певица и автор на песни подобри рекорда по време на церемонията MTV VMA 2026 в Peacock Theater в Лос Анджелис.

Суифт получи първото в историята отличие MTV VMA Artist Director Honors, създадено за музикален изпълнител, чиято режисьорска работа е допринесла за развитието на музикалното видео и визуалното разказване.

Наградата ѝ беше връчена от близката ѝ приятелка, актрисата Дакота Джонсън.

„Искам да благодаря на MTV, че преди толкова много години даде тази платформа на музикалните видеоклипове“, заяви Тейлър Суифт.

Певицата разкри, че през последните 20 години е участвала в създаването на около 60 музикални видеоклипа, като сама е написала и режисирала 18 от тях.

„Основната причина да обичам толкова много писането и режисирането на видеоклипове сте вие, феновете. Вие го правите толкова забавно и удовлетворяващо“, каза Суифт.

За церемонията изпълнителката на „Shake It Off“ избра блестяща сребриста рокля на Tamara Ralph Couture.

Исторически рекорд: Тейлър Суифт задмина Бионсе по брой награди от MTV VMA

Веднага след получаването на наградата Тейлър Суифт представи премиерно новия си музикален видеоклип към сингъла „Patient Zero“, на който отново е режисьор. В продукцията участват актрисата Дакота Джонсън и ирландският актьор Колин Фарел.

Преди церемонията Суифт и Бионсе деляха рекорда с по 30 награди VMA. Новите отличия извеждат Тейлър Суифт еднолично начело в историята на наградите.

На MTV VMA 2026 певицата спечели и Video of the Year, а албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ ѝ донесе общо 11 номинации, сред които за изпълнител на годината, най-добър поп изпълнител, режисура, операторска работа, монтаж, хореография и визуални ефекти.

От скандала с Кание Уест до историческия рекорд

Историята на Тейлър Суифт с MTV VMA започва много преди настоящия рекорд. Един от най-известните моменти в кариерата ѝ остава церемонията през 2009 г., когато тогава 19-годишната певица печели наградата за най-добро женско видео с „You Belong With Me“.

По време на благодарствената ѝ реч рапърът Кание Уест излиза на сцената и я прекъсва, заявявайки, че видеоклипът „Single Ladies“ на Бионсе е заслужавал отличието. По-късно същата вечер Бионсе печели наградата за видео на годината и кани Тейлър Суифт обратно на сцената, за да довърши прекъснатата си реч.

Суифт пропусна церемонията през 2025 г., но година по-рано спечели седем награди VMA. Сега, две десетилетия след началото на кариерата си, певицата вече държи самостоятелно рекорда за най-много отличия в историята на MTV Video Music Awards.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бившата май

    1 0 Отговор
    Мина е по-дъ бест

    Коментиран от #2

    13:36 28.09.2026

  • 2 Белата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бившата май":

    Белата

    Коментиран от #3

    13:37 28.09.2026

  • 3 Май му нъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Белата":

    Майму нъ

    Коментиран от #4

    13:37 28.09.2026

  • 4 Да и съ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Май му нъ":

    Изнужня в ротът000

    13:38 28.09.2026