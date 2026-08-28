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Джиджи Хадид спечелила сърцето на Брадли Купър с домашна гозба (ВИДЕО)

Джиджи Хадид спечелила сърцето на Брадли Купър с домашна гозба (ВИДЕО)

28 Август, 2026 16:58 597 5

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  • готвене

Супермоделът показа рецепта за паста, за която казва, че е любимата на холивудския актьор

Джиджи Хадид спечелила сърцето на Брадли Купър с домашна гозба (ВИДЕО) - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джиджи Хадид разкри един от малките детайли от връзката си с актьора и режисьор Брадли Купър: домашна паста с прошуто и свежи подправки, която той особено харесва.

31-годишният супермодел приготви ястието в нов епизод от поредицата на Vogue France „Now Serving“, като използва домати, прошуто, кориандър, зехтин, кедрови ядки, пармезан и люспи от червен пипер.

„Определено съм правила това за моя мъж. Той го обожава“, каза Джиджи Хадид, без да споменава Брадли Купър по име.

Моделът допълни, че рядко измерва продуктите прецизно, когато готви. По думите ѝ всичко е въпрос на вкус, аромат и усещане, а самото готвене е още една форма на творчество.

Почти по същото време Джиджи Хадид говори по-откровено и за връзката си с Брадли Купър в интервю за Vogue France. Тя определи отношенията им като различни от предишните си връзки заради възможността двамата да бъдат напълно откровени един с друг.

„Красивото в настоящата ми връзка е, че можем да казваме какво мислим, когато го мислим“, сподели Хадид. Тя призна, че професиите им са различни и че невинаги могат напълно да разберат трудностите в работата на другия, но за нея най-важното е взаимната подкрепа и усещането за стабилност.

За връзката на Джиджи Хадид и Брадли Купър започна да се говори за първи път през октомври 2023 г., когато бяха забелязани на вечеря в Ню Йорк. Оттогава двамата постепенно започнаха да се появяват по-често заедно, макар да пазят личния си живот сравнително далеч от публичността.

Хадид е майка на 5-годишната Кай, която има от бившия си партньор, певеца Зейн Малик. Брадли Купър е баща на 9-годишната Леа, родена от връзката му с модела Ирина Шейк.

През последните месеци двойката породи слухове за брак, след като бяха снимани с еднакви пръстени, наподобяващи халки. Нито Джиджи Хадид, нито Брадли Купър обаче са потвърждавали подобна стъпка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    3 2 Отговор
    Врътнала му е 3 понички с малиново червило, с бело сладко иии... с шоколад😉

    17:01 28.08.2026

  • 2 ИТъйНататък

    3 0 Отговор
    Домашна гозба у дома е готвила... пък чак тогава му спечелила сърцето...

    17:05 28.08.2026

  • 3 Така

    4 0 Отговор
    Ни вземат сърцата най лесно. Моето го взеха с обещание за едно "Брауни"...

    Коментиран от #5

    17:14 28.08.2026

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Знаем ги тия рецепти на паста с щастлив край.

    17:19 28.08.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така":

    В г-групичката ли си ги разменихте!

    17:45 28.08.2026