Телевизионната водеща Сара Халифа е осъдена на смърт в Египет

Известната египетска телевизионна водеща и продуцент Сара Халифа беше осъдена на смърт чрез обесване по едно от най-мащабните дела за наркотици в Египет през последните години. На 5 септември съд в Кайро постанови същото наказание и за още 11 обвиняеми, признати за виновни за участие в организирана престъпна група. Присъдата подлежи на обжалване, съобщава AFP.
От телевизионния екран до подсъдимата скамейка
39-годишната Сара Халифа е позната на египетската публика най-вече като водеща на предаването „Mission Impossible“, посветено на теми, свързани с престъпността и сигурността. Освен телевизионната си кариера тя развива бизнес и има значително присъствие в социалните мрежи.
Според прокуратурата Халифа и останалите обвиняеми са участвали в организирана престъпна структура, която внасяла от чужбина суровини за производство на синтетични наркотици. Разследващите твърдят, че ролите в групата били ясно разпределени – едни доставяли необходимите вещества, други се занимавали с производството, а трети с разпространението.
При операцията властите са конфискували над 750 килограма синтетични наркотици и суровини за производството им. Открити са и огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимите разрешителни. Обвинението се основава на показанията на 20 свидетели, както и на технически и дигитални доказателства – съобщения, снимки и видеозаписи.
12 смъртни присъди, девет доживотни
Общо 28 души са били подсъдими по делото. Освен смъртните присъди за Сара Халифа и още 11 души, съдът е наложил доживотен затвор на девет обвиняеми, а седем са оправдани.
Преди окончателното произнасяне на първата инстанция делото е било изпратено за становище до Великия мюфтия на Египет – задължителна процедура при дела, по които се предвижда смъртно наказание. Неговото становище има консултативен характер.
Сара Халифа отрича обвиненията
Телевизионната водеща категорично отрича да е участвала в трафик и производство на наркотици и настоява, че е невинна. След произнасянето на присъдата адвокатът ѝ Мохамед ел Генди заяви, че защитата ще я обжалва и изрази увереност, че решението може да бъде отменено на следваща съдебна инстанция.
Това е особено важно, тъй като постановената смъртна присъда не е окончателна. Египетското законодателство предвижда възможност за обжалване, преди подобно наказание да влезе в сила.
Случаят предизвика огромен интерес в Египет заради популярността на Халифа и резкия обрат в живота ѝ – от телевизионна знаменитост и инфлуенсър с милиони последователи до една от централните фигури в мащабен процес за наркотрафик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
16:47 06.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4
16:47 06.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
" Мога ли да прегърна баща си!?"😔😔
Хлапе което вместо да играе, да учи уроци, да се среща с гаджета......
Сега вероятно ще лежи в килия, заради убийство❗
16:50 06.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Ами ТЯ Бойка вече е БРОЙКАна 😉❗
16:52 06.09.2026
5 Спецназ
Жертвите от скапани наркотици и фентанил у нас за около 300 на година
За наркотици в БГ има за бесене поне 300 дилъри и 20- тина мафиоти.
ФАКТ!
Коментиран от #9
17:02 06.09.2026
6 Лорда
17:06 06.09.2026
7 Демокрация ли?
17:07 06.09.2026
8 Мммммм, дааааа
17:09 06.09.2026
9 Роза
До коментар #5 от "Спецназ":Най-напред трябва да обесят големите наркобосове,ама тях в никоя държава не ги пипат,защото са недосегаеми!
17:10 06.09.2026
10 Kaлпазанин
17:18 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.