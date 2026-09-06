Телевизионната водеща Сара Халифа е осъдена на смърт в Египет

Известната египетска телевизионна водеща и продуцент Сара Халифа беше осъдена на смърт чрез обесване по едно от най-мащабните дела за наркотици в Египет през последните години. На 5 септември съд в Кайро постанови същото наказание и за още 11 обвиняеми, признати за виновни за участие в организирана престъпна група. Присъдата подлежи на обжалване, съобщава AFP.

От телевизионния екран до подсъдимата скамейка

39-годишната Сара Халифа е позната на египетската публика най-вече като водеща на предаването „Mission Impossible“, посветено на теми, свързани с престъпността и сигурността. Освен телевизионната си кариера тя развива бизнес и има значително присъствие в социалните мрежи.

Според прокуратурата Халифа и останалите обвиняеми са участвали в организирана престъпна структура, която внасяла от чужбина суровини за производство на синтетични наркотици. Разследващите твърдят, че ролите в групата били ясно разпределени – едни доставяли необходимите вещества, други се занимавали с производството, а трети с разпространението.

При операцията властите са конфискували над 750 килограма синтетични наркотици и суровини за производството им. Открити са и огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимите разрешителни. Обвинението се основава на показанията на 20 свидетели, както и на технически и дигитални доказателства – съобщения, снимки и видеозаписи.

12 смъртни присъди, девет доживотни

Общо 28 души са били подсъдими по делото. Освен смъртните присъди за Сара Халифа и още 11 души, съдът е наложил доживотен затвор на девет обвиняеми, а седем са оправдани.

Преди окончателното произнасяне на първата инстанция делото е било изпратено за становище до Великия мюфтия на Египет – задължителна процедура при дела, по които се предвижда смъртно наказание. Неговото становище има консултативен характер.

Сара Халифа отрича обвиненията

Телевизионната водеща категорично отрича да е участвала в трафик и производство на наркотици и настоява, че е невинна. След произнасянето на присъдата адвокатът ѝ Мохамед ел Генди заяви, че защитата ще я обжалва и изрази увереност, че решението може да бъде отменено на следваща съдебна инстанция.

Това е особено важно, тъй като постановената смъртна присъда не е окончателна. Египетското законодателство предвижда възможност за обжалване, преди подобно наказание да влезе в сила.

Случаят предизвика огромен интерес в Египет заради популярността на Халифа и резкия обрат в живота ѝ – от телевизионна знаменитост и инфлуенсър с милиони последователи до една от централните фигури в мащабен процес за наркотрафик.