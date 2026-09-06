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Телевизионната водеща Сара Халифа е осъдена на смърт в Египет

Телевизионната водеща Сара Халифа е осъдена на смърт в Египет

6 Септември, 2026 16:44 1 421 11

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  • наркотици

39-годишната медийна звезда и още 11 души получиха смъртни присъди по мащабно дело за производство и трафик на синтетични наркотици

Телевизионната водеща Сара Халифа е осъдена на смърт в Египет - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната египетска телевизионна водеща и продуцент Сара Халифа беше осъдена на смърт чрез обесване по едно от най-мащабните дела за наркотици в Египет през последните години. На 5 септември съд в Кайро постанови същото наказание и за още 11 обвиняеми, признати за виновни за участие в организирана престъпна група. Присъдата подлежи на обжалване, съобщава AFP.

От телевизионния екран до подсъдимата скамейка

39-годишната Сара Халифа е позната на египетската публика най-вече като водеща на предаването „Mission Impossible“, посветено на теми, свързани с престъпността и сигурността. Освен телевизионната си кариера тя развива бизнес и има значително присъствие в социалните мрежи.

Според прокуратурата Халифа и останалите обвиняеми са участвали в организирана престъпна структура, която внасяла от чужбина суровини за производство на синтетични наркотици. Разследващите твърдят, че ролите в групата били ясно разпределени – едни доставяли необходимите вещества, други се занимавали с производството, а трети с разпространението.

При операцията властите са конфискували над 750 килограма синтетични наркотици и суровини за производството им. Открити са и огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимите разрешителни. Обвинението се основава на показанията на 20 свидетели, както и на технически и дигитални доказателства – съобщения, снимки и видеозаписи.

12 смъртни присъди, девет доживотни

Общо 28 души са били подсъдими по делото. Освен смъртните присъди за Сара Халифа и още 11 души, съдът е наложил доживотен затвор на девет обвиняеми, а седем са оправдани.

Преди окончателното произнасяне на първата инстанция делото е било изпратено за становище до Великия мюфтия на Египет – задължителна процедура при дела, по които се предвижда смъртно наказание. Неговото становище има консултативен характер.

Сара Халифа отрича обвиненията

Телевизионната водеща категорично отрича да е участвала в трафик и производство на наркотици и настоява, че е невинна. След произнасянето на присъдата адвокатът ѝ Мохамед ел Генди заяви, че защитата ще я обжалва и изрази увереност, че решението може да бъде отменено на следваща съдебна инстанция.

Това е особено важно, тъй като постановената смъртна присъда не е окончателна. Египетското законодателство предвижда възможност за обжалване, преди подобно наказание да влезе в сила.

Случаят предизвика огромен интерес в Египет заради популярността на Халифа и резкия обрат в живота ѝ – от телевизионна знаменитост и инфлуенсър с милиони последователи до една от централните фигури в мащабен процес за наркотрафик.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    5 4 Отговор
    ... телевизионна водеща и продуцентКА- Сара Халифа...

    16:47 06.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    10 2 Отговор
    То и баце натам се е запътил. Само че без съд и присъда. Йоца помни...😎 Иначе може й да заменят присъдата с нещо далеч по-приятно - направо си става мацето за тая работа.😍

    Коментиран от #4

    16:47 06.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    10 4 Отговор
    А у нас едно 15 годишно хлапе моли съдът :
    " Мога ли да прегърна баща си!?"😔😔
    Хлапе което вместо да играе, да учи уроци, да се среща с гаджета......
    Сега вероятно ще лежи в килия, заради убийство❗

    16:50 06.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Ами ТЯ Бойка вече е БРОЙКАна 😉❗

    16:52 06.09.2026

  • 5 Спецназ

    9 0 Отговор
    Да се ОБЕСИ!
    Жертвите от скапани наркотици и фентанил у нас за около 300 на година

    За наркотици в БГ има за бесене поне 300 дилъри и 20- тина мафиоти.

    ФАКТ!

    Коментиран от #9

    17:02 06.09.2026

  • 6 Лорда

    2 1 Отговор
    Има ли някаква родствена връзка с Миа Халифа? За един приятел питам...

    17:06 06.09.2026

  • 7 Демокрация ли?

    6 0 Отговор
    Всички "инфлуенсъри" са така-цъкат постоянно в соцмрежи, ама трябва да се яде и затова се занимават с наркотици или проститутки на заден план.

    17:07 06.09.2026

  • 8 Мммммм, дааааа

    5 1 Отговор
    Кофти е да си известна личност в такова съдебно дело. Ще те обесят като послание за по-неизвестните - на никого няма да му се размине.

    17:09 06.09.2026

  • 9 Роза

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    Най-напред трябва да обесят големите наркобосове,ама тях в никоя държава не ги пипат,защото са недосегаеми!

    17:10 06.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    А ние тука ги правим министри тцтцтцтц, магарето Мерц макарон зеления евреин и тиквите от Англия дори не се крият

    17:18 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.