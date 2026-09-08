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Откриха 4500-годишна гробница с „врата към отвъдното“

Откриха 4500-годишна гробница с „врата към отвъдното“

8 Септември, 2026 14:17 745 5

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  • врата към отвъдното-
  • египет-
  • кайро-
  • некропол-
  • сакара

Египетски археолози се натъкнаха на символичен портал между световете в некропола Сакара

Откриха 4500-годишна гробница с „врата към отвъдното“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Екип от международни археолози направи зашеметяващо откритие по време на разкопки в прочутия египетски некропол Сакара, разположен на около 40 километра южно от Кайро. Те откриха отлично запазена гробница от периода на Древното царство, чиято възраст се оценява на над 4500 години.

Както съобщава научното издание planet-today.ru, погребалният комплекс е принадлежал на високопоставен държавен чиновник на име Сехентю-Птах. Най-впечатляващият елемент в архитектурата на обекта се оказа изградената т.нар. „фалшива врата“. Учените поясняват, че тази структура не е имала за цел да подведе или спре грабителите на гробници. Според древноегипетските вярвания тя е представлявала духовен и символичен портал за „пътешествия“ и преминаване на душите между световете на живите и мъртвите.

Информационният сайт my.ua допълва, че пред мистичната врата са намерени непокътнати жертвена маса и каменен диск за дарове. В самата гробница са открити още три каменни саркофага, керамични съдове, дървена фигурка на сокол и над 100 ритуални статуетки „ушебти“, които е трябвало да служат на покойника в задгробния му живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия пък

    8 1 Отговор
    Заповядайте в произволна болница в България, там само портали към отвъдното има

    Коментиран от #5

    14:21 08.09.2026

  • 2 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Това е намерено,благодарение на Лили Иванова.

    14:21 08.09.2026

  • 3 Пазарна икономика

    1 0 Отговор
    Не знаех, че възрастта на гробниците се « оценяват», а не определят с времето, периоди и исторически факти!
    Жалка кукла изрусена! Само за пари и кекс си мислят!

    14:27 08.09.2026

  • 4 Песента

    0 0 Отговор
    Dead man walking вероятно е вдъхновена от такива портали.
    Ако преди толкова века ме бяха мислили тия глупости сега нямаше да ни занимават със "задгробен живот".

    14:29 08.09.2026

  • 5 Вологжанка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тия пък":

    В России тоже😀

    14:31 08.09.2026