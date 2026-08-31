Дъщерята на Анелия Ивон избяга от луксозния дом на майка си

Дъщерята на попфолк певицата Анелия и бизнесмена Коко Динев – 22-годишната Ивон, наскоро се е изнесла от дома на майка си и е започнала самостоятелен живот. Това твърдят публикации в български медии.

Според тях решението на Ивон е свързано с желанието ѝ да бъде по-независима и сама да взема решенията за живота си. В публикациите се твърди още, че между майка и дъщеря има различия в характерите.

Самата Анелия в миналото е говорила откровено за отношенията си с дъщеря си. Певицата се описва като дисциплинирана, праволинейна и по-обрана, докато според нея Ивон прилича повече на баща си Коко Динев – по-затворена и адаптивна, пише marica.bg.

Анелия е признавала и че заради кариерата си до 2017 г. е разчитала в голяма степен на своята майка за отглеждането и възпитанието на Ивон. По-късно отношенията между майка и дъщеря се сближили.

Според медийните публикации обаче през последните месеци Ивон е предпочела да живее отделно.

Дъщерята на Анелия постепенно започва да изгражда собствен публичен образ. След като в миналото е мечтаела да следва медицина, Ивон впоследствие обяви, че иска да се занимава с музика.

Тя направи и своя версия на известен хит на Бионсе, като получи подкрепа от майка си.

Липсата на общи публични кадри между Анелия и Ивон също привлече внимание. В началото на годината певицата показа пред журналистически екип дома си в столичния квартал „Драгалевци“, но дъщеря ѝ не присъстваше в кадрите.

Последната по-широко разпространена обща снимка на двете е от морето и е публикувана през миналото лято.

Нов етап за дъщерята на Анелия

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Ivon Dineva (@ivonn_dinevaa)



Изнасянето от семейния дом е естествена стъпка за 22-годишната Ивон, която вече се стреми към самостоятелност и собствена професионална посока.

В медийните публикации се споменават и различни версии за личния ѝ живот, но няма официално потвърждение за конкретна причина за изнасянето ѝ или за това с кого живее в момента.