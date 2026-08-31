Дъщерята на Анелия Ивон избяга от луксозния дом на майка си

Дъщерята на попфолк певицата Анелия и бизнесмена Коко Динев – 22-годишната Ивон, наскоро се е изнесла от дома на майка си и е започнала самостоятелен живот. Това твърдят публикации в български медии.
Според тях решението на Ивон е свързано с желанието ѝ да бъде по-независима и сама да взема решенията за живота си. В публикациите се твърди още, че между майка и дъщеря има различия в характерите.
Самата Анелия в миналото е говорила откровено за отношенията си с дъщеря си. Певицата се описва като дисциплинирана, праволинейна и по-обрана, докато според нея Ивон прилича повече на баща си Коко Динев – по-затворена и адаптивна, пише marica.bg.
Анелия е признавала и че заради кариерата си до 2017 г. е разчитала в голяма степен на своята майка за отглеждането и възпитанието на Ивон. По-късно отношенията между майка и дъщеря се сближили.
Според медийните публикации обаче през последните месеци Ивон е предпочела да живее отделно.
Дъщерята на Анелия постепенно започва да изгражда собствен публичен образ. След като в миналото е мечтаела да следва медицина, Ивон впоследствие обяви, че иска да се занимава с музика.
Тя направи и своя версия на известен хит на Бионсе, като получи подкрепа от майка си.
Липсата на общи публични кадри между Анелия и Ивон също привлече внимание. В началото на годината певицата показа пред журналистически екип дома си в столичния квартал „Драгалевци“, но дъщеря ѝ не присъстваше в кадрите.
Последната по-широко разпространена обща снимка на двете е от морето и е публикувана през миналото лято.
Нов етап за дъщерята на Анелия
Изнасянето от семейния дом е естествена стъпка за 22-годишната Ивон, която вече се стреми към самостоятелност и собствена професионална посока.
В медийните публикации се споменават и различни версии за личния ѝ живот, но няма официално потвърждение за конкретна причина за изнасянето ѝ или за това с кого живее в момента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
14:45 31.08.2026
2 Ефрейтор Боташ
14:45 31.08.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
ще се върне с унуче
14:45 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 в кратце
14:48 31.08.2026
6 Пеъц
14:48 31.08.2026
7 поКУРко
14:48 31.08.2026
8 Кръчмарска
14:49 31.08.2026
9 И бързо ли бягаше
14:50 31.08.2026
10 Оз. Ген.Румянцев
14:51 31.08.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #16
14:54 31.08.2026
12 При нас е
14:55 31.08.2026
13 И Киев е Руски
14:56 31.08.2026
14 ами,
15:17 31.08.2026
15 Лина
15:20 31.08.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "И Киев е Руски":САНИТАРКА В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ..
„БРИГАДИРСКА СЛАВА”☝
15:25 31.08.2026
17 Цвете
15:31 31.08.2026
18 Запознат
15:32 31.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Димчо
15:47 31.08.2026
21 Теслатъ
15:56 31.08.2026
22 Коста
15:57 31.08.2026