Новини
Любопитно »
Дъщерята на Анелия Ивон избяга от луксозния дом на майка си

Дъщерята на Анелия Ивон избяга от луксозния дом на майка си

31 Август, 2026 14:43 1 474 22

  • анелия-
  • дъщеря-
  • ивон-
  • коко динев-
  • дом

Изнасянето от семейния дом е естествена стъпка за 22-годишната Ивон

Дъщерята на Анелия Ивон избяга от луксозния дом на майка си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на попфолк певицата Анелия и бизнесмена Коко Динев – 22-годишната Ивон, наскоро се е изнесла от дома на майка си и е започнала самостоятелен живот. Това твърдят публикации в български медии.

Според тях решението на Ивон е свързано с желанието ѝ да бъде по-независима и сама да взема решенията за живота си. В публикациите се твърди още, че между майка и дъщеря има различия в характерите.

Самата Анелия в миналото е говорила откровено за отношенията си с дъщеря си. Певицата се описва като дисциплинирана, праволинейна и по-обрана, докато според нея Ивон прилича повече на баща си Коко Динев – по-затворена и адаптивна, пише marica.bg.

Анелия е признавала и че заради кариерата си до 2017 г. е разчитала в голяма степен на своята майка за отглеждането и възпитанието на Ивон. По-късно отношенията между майка и дъщеря се сближили.

Според медийните публикации обаче през последните месеци Ивон е предпочела да живее отделно.

Дъщерята на Анелия постепенно започва да изгражда собствен публичен образ. След като в миналото е мечтаела да следва медицина, Ивон впоследствие обяви, че иска да се занимава с музика.

Тя направи и своя версия на известен хит на Бионсе, като получи подкрепа от майка си.

Липсата на общи публични кадри между Анелия и Ивон също привлече внимание. В началото на годината певицата показа пред журналистически екип дома си в столичния квартал „Драгалевци“, но дъщеря ѝ не присъстваше в кадрите.

Последната по-широко разпространена обща снимка на двете е от морето и е публикувана през миналото лято.

Нов етап за дъщерята на Анелия


Изнасянето от семейния дом е естествена стъпка за 22-годишната Ивон, която вече се стреми към самостоятелност и собствена професионална посока.

В медийните публикации се споменават и различни версии за личния ѝ живот, но няма официално потвърждение за конкретна причина за изнасянето ѝ или за това с кого живее в момента.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 0 Отговор
    “След дъщерята на Анелия” ,,,,,,,,се слага запетайка

    14:45 31.08.2026

  • 2 Ефрейтор Боташ

    21 0 Отговор
    сега ще прави с.ирки и ганг банг на спокойствие

    14:45 31.08.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    12 0 Отговор
    отишла е у родината (туркие)
    ще се върне с унуче

    14:45 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 в кратце

    9 0 Отговор
    Ивончето сигурно иска да си живее в собственно жилище.И мама вече да не се грижи за нея.

    14:48 31.08.2026

  • 6 Пеъц

    20 0 Отговор
    Бас държа,че нито една от двете кифли не са чели книгите наредени в долапа зад дебело стъкло

    14:48 31.08.2026

  • 7 поКУРко

    12 0 Отговор
    ПиАрките мисирки вече и пет реда не могат да напишат, а вземат една торба с пари. Скалъпена статийка глупост от AI. На Диневия сега ще му е върне всичко тъпкано точно от пластмасовата му дъщеря!

    14:48 31.08.2026

  • 8 Кръчмарска

    13 0 Отговор
    певица и майка ? От цвят на цвят , добре , че майка ѝ е гледала детето ѝ . Но бабата си е баба , не може да я замести.

    14:49 31.08.2026

  • 9 И бързо ли бягаше

    6 0 Отговор
    когато избяга?

    14:50 31.08.2026

  • 10 Оз. Ген.Румянцев

    7 1 Отговор
    Майка и е наркоманка

    14:51 31.08.2026

  • 11 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    И тая Ивон кво работи

    Коментиран от #16

    14:54 31.08.2026

  • 12 При нас е

    8 2 Отговор
    В мигрантски център в Хасково…много африканци и азиатци са доволни. Тези от африка не пропускат да проверят шоколадовата фабрика как е 😂 Чакат сега и на мама да проверят…

    14:55 31.08.2026

  • 13 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Обичам ку.ви те но да не са ти в къщата

    14:56 31.08.2026

  • 14 ами,

    8 0 Отговор
    Само на 22г и вече пластмасово клише,отвратително.Пропусната младост и тя като мама чалгарка безполезна друго и не се очаква.Опростачването продължава.

    15:17 31.08.2026

  • 15 Лина

    6 0 Отговор
    На 21 г бях родила сина си и нямах вид на работнипка от околовръстното.

    15:20 31.08.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    САНИТАРКА В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ..
    „БРИГАДИРСКА СЛАВА”☝

    15:25 31.08.2026

  • 17 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА Е ЦЕНАТА НА " СЛАВАТА " НА МАЙКАТА.ДА СИ ЕСТЕСТВЕНА Е МАЙ ПО ДОБРЕ, НАЛИ?

    15:31 31.08.2026

  • 18 Запознат

    2 0 Отговор
    Са ше я обамкам щом е сама

    15:32 31.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Димчо

    2 0 Отговор
    Изнесе се от дома си и се настани в кв.Христо Ботев. Там ще се чувства чудесно.

    15:47 31.08.2026

  • 21 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Крушата не пада по-далеч от дървото...

    15:56 31.08.2026

  • 22 Коста

    0 0 Отговор
    Ивон пречи на Анелия да си кани тъпкачи.

    15:57 31.08.2026