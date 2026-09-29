Започват проверки за реалните изкупни цени на продукцията от българските производители

Започват проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по време на втория ден от тридневния форум „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз.

„При проверките, които ще извършим – те буквално ще започнат от днес, ще стане ясна истината за това какви са реалните цени, на какви цени се купува българската продукция, българското производство“, заяви Манолова.

Тя цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти: масла и мазнини - 142 на сто, млечни продукти и яйца - 126 на сто, захарни изделия - 116 на сто.

"В същото време нивата на цените са 93 на сто от средноевропейските, а покупателната способност е едва 68 на сто", допълни председателят на КЗП.

По темата за инициативата „Кошница с грижа“ Мая Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблемът да се реши с доброволни споразумения с веригите.

Тя заяви, че основният ѝ ангажимент като председател на КЗП е понижаването на цените за потребителите, без това да става за сметка на българските производители. Според нея има необходимост от прецизиране на методиката за „справедлива стойност“.

По думите ѝ тя не отразява себестойността на продукта и залага погрешна база за цените на едро, вземайки тържищните цени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, вместо реалните цени, по които търговските вериги купуват. Манолова каза още, че КЗП настоява за законодателна промяна, предвиждаща санкции при констатирани системни или сериозни отклонения от справедливата стойност.

Заместник-министърът на земеделието и храните професор д-р Иван Палигоров съобщи по време на форума, че в министерството се създава нова дирекция, която да събира пазарна информация за количества, цени и качество както за вътрешния, така и за външните пазари, за да се улесни реализацията на фермерската продукция.

Палигоров информира още, че са проведени съвместни срещи с Агенция „Митници“ и НАП за вноса на плодове и зеленчуци от трети страни - Турция и Западните Балкани, като е било констатирано е, че камиони преминават границата с фактури на силно занижени стойности, след което стоката се препродава многократно по-скъпо. Иван Палигоров съобщи, че се въвежда облагане на стоката на границата спрямо средно установени реални цени, за да се пресече фиктивният ценови дъмпинг, пише БТА.