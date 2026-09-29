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Започват проверки за реалните изкупни цени на продукцията от българските производители

Започват проверки за реалните изкупни цени на продукцията от българските производители

29 Септември, 2026 14:49 726 27

  • мая манолова-
  • кзп-
  • цени-
  • проверки-
  • спекула-
  • пазар

В същото време нивата на цените са 93 на сто от средноевропейските, а покупателната способност е едва 68 на сто

Започват проверки за реалните изкупни цени на продукцията от българските производители - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започват проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по време на втория ден от тридневния форум „Фермери и пазари – конкурентни чрез устойчивост“, организиран от Българския фермерски съюз.

„При проверките, които ще извършим – те буквално ще започнат от днес, ще стане ясна истината за това какви са реалните цени, на какви цени се купува българската продукция, българското производство“, заяви Манолова.

Тя цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти: масла и мазнини - 142 на сто, млечни продукти и яйца - 126 на сто, захарни изделия - 116 на сто.

"В същото време нивата на цените са 93 на сто от средноевропейските, а покупателната способност е едва 68 на сто", допълни председателят на КЗП.

По темата за инициативата „Кошница с грижа“ Мая Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблемът да се реши с доброволни споразумения с веригите.

Тя заяви, че основният ѝ ангажимент като председател на КЗП е понижаването на цените за потребителите, без това да става за сметка на българските производители. Според нея има необходимост от прецизиране на методиката за „справедлива стойност“.

По думите ѝ тя не отразява себестойността на продукта и залага погрешна база за цените на едро, вземайки тържищните цени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, вместо реалните цени, по които търговските вериги купуват. Манолова каза още, че КЗП настоява за законодателна промяна, предвиждаща санкции при констатирани системни или сериозни отклонения от справедливата стойност.

Заместник-министърът на земеделието и храните професор д-р Иван Палигоров съобщи по време на форума, че в министерството се създава нова дирекция, която да събира пазарна информация за количества, цени и качество както за вътрешния, така и за външните пазари, за да се улесни реализацията на фермерската продукция.

Палигоров информира още, че са проведени съвместни срещи с Агенция „Митници“ и НАП за вноса на плодове и зеленчуци от трети страни - Турция и Западните Балкани, като е било констатирано е, че камиони преминават границата с фактури на силно занижени стойности, след което стоката се препродава многократно по-скъпо. Иван Палигоров съобщи, че се въвежда облагане на стоката на границата спрямо средно установени реални цени, за да се пресече фиктивният ценови дъмпинг, пише БТА.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последните години

    10 2 Отговор
    има ли завършена проверка?

    14:50 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ШЕФА

    14 5 Отговор
    Мая аз ще ти кажа какво ще откриеш ! Разлика от производител и вносител до щанд между 300 и 500% надценка,но това ти го знаеш,само имитираш дейност !

    Коментиран от #5

    14:53 29.09.2026

  • 4 Проверки

    12 4 Отговор
    Майчето започва проверки за домашната.
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Като капак ще глобява и Фейсбук, ако има обяви за ракия,
    което ще доведе до изтегляне на социалните мрежи от България. Едно към едно с
    крепостна русия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
    и за Йотова.

    14:55 29.09.2026

  • 5 Сирене

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    Набор за 4,29,колко е от производител?

    14:55 29.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Заснеме ги вашите проверки ,я дайте да видим как ги наказвате ,щото ако имаше наказания и присъди няма ле да има и проверки ,па нямаше и толкова да четем тъпотии

    14:57 29.09.2026

  • 7 Паднали от Марс

    12 2 Отговор
    Досега КЗП не е ли работила , прозводители не са ли плащали данъци, субсидии получават , а държавата не знае на какви цени Продават????

    15:02 29.09.2026

  • 8 Мая БКП

    8 8 Отговор
    Мая е смешна с борбата с веригите.. В Цял свят веригите са ОК, само в русофилска България зле!

    15:03 29.09.2026

  • 9 Св.Петър

    2 0 Отговор
    Мая,не ти стига едно колче за Рая!

    15:09 29.09.2026

  • 10 Анонимен

    5 3 Отговор
    Слугите комунистически хахахаха радевите назначиха ги на хранилката ето ви истинска завладяна държава вижте ги добре малоумници

    15:09 29.09.2026

  • 11 Цвете

    3 3 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕ СМЕ ГЛУПАВИ И АКО ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС ПАЗАРУВА САМО НАЙ НЕОБХОДИМОТО ,ТО ТЕЗИ ВЕРИГИ ЩЕ СМЪКНАТ САМИ ЦЕНИТЕ ,ЗАЩОТО ВСИЧКО ЩЕ Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК.ОСОБЕНО ,КОГАТО НАБЛИЖАВА НА ЕТИКЕТИТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. ТАКА СЕ ДЕЙСТВА В ЕВРОПА. ОСОБЕНО МИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРЯСНОТО МЛЯКО. В В ГЕРМАНИЯ 1 ЛИТЪР ОТ 1,5 % И ОТ 3,5 % Е С ЕДНА ЦЕНА ОТ ГОДИНИ И СТРУВА 0,95 ЦЕНТА.????? А У НАС, РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЕ ТЪРГУВА ЗА 1,55 ЦЕНТА ТА И ПО НАГОРЕ ???? ЗАЩО ПИТАМ ? 🤔🇧🇬🤔

    15:10 29.09.2026

  • 12 Цвете

    2 3 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕ СМЕ ГЛУПАВИ И АКО ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС ПАЗАРУВА САМО НАЙ НЕОБХОДИМОТО ,ТО ТЕЗИ ВЕРИГИ ЩЕ СМЪКНАТ САМИ ЦЕНИТЕ ,ЗАЩОТО ВСИЧКО ЩЕ Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК.ОСОБЕНО ,КОГАТО НАБЛИЖАВА НА ЕТИКЕТИТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. ТАКА СЕ ДЕЙСТВА В ЕВРОПА. ОСОБЕНО МИ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРЯСНОТО МЛЯКО. В В ГЕРМАНИЯ 1 ЛИТЪР ОТ 1,5 % И ОТ 3,5 % Е С ЕДНА ЦЕНА ОТ ГОДИНИ И СТРУВА 0,95 ЦЕНТА.????? А У НАС, РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЕ ТЪРГУВА ЗА 1,55 ЦЕНТА ТА И ПО НАГОРЕ ???? ЗАЩО ПИТАМ ? 🤔🇧🇬🤔

    15:12 29.09.2026

  • 13 дам

    10 0 Отговор
    проверки, анализи, мерки, ала-бала и заплатите на 100 000 държавни хрантутници си вървят десетилетия, за народа остават инфлацията, дълговете и данъците

    15:25 29.09.2026

  • 14 Пламен

    3 0 Отговор
    Това са пълни безсмислици....Да симулира дейност и да лапа тлъстата заплата

    15:40 29.09.2026

  • 15 А бе

    2 2 Отговор
    еврото е виновно цените от 1 лев станаха 1 евро и производителя като не получи колкото иска ги троши/ дините/,а като ги продава по разклони не дава касов бон

    15:42 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    2 1 Отговор
    Това правителство не разбра, че престъпната дейност не се бори с пожелания, призиви, молби и справедливи цени! Действа се грубо, административно, като в другите страни с таван на цените и намаляване на ДДС и акцизи за производителите на определена група стоки и строг контрол! В БГ никога не е имало пазарна икономика за да се действа демократично! Тук има картелна и монополна икономика с координирани цени от мутри и браншови организации! Като доказателство всички цени в лева станаха същите, но в евро и гонят британския паунд, а заплатите се превеждат по официалния курс!

    15:59 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Интересно

    2 0 Отговор
    Как може в Русия, след толкова много санкции, бензинът да е 0,86€, а в България, страна от ЕС, да е 2€?

    16:01 29.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Комунист до милиционер наредени червени радеви другари на държавната трапеза Наглост алчност невиждана

    16:02 29.09.2026

  • 23 Майче,

    1 0 Отговор
    А проверка на цените на българските производители кога?Давам ти точен адрес. А "Монтевидео" срещу Фантастико български производител продава доматите по 5,59 евро.Кога е било септември месец доматите да са 11 лева?

    16:02 29.09.2026

  • 24 Ивайло Владимиров

    1 0 Отговор
    Нищо няма да направи, но важното е някой свой човек да бъде уреден на дебела заплата.

    16:02 29.09.2026

  • 25 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Свобода на словото, по европейски.

    16:03 29.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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