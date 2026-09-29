Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Само небето остава над цените на горивата (ВИДЕО)

Само небето остава над цените на горивата. Никой не може да предвиди какво ще стане в бъдеще. Цената на горивата зависи от много фактори и никой не може да предвиди каква ще бъде тя. На този етап не очаквам да се променят тези нива. Няма как да се получи някакво намаление в обозримо бъдеще, така че просто трябва да свикваме. Интересното е, че въпреки високите цени през август и септември имахме рекордно потребление на горива. Доскоро такива количества горива не са били купувани на бензиностанциите. Възможно е да има и елемент на запасяване, защото цените най-вероятно ще растат още. Но определено няма такъв голям проблем с потреблението при тези високи цени. Трябва да кажем и че в България цените са най-ниски в цяла Европа. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ енергийният експерт Явор Куюмджиев.

„80 хиляди евро на месец заплата на Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“ е малко неприлично. Когато си член на управителен съвет, съвет на директорите и в конкретния случай особен управител, ти носиш отговорност за своите действия, включително с личното си имущество. Така че, ако допуснеш грешки в предприятието, което управляваш, може да понесеш много тежки отговорности, включително отнемане на имущество. Тоест нормално е такива длъжности да бъдат добре заплатени, но 80 хиляди евро на месец е неприлично“, добави гостът.

„Що се отнася до това дали той ще търси някакво обезщетение, зависи какъв му е договорът. Ако в договора му е записано, че има „златен парашут“... В много големи компании има така наречените „златни парашути“. Говорим за големи суми, когато определено възнаграждение и обезщетение се отпускат предсрочно. Това е съвсем нормална практика в големите компании. Ако имаш договор, който ти гарантира такава клауза, тоест можеш да си търсиш правата. Но въпросът не е какво прави господин Спецов. Ако му е разрешено да има такъв договор, нека си търси правата. Само че пак става въпрос за приличие. Не се наемам да коментирам много хора, особено когато не присъствам и когато не знаем точно за какво става въпрос“, каза още Явор Куюмджиев.

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