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Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Само небето остава над цените на горивата (ВИДЕО)

Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Само небето остава над цените на горивата (ВИДЕО)

29 Септември, 2026 14:40 790 18

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  • горива-
  • цени

Въпреки високите цени потреблението през август и септември бе рекордно, казва гостът

Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Само небето остава над цените на горивата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Само небето остава над цените на горивата. Никой не може да предвиди какво ще стане в бъдеще. Цената на горивата зависи от много фактори и никой не може да предвиди каква ще бъде тя. На този етап не очаквам да се променят тези нива. Няма как да се получи някакво намаление в обозримо бъдеще, така че просто трябва да свикваме. Интересното е, че въпреки високите цени през август и септември имахме рекордно потребление на горива. Доскоро такива количества горива не са били купувани на бензиностанциите. Възможно е да има и елемент на запасяване, защото цените най-вероятно ще растат още. Но определено няма такъв голям проблем с потреблението при тези високи цени. Трябва да кажем и че в България цените са най-ниски в цяла Европа. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ енергийният експерт Явор Куюмджиев.

„80 хиляди евро на месец заплата на Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“ е малко неприлично. Когато си член на управителен съвет, съвет на директорите и в конкретния случай особен управител, ти носиш отговорност за своите действия, включително с личното си имущество. Така че, ако допуснеш грешки в предприятието, което управляваш, може да понесеш много тежки отговорности, включително отнемане на имущество. Тоест нормално е такива длъжности да бъдат добре заплатени, но 80 хиляди евро на месец е неприлично“, добави гостът.

„Що се отнася до това дали той ще търси някакво обезщетение, зависи какъв му е договорът. Ако в договора му е записано, че има „златен парашут“... В много големи компании има така наречените „златни парашути“. Говорим за големи суми, когато определено възнаграждение и обезщетение се отпускат предсрочно. Това е съвсем нормална практика в големите компании. Ако имаш договор, който ти гарантира такава клауза, тоест можеш да си търсиш правата. Но въпросът не е какво прави господин Спецов. Ако му е разрешено да има такъв договор, нека си търси правата. Само че пак става въпрос за приличие. Не се наемам да коментирам много хора, особено когато не присъствам и когато не знаем точно за какво става въпрос“, каза още Явор Куюмджиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 файчо

    5 0 Отговор
    Не закачайте небето! То е на всички-и на некаращите коли,също.

    14:42 29.09.2026

  • 2 Георги

    3 1 Отговор
    цената няма знакови, важното е, че се зарежда за под 5 минути!

    14:43 29.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    И никога не забравяйте, че за цените на дизела специално трябва да благодарите на лудото киевско нацистче!!!! Зеленски разрушу веригата на доставки и руските рафинерии, които бяха най-големия износител на дизел в света! Нормално е при изчезването от пазара на над 2 милиона барела еквивалент на ден цените на останалите производители да скочат заради търсене! Зеленски и Урсулите стоят зад вашиите сметки на колонка!

    14:47 29.09.2026

  • 4 Декапитализирай сега

    2 0 Отговор
    Не е спазвано счетоводството и заводът е работил на загуба и се губят даже оборотните средства Сега догодина за плановия ремонт нека Специалните дадат пари щото новия собственик като дойде ще направи дю дилиджънс и на пангара ще му се плати топтан

    14:47 29.09.2026

  • 5 ШЕФА

    2 2 Отговор
    Тиквата,Идиотова,Румен Кеша,Ася и всички останали нац.предатели да изпратят благодарствени писма на Д.Тръмп,нашият СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНьОР !!!

    14:50 29.09.2026

  • 6 Фифти/фифти

    0 0 Отговор
    с Путин!

    14:58 29.09.2026

  • 7 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    За 80 000 на месец и аз ще дам да ме боцкат

    14:59 29.09.2026

  • 8 Нормален

    1 2 Отговор
    може ли да помисли,че Лукйол не дава пари на Путин?

    15:00 29.09.2026

  • 9 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    "Само небето остава над цените на горивата"

    Аааа, не само! Радев и ПБ също, те са над всички и всичко.

    Коментиран от #11

    15:04 29.09.2026

  • 10 Абе

    5 0 Отговор
    Сериозната криза още не е започнала истински. Лесно е да се предположи, че в ситуация на остър дефицит държавите производителки ще ограничат или направо ще забранят износа на горива за да задоволят местното потребление. Иначе политиците им рискуват да платят висока цена. Може да се стигне и до безредици. Всички останали държави ще се спасяват поединично. Общностният подход няма да сработи, тъй като няма да има горива за всички. Как ще се определят цените е съвсем отделен въпрос. Дали правителствата ще наложат ценови регулации под формата на тавани или някакви субсидии, също предстои да се разбере. Всичко зависи от това дали ще има въобще продукт за тези страни.

    15:05 29.09.2026

  • 11 За Явор

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ха, ха, ха...":

    небето е Путин!

    15:06 29.09.2026

  • 12 Така е

    2 0 Отговор
    Израел държи света като заложник.
    Политиците в САЩ нямат кой знае какъв голям коридор за маневри. Вече се признава, че американското правителство ще се опита да защити бизнеса и потребителите си, през рязко ограничаване на износа на петрол и петролни продукти и природен газ. Това е логично да се случи, но ще намали и предлагането за страни, които не добиват въглеводороди.

    15:09 29.09.2026

  • 13 Констатация

    3 1 Отговор
    Всички претенции за високите цени на горивата към баба Урсулъ и Бай Дончу!!! Знаете го, разбирате го, но срамежливо си мълчите!!! - ПС - Тази Зима, чекайте "СКЪПИ" подаръци от дедо Мраз!!! -)))))

    15:23 29.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 смешник

    1 1 Отговор
    мазен лъжец!

    15:41 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Щом е енергиен експерт

    1 0 Отговор
    и се казва Явор, може би фамилията му трябва да е Кюмюрджиев?
    Извън шегата - много е далеч от експертност този човек.

    15:57 29.09.2026

  • 18 Интересно

    0 1 Отговор
    Как може в Русия, след толкова много санкции, бензинът да е 0,86€, а в България, страна от ЕС, да е 2€?

    16:02 29.09.2026

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