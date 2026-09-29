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Естония обвини Русия за палежа в компания, доставяща техника за Украйна

Естония обвини Русия за палежа в компания, доставяща техника за Украйна

29 Септември, 2026 14:52 747 24

  • естония-
  • русия-
  • украйна-
  • палеж-
  • компания

Талин твърди, че пожарът в Milrem Robotics е бил поръчан от руските служби, докато Кремъл отрече обвиненията като неоснователни

Естония обвини Русия за палежа в компания, доставяща техника за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естония заяви, че е установила руска следа в пожара, избухнал през август в сградата на отбранителната компания Milrem Robotics, която произвежда безпилотни наземни машини и доставя техника на Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

Премиерът Кристен Михал заяви, че според заключението на Естонската служба за вътрешна сигурност (KAPO) пожарът е бил резултат от умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Естонските власти не публикуваха доказателствата по случая, като се позоваха на изискванията за конфиденциалност на работата на службите.

Според Талин начинът на извършване на палежа съответства на други саботажи в Европа, които европейските власти свързват с Русия. Пожарът е избухнал на 15 август в обект на Milrem Robotics в Талин.

По-късно Кремъл отхвърли обвиненията. Говорителят Дмитрий Песков определи твърденията на Естония като „неоснователни“ и заяви, че те не се основават на аргументи и не отразяват реалността.

Шведският премиер Улф Кристершон определи случая като „изключително сериозен“ и заяви, че Швеция застава зад Естония.

Естонските власти са задържали трима заподозрени във връзка с палежа. Според публикуваната информация те са латвийски граждани и са били предадени на Естония за по-нататъшно разследване.

Към момента руската страна отрича участие, докато Естония не е оповестила публично доказателствата, на които основава заключението си.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    35 2 Отговор
    Ами след като са руснаците виновни нападнете ги и запалете и вие някоя компания !хахаха

    Коментиран от #6

    14:55 29.09.2026

  • 2 Дама Пика

    27 1 Отговор
    Естонската служба за сигурност КАРО е открила следи от спатии.

    14:57 29.09.2026

  • 3 Лъфливи руски Фашисти

    3 31 Отговор
    Кой ли вярва на Терористична русия?

    15:00 29.09.2026

  • 4 Съдията

    28 1 Отговор
    Западна(лите) са в ступор, Путин е навсякъде. И в Малобритания ошашавена гражданка наклевети петима англичани, че ще взривяват военна база и цялата западна(ла) преса гръмна, а днес и с половин уста не смеят да кажат, че са освободени без обвинение. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #10

    15:05 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "ШЕФА":

    Като прочетох заглавието си помислих същото което си написал..... Балтийски тигри били..... ха,ха....

    Коментиран от #11

    15:08 29.09.2026

  • 7 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Фашистка Германия също обвини Г.Димитров за палежа на Райхстага,но нацистите се хванаха за палците на организираният от тях показен процес.Нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #8

    15:09 29.09.2026

  • 8 руските нацисти

    2 21 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    руските нацисти са най-подлите Фашисти

    15:10 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    Така е прав си..... Но се чудя ако употребя старогръцкото име относно малобританците за хомосексуализъм дали ще ме изтрият....

    Коментиран от #17

    15:11 29.09.2026

  • 11 Сатана Z

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Наричат ги още : Преебалтийски тигри.
    Запалили склада за да прикрият следите за кражбите.

    15:11 29.09.2026

  • 12 Гошо

    19 0 Отговор
    "пожарът е бил резултат от умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Естонските власти не публикуваха доказателствата "

    Но ,те априори си знаят пожара е предизвикат от руснаци, защото пламъците на огъня били червени

    15:14 29.09.2026

  • 13 Иван

    14 0 Отговор
    Естония обвини Иран, че обижда педофила Доналд Тръмп.

    15:15 29.09.2026

  • 14 Иван

    11 0 Отговор
    Пожарите на руските служби горят при определени температури.

    Коментиран от #19

    15:20 29.09.2026

  • 15 Сандо

    15 0 Отговор
    Ние си знаем,че руснаците са виновни,ама защо бавните във всяко отношение естонци още не са загряли,че такива заводи са вредни за Русия и може да не работят дълго време?

    15:26 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандо

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Цитирай думите на Батков за английския съдия.

    15:28 29.09.2026

  • 18 Руснаците ако искаха да го подпалят

    12 0 Отговор
    щяха да пратят един Герань 5 и да няма завод въобще, а не да си играят на чики рики като ukroпitе ц и 5ръsti опитващи се да вкарат тия прибалтийски циркаджии във война.

    15:29 29.09.2026

  • 19 защо

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    И пламъците са по така ... абе руски!
    Така,че - ето ви докаказатество!

    15:31 29.09.2026

  • 20 оня с коня

    4 0 Отговор
    Милрем Електроникс изгоря ,хохохолите да правят ракети от хартия ,които ние като деца правехме 😂😂😂.

    15:58 29.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Новите Братушки

    0 0 Отговор
    И ще ви каже всеки Каа.путин -за всичко виновен е Путин .

    16:00 29.09.2026

  • 23 Факт

    0 1 Отговор
    Няма ли най сетне, демократичните европейски страни, да разберат, че срещу тях се води планирана война. И тогава, да действат, като при война-схватят и разстрелят...

    16:05 29.09.2026

  • 24 Това заключение

    0 0 Отговор
    на естонската служба КАПО мога и аз да го направя, седейки на дивана в къщи, без да съм разследвам каквото и да било! Всички такива "заключения" през последните месеци следват един и същи сценарий и стигат до едни и същи "заключения", при които вината автоматично се вменява на Русия, като всички други версии отпадат, естествено като неправоподобни. Единствената вярна версия е тази, в която безусловно обвинява Русия във всички грехове, независимо дали престъплението е извършено от местен бандит или некадърен работник...

    16:11 29.09.2026

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