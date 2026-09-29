Естония обвини Русия за палежа в компания, доставяща техника за Украйна

Естония заяви, че е установила руска следа в пожара, избухнал през август в сградата на отбранителната компания Milrem Robotics, която произвежда безпилотни наземни машини и доставя техника на Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

Премиерът Кристен Михал заяви, че според заключението на Естонската служба за вътрешна сигурност (KAPO) пожарът е бил резултат от умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Естонските власти не публикуваха доказателствата по случая, като се позоваха на изискванията за конфиденциалност на работата на службите.

Според Талин начинът на извършване на палежа съответства на други саботажи в Европа, които европейските власти свързват с Русия. Пожарът е избухнал на 15 август в обект на Milrem Robotics в Талин.

По-късно Кремъл отхвърли обвиненията. Говорителят Дмитрий Песков определи твърденията на Естония като „неоснователни“ и заяви, че те не се основават на аргументи и не отразяват реалността.

Шведският премиер Улф Кристершон определи случая като „изключително сериозен“ и заяви, че Швеция застава зад Естония.

Естонските власти са задържали трима заподозрени във връзка с палежа. Според публикуваната информация те са латвийски граждани и са били предадени на Естония за по-нататъшно разследване.

Към момента руската страна отрича участие, докато Естония не е оповестила публично доказателствата, на които основава заключението си.