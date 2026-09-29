Естония обвини Русия за палежа в компания, доставяща техника за Украйна

Естония заяви, че е установила руска следа в пожара, избухнал през август в сградата на отбранителната компания Milrem Robotics, която произвежда безпилотни наземни машини и доставя техника на Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.
Премиерът Кристен Михал заяви, че според заключението на Естонската служба за вътрешна сигурност (KAPO) пожарът е бил резултат от умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Естонските власти не публикуваха доказателствата по случая, като се позоваха на изискванията за конфиденциалност на работата на службите.
Според Талин начинът на извършване на палежа съответства на други саботажи в Европа, които европейските власти свързват с Русия. Пожарът е избухнал на 15 август в обект на Milrem Robotics в Талин.
По-късно Кремъл отхвърли обвиненията. Говорителят Дмитрий Песков определи твърденията на Естония като „неоснователни“ и заяви, че те не се основават на аргументи и не отразяват реалността.
Шведският премиер Улф Кристершон определи случая като „изключително сериозен“ и заяви, че Швеция застава зад Естония.
Естонските власти са задържали трима заподозрени във връзка с палежа. Според публикуваната информация те са латвийски граждани и са били предадени на Естония за по-нататъшно разследване.
Към момента руската страна отрича участие, докато Естония не е оповестила публично доказателствата, на които основава заключението си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕФА
Коментиран от #6
14:55 29.09.2026
2 Дама Пика
14:57 29.09.2026
3 Лъфливи руски Фашисти
15:00 29.09.2026
4 Съдията
Коментиран от #10
15:05 29.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
До коментар #1 от "ШЕФА":Като прочетох заглавието си помислих същото което си написал..... Балтийски тигри били..... ха,ха....
Коментиран от #11
15:08 29.09.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #8
15:09 29.09.2026
8 руските нацисти
До коментар #7 от "Сатана Z":руските нацисти са най-подлите Фашисти
15:10 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #4 от "Съдията":Така е прав си..... Но се чудя ако употребя старогръцкото име относно малобританците за хомосексуализъм дали ще ме изтрият....
Коментиран от #17
15:11 29.09.2026
11 Сатана Z
До коментар #6 от "Европеец":Наричат ги още : Преебалтийски тигри.
Запалили склада за да прикрият следите за кражбите.
15:11 29.09.2026
12 Гошо
Но ,те априори си знаят пожара е предизвикат от руснаци, защото пламъците на огъня били червени
15:14 29.09.2026
13 Иван
15:15 29.09.2026
14 Иван
Коментиран от #19
15:20 29.09.2026
15 Сандо
15:26 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сандо
До коментар #10 от "Европеец":Цитирай думите на Батков за английския съдия.
15:28 29.09.2026
18 Руснаците ако искаха да го подпалят
15:29 29.09.2026
19 защо
До коментар #14 от "Иван":И пламъците са по така ... абе руски!
Така,че - ето ви докаказатество!
15:31 29.09.2026
20 оня с коня
15:58 29.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Новите Братушки
16:00 29.09.2026
23 Факт
16:05 29.09.2026
24 Това заключение
16:11 29.09.2026