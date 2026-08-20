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Николета Лозанова влуди мрежата с гореща СНИМКА

Николета Лозанова влуди мрежата с гореща СНИМКА

20 Август, 2026 07:54 2 114 21

  • николета лозанова-
  • ни ло-
  • по бански

Плеймейтката позира на луксозен плаж, облечена в силно изрязан черен бански

Николета Лозанова влуди мрежата с гореща СНИМКА - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова отново привлече вниманието в социалните мрежи с поредица от провокативни снимки от лятната си почивка.

На кадрите плеймейтката позира на луксозен плаж, облечена в силно изрязан черен бански, който подчертава фигурата ѝ, пише marica.bg. Фотосите бързо предизвикаха реакции сред последователите ѝ и събраха множество коментари.


И този път публикацията ѝ не остана незабелязана, като предизвика както възхищение, така и по-остри реакции от страна на потребителите.

„Леле, как се е разчекнала“, гласи един от по-колоритните коментари под публикацията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ггг

    7 4 Отговор
    Ами на плаж е жената, как да е,всяка втора жена на плажа се пече разчекната

    07:57 20.08.2026

  • 2 Една от основните претендентки

    33 0 Отговор
    за "приза" "Безсмислен живот".

    07:58 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    И кое му е луксозното на плажа?

    07:59 20.08.2026

  • 6 И аз съм влуден!

    23 2 Отговор
    Ай стига бе Пача. Нема ли моми на 18, та тази баба...?

    07:59 20.08.2026

  • 7 у ю смукачка

    25 2 Отговор
    пълно е с такава скрап

    08:00 20.08.2026

  • 8 Хм.....

    21 3 Отговор
    Който се влудява от някаква разчепена лелка, не му е лелката проблема! Явно си е луд от преди това!

    08:01 20.08.2026

  • 9 авантгард

    14 0 Отговор
    М, по-важни са уменията.
    За там нещо да разкажете или покажете?

    Коментиран от #13

    08:02 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Грешник

    2 6 Отговор
    Добре изглеждаща секси ЛЕЛКА

    08:09 20.08.2026

  • 12 Бужинката

    14 0 Отговор
    Достатъчно побърканяци има в мрежата и без тази да я влудява.

    08:09 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 в кратце

    4 8 Отговор
    Разчекнала се е,защото може.

    Коментиран от #15

    08:13 20.08.2026

  • 15 Всички

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "в кратце":

    Жени могат, но някои освен праскови, имат и акъл!

    08:16 20.08.2026

  • 16 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Идеална за отмора на бригада дървосекачи!

    08:27 20.08.2026

  • 17 Това ли е снимката?

    8 1 Отговор
    Е ми не полудех. Други има ли.

    08:28 20.08.2026

  • 18 Стига с тези платени

    9 1 Отговор
    Реклами на измета

    08:29 20.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    КОГАТО СНИМАШ АКСЕСОАР ( ОЧИЛА) ТОВА КАКВО ВИ ГОВОРИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ ? СНОБИЗЪМ В СТИЛ ПЛОВДИВ. 👀

    09:02 20.08.2026