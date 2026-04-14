Над 1000 холивудски звезди се обединиха срещу покупката на Warner Bros. от Paramount

Над 1000 актьори, режисьори и професионалисти от филмовата и телевизионната индустрия се обявиха срещу планираното придобиване на Warner Bros. Discovery от Paramount Skydance, като разпространиха отворено писмо, публикувано в The New York Times и на сайта BlocktheMerger.com.

Сред подписалите фигурират имена като Хоакин Финикс, Бен Стилър и Кристен Стюарт, както и редица водещи фигури в индустрията, включително Дейвид Финчър, Дени Вилньов, Джейн Фонда, Марк Ръфало и Лин-Мануел Миранда.

В писмото се изразява „дълбока загриженост“ относно подкрепата за сделката, която според подписалите поставя интересите на ограничен кръг влиятелни участници над обществения интерес. „Цялостта, независимостта и разнообразието на индустрията биха били сериозно компрометирани. Конкуренцията е съществена както за здравата икономика, така и за функциониращата демокрация“, се посочва в текста.

Планираната сделка на стойност 111 милиарда долара беше обявена в края на февруари от Paramount Skydance, ръководена от Дейвид Елисън, след конкурентна надпревара с Netflix за придобиване на активите на Warner Bros. Discovery, оглавявана от Дейвид Заслав.

В отговор Paramount публикува официална позиция, в която заявява, че разбира притесненията на творческата общност, но подчертава, че индустрията преминава през период на сериозни трансформации. Според компанията сливането ще позволи създаването на по-силна структура, способна да инвестира в повече проекти, да подкрепя таланти на различни етапи от кариерата им и да достига до глобална аудитория.

От Paramount заявяват още, че планират да увеличат продукцията си до минимум 30 игрални филма годишно с пълно киноразпространение, както и да запазят „емблематични брандове“ с независима творческа линия, осигурявайки повече възможности за създателите на съдържание.

Warner Bros. Discovery не е предоставила коментар по темата към момента на публикацията.

Един от подписалите писмото, сценаристът Деймън Линделоф, обясни позицията си в публикация в Instagram. Той посочва, че познава Елисън като „амбициозен и отдаден“ ръководител, но въпреки това е решил да се противопостави на сделката заради опасенията си за бъдещето на индустрията.

Линделоф акцентира върху въздействието върху т.нар. „синя яка“ в Холивуд – техническите и производствени екипи. „Това са хиляди оператори, осветители, шофьори, декоратори, строители, озвучители, кетъринг екипи. Сливането означава по-малко филми и сериали, а това означава по-малко работни места“, пише той, като допълва, че подобни сделки често водят до закриване на производствени бази.

В отвореното писмо се посочва, че евентуалното обединение ще намали броя на големите филмови студиа в САЩ до четири, което според авторите ще ограничи конкуренцията, ще доведе до по-малко възможности за творци и ще увеличи разходите за потребителите.

Подписалите предупреждават, че индустрията вече е под сериозен натиск вследствие на предишни вълни на консолидация, довели до спад в броя на произвежданите филми, ограничаване на разнообразието от проекти и отслабване на независимото разпространение.

В текста се изтъква още, че концентрацията на медийна собственост е ускорила изчезването на среднобюджетните продукции, ограничила е международния пазар и е намалила възможностите за реално участие на създателите в печалбите.

Отбелязва се също, че главният прокурор на Калифорния Роб Бонта, заедно с представители на други щати, вече анализира сделката и обмисля правни действия за блокирането ѝ. Подписалите заявяват готовност да подкрепят усилията за защита на конкуренцията, работните места и устойчивото развитие на индустрията.