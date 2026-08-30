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Интензивното каране на колело компенсира негативите от недоспиването

Интензивното каране на колело компенсира негативите от недоспиването

30 Август, 2026 11:43 485 6

  • колоездене-
  • сън-
  • компесация

В тестовете са участвали 54 човека, на които не е било позволено да спят в продължение на 30 часа

Интензивното каране на колело компенсира негативите от недоспиването - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Учени от Канада са установили, че само 20 минути интензивно каране на велосипед подобряват паметта при недоспали хора почти толкова ефективно, колкото и 90-минутна дрямка през деня.

Авторите на изследването от университета "Макгил" отбелязват, че тези методи обаче действат по различен начин. В тестовете са участвали 54 човека, на които не е било позволено да спят в продължение на 30 часа, пише БТА.

Част от тях през това време е трябвало да карат велосипед в продължение на 20 минути с умерено-интензивно темпо, други са си почивали, а трети са спали през деня. Паметта на изследваните лица е била тествана три дни по-късно.

Резултатите са показали, че карането на колело е подобрило разпознаването на запомнения материал с 21% в сравнение с контролната група, а дневният сън - с 23%. Това означава, че кратката физическа активност почти не отстъпва на съня.

Пътищата към този резултат обаче са се оказали различни. При изследваните лица, които са спали през деня, електроенцефалографията е показала намаляване на признаците на "умора" на мозъка, докато при спортуващите тези показатели са останали високи. Това показва, че карането на колело е подобрило паметта не за сметка на почивката на мозъка, а чрез някакъв друг механизъм.

Според изследователите предимството на физическата активност е в нейната достъпност: човек може да върти педалите или да се разходи бързо дори когато не е възможно да подремне, какъвто например е случаят при работещите на смени или лекарите.

Подобни резултати са получени и от британски учени година по-рано - 20 минути умерено каране на велосипед са подобрили умствената работоспособност при хора, които не са спали достатъчно. Изследователите отбелязват, че както сънят, така и упражненията са само временна подкрепа, а не заместител на пълноценния нощен сън, от недостиг на който страдат между 20 и 40 процента от хората по света.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Не е като плуването. За ден 45 км интензивно каране е по-неприятно от 22 интензивно плуване за седмица.

    11:50 30.08.2026

  • 3 таотото

    5 0 Отговор
    Демек ще се кача недосал на колелото, ще карам как да е и накрая какво ще ми се случи? Тия учени са тпанари.

    Коментиран от #6

    11:50 30.08.2026

  • 4 Гост

    0 1 Отговор
    Не и ако велоалеята върви редом с булеварда, от който дишаш задъхан пушека на колите.

    11:50 30.08.2026

  • 5 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Карането на колело след 30 часа без сън е изключително опасно и категорично не се препоръчва.Въпреки че физическата активност и чистият въздух могат да ви дадат фалшиво усещане за бодрост, тялото и мозъкът ви в този момент функционират в авариен режим.Ето основните причини, поради които не трябва да се качвате на велосипед:⚠️ Критични рискове на пътяЗабавени реакции: Времето ви за реакция е спаднало до нивата на човек с около 0.1% алкохол в кръвта. Ако пешеходец излезе внезапно или кола спре пред вас, няма да успеете да реагирате навреме.Риск от „микросън“: Мозъкът ви може да изключи за 2 до 5 секунди без вашето съгласие, дори докато въртите педалите с отворени очи. На пътя това означава сигурен сблъсък или падане.Нарушено равновесие: Липсата на сън засяга малкия мозък, който отговаря за координацията. Балансирането на две гуми става много по-трудно, особено при завои или неравности.Тунелно виждане: Периферното ви зрение се свива драстично. Може изобщо да не забележите кола, която идва отстрани на кръстовище.

    11:54 30.08.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "таотото":

    Всеки с проблемите си!

    12:13 30.08.2026