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Гала се завърна за 25-и път на телевизионния екран, представи новото попълнение

Гала се завърна за 25-и път на телевизионния екран, представи новото попълнение

7 Септември, 2026 15:40 755 8

  • гала-
  • на кафе-
  • nova-
  • деница стоянова-
  • лора капустина-
  • панелист

Деница Стоянова застава на мястото на Лора Капустина

Гала се завърна за 25-и път на телевизионния екран, представи новото попълнение - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лора Капустина вече няма да бъде сред постоянните лица до Гала, а нейното място заема Деница Стоянова, позната досега на зрителите и като водеща на прогнозата за времето по NOVA. Новината беше обявена от Гала днес в началото на юбилейния 25-и сезон, пише plovdiv24.bg.

"Преди години, когато бях гост-панелистка, ми се искаше да бъда постоянно и ето, че и това се случи. Мечтите се сбъдват, когато трябва.", сподели Деница при представянето си.

Деница Стоянова не е непознато лице за телевизионната аудитория. Преди да стане част от постоянния панел на "На кафе", тя се изявяваше като водеща на прогнозата за времето по NOVA, а през годините неведнъж е гостувала и в предаването на Гала.

Стоянова има сериозен опит и в модата. Тя става първа подгласничка в конкурса "Мис България 2011" и е работила като модел на агенция "Визаж".

Активна е и в социалните мрежи, където споделя моменти както от професионалния, така и от личния си живот. Деница е майка на две дъщери, а до нея е бившият футболист Михаил Александров, с когото са заедно от близо 14 години.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 работи ли се добре отзад тази

    8 0 Отговор
    ВЕНИ, таз дали се работи като тебе отзад?

    15:42 07.09.2026

  • 2 караколю

    12 0 Отговор
    Кой нормален гледа измамните телевизии освен в психиатрията.

    15:51 07.09.2026

  • 3 Ммммм

    13 0 Отговор
    Много тъпо предаване
    Пенсионерски клуб

    Коментиран от #6

    15:52 07.09.2026

  • 4 Гошо

    7 0 Отговор
    Хубава жена. Дано е и умна.
    А тази възрастната ,с шарените очила ,дето пие колаген, кога ще отиде да си гледа правнуците???

    15:56 07.09.2026

  • 5 закривай

    3 0 Отговор
    Ще си го преместя от единия в другия крачол, заради тааа гала

    16:07 07.09.2026

  • 6 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ммммм":

    а какво друго да е, то е за хората които не работят, а Деница е сладурана

    16:16 07.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Гала не виждам, но на това, младото, с кеф бих му сцепил хастара.

    16:16 07.09.2026

  • 8 Бети кахърената фабрика

    1 0 Отговор
    Консула на гана ми сцепи сливата днес

    16:17 07.09.2026