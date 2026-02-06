Новини
Рецепта на деня: Пилешки дробчета с качамак

6 Февруари, 2026 10:05 1 081 3

Класика от българската селска кухня

Рецепта на деня: Пилешки дробчета с качамак - 1
Снимкa: Shutterstock
Необходими продукти:

  • пилешки дробчета - 600 г;
  • лук - 2 средни глави;
  • чесън - 2 скилидки;
  • олио - 3 с.л.;
  • масло - 20 г;
  • дафинов лист - 1 бр.;
  • сол и черен пипер - на вкус;
  • червен пипер - 1/2 ч.л.;
  • пресен магданоз - 2 с.л.

За качамака:

  • царевично брашно - 200 г;
  • вода - 800 мл;
  • сол - 1 ч.л.;
  • масло - 30 г;
  • настърган кашкавал, пармезан или сирене - 70 - 80 г (по желание).

Начин на приготвяне:

Пилешките дробчета се почистват много добре от ципите, измиват се бързо под студена вода и се подсушават старателно с кухненска хартия. Това е важно, за да се запържат равномерно, а не да пуснат вода.

По-едрите дробчета се разрязват наполовина.

Лукът се обелва и се нарязва на тънки полумесеци, а чесънът - на ситно.

В широк тиган се загрява олиото заедно с маслото на умерен огън. Първо се добавя лукът и се задушава бавно, докато омекне и стане леко златист. След това се добавят дробчетата и дафиновият лист. Огънят леко се усилва и дробчетата се запържват, без да се разбъркват прекалено често, за да получат апетитна коричка.

Когато дробчетата се запечатат от всички страни, се добавят чесънът, червеният пипер и черният пипер. Разбърква се за кратко, след което се посолява на вкус.

Ястието се готви още 5-7 минути, докато дробчетата станат крехки и сочни, но не сухи. Накрая се поръсват с пресен магданоз и се свалят от огъня.

Паралелно с това се приготвя качамакът. В дълбока тенджера се кипва водата със солта. Царевичното брашно се изсипва на тънка струя, като се бърка непрекъснато с дървена лъжица или тел, за да не се образуват бучки. Огънят се намалява и качамакът се вари, като се бърка често, докато стане гъст и гладък - около 10-12 минути. Накрая се добавя маслото и по желание настърган кашкавал, пармезан или сирене.

Качамакът се сервира топъл, като в средата се оформя леко кладенче и се подреждат ароматните пилешки дробчета с малко от соса им, пише gotvach.bg.


