Рецепта на деня: Пилешки дробчета с качамак

Необходими продукти:
- пилешки дробчета - 600 г;
- лук - 2 средни глави;
- чесън - 2 скилидки;
- олио - 3 с.л.;
- масло - 20 г;
- дафинов лист - 1 бр.;
- сол и черен пипер - на вкус;
- червен пипер - 1/2 ч.л.;
- пресен магданоз - 2 с.л.
За качамака:
- царевично брашно - 200 г;
- вода - 800 мл;
- сол - 1 ч.л.;
- масло - 30 г;
- настърган кашкавал, пармезан или сирене - 70 - 80 г (по желание).
Начин на приготвяне:
Пилешките дробчета се почистват много добре от ципите, измиват се бързо под студена вода и се подсушават старателно с кухненска хартия. Това е важно, за да се запържат равномерно, а не да пуснат вода.
По-едрите дробчета се разрязват наполовина.
Лукът се обелва и се нарязва на тънки полумесеци, а чесънът - на ситно.
В широк тиган се загрява олиото заедно с маслото на умерен огън. Първо се добавя лукът и се задушава бавно, докато омекне и стане леко златист. След това се добавят дробчетата и дафиновият лист. Огънят леко се усилва и дробчетата се запържват, без да се разбъркват прекалено често, за да получат апетитна коричка.
Когато дробчетата се запечатат от всички страни, се добавят чесънът, червеният пипер и черният пипер. Разбърква се за кратко, след което се посолява на вкус.
Ястието се готви още 5-7 минути, докато дробчетата станат крехки и сочни, но не сухи. Накрая се поръсват с пресен магданоз и се свалят от огъня.
Паралелно с това се приготвя качамакът. В дълбока тенджера се кипва водата със солта. Царевичното брашно се изсипва на тънка струя, като се бърка непрекъснато с дървена лъжица или тел, за да не се образуват бучки. Огънят се намалява и качамакът се вари, като се бърка често, докато стане гъст и гладък - около 10-12 минути. Накрая се добавя маслото и по желание настърган кашкавал, пармезан или сирене.
Качамакът се сервира топъл, като в средата се оформя леко кладенче и се подреждат ароматните пилешки дробчета с малко от соса им, пише gotvach.bg.
1 О , не , Карантии!
10:07 06.02.2026
2 дядо поп
10:35 06.02.2026
3 ганю
ами се кавърдисват
запечатват се врати,кутии, торбички и такива неща
пак дрънкате със задника си
11:46 06.02.2026