Мит или истина: Ослепил ли е Василий II Самуиловите войници заради убит любовник?

Историята за ослепяването на Самуиловите воини е сред най-трагичните страници в българската летопис. В историческите среди и социалните мрежи обаче от години циркулира една скандална теория: че бруталното решение на Василий II Българоубиец не е било просто военна стратегия, а акт на безумна ярост след убийството на неговия интимен партньор.
Доколко истина има в слуха, че българският престолонаследник Гаврил Радомир е убил любовника на византийския император? ФАКТИ разплита историческите факти и митове.
Фаталната засада: Кой е Теофилакт Вотаниат?
След съкрушителния удар, който българите понасят в Ключката клисура на 29 юли 1014 г., Самуил успява да избяга в Прилеп. Василий II обаче все още не е спечелил войната. За да прочисти пътя на ромейската армия към Струмица, той изпраща един от най-способните си и близки военачалници – солунския дук Теофилакт Вотаниат.
Мисията се превръща в катастрофа. В тесните дефилета византийците попадат в капан, организиран от сина на Самуил – Гаврил Радомир. Българските войски разгромяват ромеите, а самият Гаврил Радомир лично пронизва с копието си Вотаниат.
„Най-близкият приятел“ на императора
Когато научава за смъртта на своя военачалник, Василий II изпада в неописуем бяс. Хронистът Йоан Скилица пише, че императорът понесъл загубата с „велика скръб“, тъй като Вотаниат бил неговият „най-близък и доверен приятел“.
Именно тази фраза, съчетана с факта, че Василий II никога не се жени, няма деца и води странен, почти монашески начин на живот, ражда съвременните теории, че връзката им е била интимна. Тъй като императорът е бил изцяло отдаден на армията и е презирал дворцовия лукс, по-късните анализи често спекулират с неговата сексуалност. В официалните средновековни извори обаче няма нито едно пряко доказателство, че Вотаниат е бил негов любовник. За Василий той е бил дясната му ръка и символ на военната му мощ.
Истинските причини за ослепяването: Лично отмъщение или хладнокръвен разчет?
Смъртта на Вотаниат безспорно пречупва търпението на императора, но масовото ослепяване на 15 000 Самуилови войници (на всеки сто е оставен един едноок водач) е плод на чист стратегически прагматизъм, а не просто на емоционален срив:
- Военна логистика: Императорът не е имал ресурс да изхранва, пази или транспортира толкова много пленници навътре в империята, нито е можел да ги пусне, за да не се върнат на бойното поле.
- Икономически и психологически удар: Вместо да избие пленниците, той ги превръща в инвалиди. Изпращането им у дома натоварва фатално българската икономика, която трябва да се грижи за тях, и напълно пречупва духа на нацията. (Както знаем, гледката убива самия царя Самуил, който получава сърдечен удар).
- Наказание за „бунт“: От гледна точка на Константинопол, българите не са чужда държава, а „бунтовници“ срещу законната власт на Римската империя. Ослепяването е традиционното византийско наказание за държавна измяна.
Теорията за „убития любовник“ придава на историята холивудски драматизъм, но истината е много по-мрачна. Василий II Българоубиец действа не като влюбен мъж с разбито сърце, а като жесток, хладнокръвен и прагматичен военачалник, решен да ликвидира Първото българско царство веднъж завинаги. Цел, която постига само четири години по-късно – през 1018 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
16:44 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
16:45 29.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
16:59 29.09.2026
7 Ивелин Михайлов
17:01 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Историк
17:02 29.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Ахил не е обратен, защото е тракиец
Коментиран от #13
17:03 29.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Българин":Образовай се малко, бе. Любовникът на Ахил е Патрокъл. Хектор го убива и затова Ахил с такава злоба отмъщава и убива Хектор. Четете, бе.
Коментиран от #14
17:07 29.09.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Точно от теб ще се образоваме, щото си им светил на Ахил и на Патрокъл! Брачед му е бил, отмъстил си е! Кво странно има?
Коментиран от #15
17:17 29.09.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Лопата Орешник":Ако не е загадка за теб този език, прочети, кво пишат хората: Since the 5th century BC, Greek writing has dealt with the nature of the relationship between Achilles and Patroclus. The majority of extant works from this period portray the pair as lovers,
17:25 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БеГемот
17:28 29.09.2026
18 Йеронимус БОШ
Разкатал им е фамилият в знак на мъст , сила и могъщество !
Коментиран от #19
17:29 29.09.2026
19 Разликата
До коментар #18 от "Йеронимус БОШ":Да, така е. Само че ние не сме нарекли нито един от нашите булеварди "Калоян Ромеоубиец", а гърците имат в няколко техни градове булеварди с името "Василий Българоубиец".
17:53 29.09.2026