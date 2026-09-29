Новини
Любопитно »
Мит или истина: Ослепил ли е Василий II Самуиловите войници заради убит любовник?

Мит или истина: Ослепил ли е Василий II Самуиловите войници заради убит любовник?

29 Септември, 2026 16:32, обновена 29 Септември, 2026 16:38 1 465 19

  • василий българоубиец-
  • цар самуил-
  • ослепяване-
  • войници-
  • история

След битката при Беласица през 1014 г. византийският император извършва едно от най-жестоките зверства в средновековната история. Каква е скритата истина зад гнева му?

Мит или истина: Ослепил ли е Василий II Самуиловите войници заради убит любовник? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Историята за ослепяването на Самуиловите воини е сред най-трагичните страници в българската летопис. В историческите среди и социалните мрежи обаче от години циркулира една скандална теория: че бруталното решение на Василий II Българоубиец не е било просто военна стратегия, а акт на безумна ярост след убийството на неговия интимен партньор.

Доколко истина има в слуха, че българският престолонаследник Гаврил Радомир е убил любовника на византийския император? ФАКТИ разплита историческите факти и митове.

Фаталната засада: Кой е Теофилакт Вотаниат?

След съкрушителния удар, който българите понасят в Ключката клисура на 29 юли 1014 г., Самуил успява да избяга в Прилеп. Василий II обаче все още не е спечелил войната. За да прочисти пътя на ромейската армия към Струмица, той изпраща един от най-способните си и близки военачалници – солунския дук Теофилакт Вотаниат.

Мисията се превръща в катастрофа. В тесните дефилета византийците попадат в капан, организиран от сина на Самуил – Гаврил Радомир. Българските войски разгромяват ромеите, а самият Гаврил Радомир лично пронизва с копието си Вотаниат.

„Най-близкият приятел“ на императора

Когато научава за смъртта на своя военачалник, Василий II изпада в неописуем бяс. Хронистът Йоан Скилица пише, че императорът понесъл загубата с „велика скръб“, тъй като Вотаниат бил неговият „най-близък и доверен приятел“.

Именно тази фраза, съчетана с факта, че Василий II никога не се жени, няма деца и води странен, почти монашески начин на живот, ражда съвременните теории, че връзката им е била интимна. Тъй като императорът е бил изцяло отдаден на армията и е презирал дворцовия лукс, по-късните анализи често спекулират с неговата сексуалност. В официалните средновековни извори обаче няма нито едно пряко доказателство, че Вотаниат е бил негов любовник. За Василий той е бил дясната му ръка и символ на военната му мощ.

Истинските причини за ослепяването: Лично отмъщение или хладнокръвен разчет?

Смъртта на Вотаниат безспорно пречупва търпението на императора, но масовото ослепяване на 15 000 Самуилови войници (на всеки сто е оставен един едноок водач) е плод на чист стратегически прагматизъм, а не просто на емоционален срив:

  • Военна логистика: Императорът не е имал ресурс да изхранва, пази или транспортира толкова много пленници навътре в империята, нито е можел да ги пусне, за да не се върнат на бойното поле.
  • Икономически и психологически удар: Вместо да избие пленниците, той ги превръща в инвалиди. Изпращането им у дома натоварва фатално българската икономика, която трябва да се грижи за тях, и напълно пречупва духа на нацията. (Както знаем, гледката убива самия царя Самуил, който получава сърдечен удар).
  • Наказание за „бунт“: От гледна точка на Константинопол, българите не са чужда държава, а „бунтовници“ срещу законната власт на Римската империя. Ослепяването е традиционното византийско наказание за държавна измяна.

Теорията за „убития любовник“ придава на историята холивудски драматизъм, но истината е много по-мрачна. Василий II Българоубиец действа не като влюбен мъж с разбито сърце, а като жесток, хладнокръвен и прагматичен военачалник, решен да ликвидира Първото българско царство веднъж завинаги. Цел, която постига само четири години по-късно – през 1018 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    16 7 Отговор
    Византийците са врагове на България,ни българите им пълнят гушата всеки ден от туризъм ,бране на маслини и гледане на старци.

    16:44 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    5 1 Отговор
    Не пречи и двете тези в статията да са верни.

    16:45 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    Не ги ли виждате гърчулята, че и днес половинката им мъже са обратни. Такива са били в цялата си история. Ахил е бил обратен. Всички спартанци са били хомосексуалисти. Кво чудно има, къв бил Василий.

    Коментиран от #11

    16:59 29.09.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня, че Василий Втори е бил евроатлантик-пепейка

    17:01 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Историк

    3 1 Отговор
    След като покорил България, Василий Втори организирал София Прайд в Сердика

    17:02 29.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Ахил не е обратен, защото е тракиец

    Коментиран от #13

    17:03 29.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Образовай се малко, бе. Любовникът на Ахил е Патрокъл. Хектор го убива и затова Ахил с такава злоба отмъщава и убива Хектор. Четете, бе.

    Коментиран от #14

    17:07 29.09.2026

  • 14 Лопата Орешник

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Точно от теб ще се образоваме, щото си им светил на Ахил и на Патрокъл! Брачед му е бил, отмъстил си е! Кво странно има?

    Коментиран от #15

    17:17 29.09.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    Ако не е загадка за теб този език, прочети, кво пишат хората: Since the 5th century BC, Greek writing has dealt with the nature of the relationship between Achilles and Patroclus. The majority of extant works from this period portray the pair as lovers,

    17:25 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БеГемот

    0 0 Отговор
    Тия ка.ути що са се предали?!

    17:28 29.09.2026

  • 18 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    След години , Калоян е наречен РОМЕОУБИЕЦ ! Защото , за да отмъсти за стореното от Василий , е избил всички ромеи , когато е обсадил и превзел Варна !
    Разкатал им е фамилият в знак на мъст , сила и могъщество !

    Коментиран от #19

    17:29 29.09.2026

  • 19 Разликата

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Йеронимус БОШ":

    Да, така е. Само че ние не сме нарекли нито един от нашите булеварди "Калоян Ромеоубиец", а гърците имат в няколко техни градове булеварди с името "Василий Българоубиец".

    17:53 29.09.2026