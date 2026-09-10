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Съпругата на Брус Уилис с болезнено признание: "Децата ми ме виждат да плача на пода“

Съпругата на Брус Уилис с болезнено признание: "Децата ми ме виждат да плача на пода“

10 Септември, 2026 15:16 939 7

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  • чувство за вина-
  • плача-
  • заболяване

Ема Хеминг-Уилис разкри през какъв тежък емоционален период преминава семейството на холивудската звезда

Съпругата на Брус Уилис с болезнено признание: "Децата ми ме виждат да плача на пода“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис, направи откровено признание за емоционалната цена, която семейството плаща заради заболяването на актьора. Тя разказа за чувството за вина, безсилието и трудните моменти пред двете им дъщери – Мейбъл и Евелин.

Ема признава, че момичетата са я виждали в моменти на пълно емоционално изтощение, включително да плаче на пода, докато се опитва да се справи с промените, предизвикани от деменцията на съпруга ѝ.

Аз съм просто човек и искам децата ми да знаят, че е нормално да бъдем уязвими“, споделя тя.

Хеминг Уилис не крие, че изпитва вина заради това, че дъщерите ѝ са принудени да се сблъскват с тежката семейна реалност още в ранна възраст. В същото време тя се стреми да не прикрива напълно собствените си емоции и да покаже на децата, че тъгата и уязвимостта са естествена част от живота.

Въпреки трудностите семейството се опитва да запази възможно най-нормален ритъм на ежедневието. Ема разказва, че уикендите остават време за семейството и за срещи с Брус, като близките му продължават да бъдат около него и да прекарват време заедно.

Здравословното състояние на Брус Уилис промени изцяло живота на семейството му. Актьорът се оттегли от професията през 2022 г., а впоследствие близките му съобщиха, че е диагностициран с фронтотемпорална деменция.

Оттогава Ема Хеминг Уилис говори публично за трудностите, пред които са изправени не само хората с деменция, но и техните близки и хората, които ежедневно се грижат за тях.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    9 2 Отговор
    Май свършиха парите на Брус и кифлата се тръшка на пода защото няма кой да финансира луксозния живот ,някой да е виждал змия да плаче

    Коментиран от #5

    15:22 10.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор
    Няма търпение да овдовее. Че кладенецът пресъхнал, да не се затлачи...😎

    15:24 10.09.2026

  • 3 Слава на другарката Урсула мРНК

    0 2 Отговор
    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.

    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез дигитализация и токенизация на всеки ресурс, въздух (данък Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането в КНР, позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!

    15:29 10.09.2026

  • 4 Именно

    6 0 Отговор
    Ама куче марка, не дава харда.

    15:33 10.09.2026

  • 5 Те така свършват 250 милиона,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    както проЗт Ганьо си мисли, че са 250 еврака. През това време вървят лихви в банките, но и допълнителни суми от филми и сериали, които се излъчват и днес. Такава жена пожелавам всеки му, видяла най-тежката болест, тази на разума, която и аз лично съм изпитал с близък човек. Много е тежко, много е трудно, защото не можеш да помогнеш на близкия с абсолютно нищо. Безсилен пред Бога и неговите дела.

    15:38 10.09.2026

  • 6 Констатация

    3 0 Отговор
    Вместо да кърши снага, да пилее парички по млади бичета и да влючи лешникотрошачката си, трябва да се грижи за 70 г. старец с тежка форма на деменция, е, как да не съ тръшка на пода!?

    16:02 10.09.2026

  • 7 Чужди пари лесно

    1 0 Отговор
    Не се харчат

    16:21 10.09.2026