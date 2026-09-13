Звездата от "Рийчър" Алън Ричсън се развежда след 20 години брак

Актьорът Алан Ричсън, познат най-вече с главната роля в сериала „Рийчър“, и съпругата му Катрин Ричсън обявиха, че се разделят след 20 години брак. Двамата съобщиха решението си с обща публикация в Instagram.

„След 20 години заедно Кет и аз решихме да сложим край на брака си и да продължим един до друг по различен начин“, се казва в съобщението им.

Алан Ричсън и Катрин Ричсън подчертават, че през годините са изградили общ живот и семейство и че тримата им синове остават техен основен приоритет. Двамата са родители на момчетата Калем, роден през 2012 г., Едан, роден през 2013 г., и Амори, роден през 2015 г.

В изявлението си актьорът и съпругата му посочват, че искат да запазят взаимното уважение и да се съсредоточат върху това да бъдат възможно най-добри родители след раздялата.

„Най-добрият подарък, който можем да дадем един на друг и на момчетата ни в момента, е приятелство, разбиране и ангажимент да бъдем възможно най-силни като родители“, заявяват те.

Двамата допълват, че имат нужда от пространство, за да преминат през промяната, и призовават за дискретност и уважение към личния им живот, особено заради децата.

Макар раздялата да беше обявена публично сега, според съдебни записи от окръг Уилямсън, щата Тенеси, Алън Ричсън е подал документи за развод още през декември 2025 г.

Двойката сключи брак през май 2006 г. Историята им започва още в гимназиалните години, когато се запознават по време на занимания по балет. В интервю за „Today“ през 2022 г. актьорът разказва, че Катрин му носела сладки преди представленията. „Разбира се, че се влюбих“, спомня си тогава той.

През годините двамата често споделяха моменти от семейния си живот в социалните мрежи. През май 2021 г., когато отбелязаха 15 години брак, Алън Ричсън публикува емоционално послание, в което призна, че отношенията им са преминали както през силни, така и през трудни периоди. По-рано тази година обаче актьорът не отбеляза публично 20-ата им годишнина.

Катрин наскоро публикува снимки със семейството от Филаделфия, където според публикациите те са прекарали време, докато Алън Ричсън снима четвъртия сезон на „Рийчър“. Малко преди официалното съобщение за раздялата тя сподели и публикация от самостоятелно пътуване, посветено на изкуство и лични преживявания.

Раздялата на дългогодишната двойка слага край на един от най-дългите бракове сред разпознаваемите телевизионни двойки в Холивуд, като и двамата подчертават, че занапред ще поставят на първо място здравето, спокойствието и щастието на семейството си.