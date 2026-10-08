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Светлана Василева показа новата си страст
  Тема: Известни личности

Светлана Василева показа новата си страст

8 Октомври, 2026 11:16 1 154 8

  • светлана василева-
  • падел-
  • бокс-
  • фитнес-
  • известни личности

Моделката добави падела към тренировките с тежести и бокса

Светлана Василева показа новата си страст - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Боксовите ръкавици отстъпиха място на ракетата за Светлана Василева. Моделката показа снимка от падел корт и добави новия спорт към тренировъчния си режим, в който вече присъстват фитнес заниманията и боксът.

Василева е майка на четири деца и подрежда деня си така, че да намира време както за упражнения с щанги и ластици, така и за игра с ракета. Паделът се играе на по-малък ограден корт и има сходства с тениса, но се различава с динамиката и използването на стените около игралното поле.

Светлана Василева показа новата си страст
Снимка: Инстаграм

Новото увлечение идва след период, в който Светлана Василева се насочи по-сериозно към спорта. Преди това тя рядко е тренирала, а постепенно е включила фитнес, бокс и занимания с тежести дори в домашни условия.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Явно

    5 0 Отговор
    Все още липсва буддала да я издържа на 45 + с 4 густерчета.

    11:20 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пържен Смок

    6 0 Отговор
    // Каква страст може да има тази отпадъчна маса? Статията платена ли е? Питам и не искам отговор.//

    11:21 08.10.2026

  • 5 ни ни заниваайте с кенфффи

    4 1 Отговор
    А кой й гледа децата?! Очевидно, че нито като жена, нито като майка става. Въобще един смраддлив е кс кре мент.

    11:55 08.10.2026

  • 6 гадно вино

    4 0 Отговор
    От толкова операции, вече и майка й не може да я познае.

    12:03 08.10.2026

  • 7 Сметката

    2 0 Отговор
    На тази и подобни ( ивайлата, златката и много други) идва и се оказва, че те трябва сами да си я платят. А не са го очаквали. Цял живот продават себе си. И докато се осетят станали лелички с няколко деца, които се озъртат кой да плати.

    12:49 08.10.2026

  • 8 нанана

    2 0 Отговор
    Интересно, социалните защо не й вземат децата, тя не се грижи изобщо за тях. Надявам се стария тущер да я накаже подобаващо. Без деца и без кинти. Защото това заслужава.

    12:51 08.10.2026