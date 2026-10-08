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Как да ограничим миризливките у дома със сапунена вода

Как да ограничим миризливките у дома със сапунена вода

8 Октомври, 2026 12:46 789 1

  • миризливки-
  • сапунена вода-
  • етерични масла-
  • домашни съвети

Запечатването на процепите, етеричните масла и правилното осветление могат да намалят появата на насекомите в жилищата

Как да ограничим миризливките у дома със сапунена вода - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С настъпването на есенното застудяване миризливките започват да търсят топли, сухи и защитени места. Така жилищата се превръщат в предпочитано убежище за насекомите през зимните месеци. Няколко лесни мерки могат да ограничат проникването им и да помогнат за безопасното им отстраняване.

Първата стъпка е запечатването на процепите

Прозорците, вратите и местата около преминаващи тръби или кабели трябва да бъдат проверени внимателно. Малките пукнатини могат да се запечатат със силиконов уплътнител, а износените уплътнения да се подменят. Така се ограничават основните входни точки към дома.

Като допълнителна мярка може да се използва разреден във вода разтвор с няколко капки етерично масло от мента или карамфил. Той се напръсква около первазите, рамките и комарниците. Ароматната бариера дава най-добър резултат, когато е съчетана с добра механична изолация на прозорците и вратите.

Осветлението също има значение

Ярката външна светлина привлича миризливките към прозорците и входовете. Замяната на силните крушки с по-слаби или с осветление с жълта светлина може да намали броя на насекомите около външните врати.

В къщите е важно редовно да се почистват падналите листа и гниещите плодове. Растителност с много сок или нектар не трябва да се поддържа непосредствено до фасадата. Чистите дворни и междублокови пространства също ограничават условията, които привличат насекомите.

Как да ги отстраним от стаите

Смачкването на миризливка с ръка, кърпа или обувка може да доведе до отделяне на силна и трудно отстранима неприятна миризма. По-подходящо е насекомото да бъде събрано с прахосмукачка или внимателно уловено с чаша и изнесено навън.

За вече проникналите в стаите може да се използва и прост капан. Лампа, поставена над плитък съд със сапунена вода, привлича насекомите и ги улавя.

Източник: plovdiv24.bg


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