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Елеонора се нахвърли върху Крис във „Фермата“: Наливаш се като селянин с ракия (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Елеонора се нахвърли върху Крис във „Фермата“: Наливаш се като селянин с ракия (ВИДЕО)

8 Октомври, 2026 16:58 872 10

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  • ергенът-
  • риалити шоу

Годеницата му заяви, че той всяка вечер се "омазва" с алкохол

Елеонора се нахвърли върху Крис във „Фермата“: Наливаш се като селянин с ракия (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново напрежение избухна между Елеонора и Крис в юбилейния сезон на „Фермата“. Повод за поредния конфликт стана употребата на алкохол в стопанството, след като участниците получиха домашна ракия от наставниците Бети и Ники.

Елеонора отправи остра забележка към годеника си пред останалите участници. „Всяка вечер си омазан. Седиш и се наливаш като някакъв селянин с ракия“, заяви най-безцеремонно тя.

Това не е първият спор между двамата по темата. Елеонора вече е казвала, че Крис мирише на бъчва и прекалява с пиенето, като по думите ѝ подобни разговори са водили и извън риалитито. Ергенът Крис обаче отрича да има проблем с алкохола.

Според Елеонора поведението на Крис не е започнало във „Фермата“. Тя твърди, че той е прекалявал с алкохола и по време на участието им в „Ергенът“ в Шри Ланка. След нейните забележки Крис започнал да се контролира поне в рамките на предаването.

Новият конфликт се разви, след като Крис и Елеонора бяха посочени за ратаи заради пререкания с фермерите на седмицата Джулиан и Светльо Бърканичков. Въпреки напрежението между тях двамата намериха обща идея – да попречат на управлението на Джулиан и баща му.

Елеонора отправи критики към Крис и за представянето му в състезанието. Тя заяви, че той няма достатъчно знания, сила и умения, за да спечели дуел във „Фермата“.

Мнозина се чудят докъде ще стигне напрежението между двойката и дали участието им във "Фермата" няма да се окаже пречупващо за връзката им. В интернет вече се появиха слухове, че Елеонора напуска Крис именно в шоуто след редица сериозни конфликти, а зрителите открай време негодуват и не разбират защо те са заедно. Дали ще станем свидетели на гръмка раздяла в ефир, предстои да разберем.


България
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  • 5 Ние гражданите

    3 1 Отговор
    Пием уиски

    17:18 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Офффф

    1 0 Отговор
    Нас кво ни интересува

    17:33 08.10.2026

  • 10 само питам

    5 0 Отговор
    това предаване е пълна излагация и тъпотия маи че трябва да се снеме от екран и то веднага

    17:48 08.10.2026