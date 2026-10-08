Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс отново остана сам

Актрисата Минка Кели и фронтменът на "Imagine Dragons" Дан Рейнолдс са се разделили след почти четири години връзка. Новината е съобщена от People, като източник, близък до бившата двойка, е заявил, че раздялата е настъпила „наскоро“. Причината за решението не е посочена.

46-годишната актриса и 39-годишният фронтмен на Imagine Dragons за първи път бяха свързани романтично през ноември 2022 г. Двамата се запознали чрез общ приятел и постепенно се сближили покрай интереса си към творческото писане. Първата им публична поява е била на вечеря в Cafe Stella в квартал Силвър Лейк в Лос Анджелис на 26 ноември 2022 г.

Кели и Рейнолдс рядко говореха публично за личния си живот. Те бяха забелязвани заедно на спортни събития, сред които UFC 303 през юни 2024 г., а през октомври същата година присъстваха на прожекцията на „Гладиатор II“ в Лос Анджелис.

През юли 2024 г. певецът потвърди връзката си с актрисата, като разказа, че двамата са се сближили чрез творческите си занимания. По-късно Минка Кели също говори за отношенията им. В предаването „Today with Jenna & Friends“ през ноември 2025 г. тя каза: „Чувствам се много щастлива, той е наистина добър човек. Той е най-добрият.“

Последната им голяма публична поява беше на 30 май 2026 г., когато двамата присъстваха на гала вечерта на Музея за съвременно изкуство в Лос Анджелис. Това беше първата им обща поява на червен килим. Кели беше с оранжева рокля на Roland Mouret, а Рейнолдс избра костюм в цвят каки.

Minka Kelly and Dan Reynolds have split after four years together, despite recent sweet family moments, romantic tributes and their May 2026 red carpet debut. https://t.co/D69CFTtVTd — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) October 8, 2026

По време на връзката си двамата имаха и професионална пресечна точка. Дан Рейнолдс участва с епизодична роля като Били Бринкс в първия сезон на сериала на Netflix „Рансъм Каньон“, в който Минка Кели е сред основните актьори. Тя сподели, че е искала да намери начин героят му да се завърне във втория сезон.

Дан Рейнолдс има четири деца от бившата си съпруга Аджа Волкман. Двамата бяха женени около десетилетие, а разводът им е финализиран през 2024 г. Месеци след това започна връзката му с актрисата.