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Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс отново остана сам
  Тема: Известни личности

Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс отново остана сам

8 Октомври, 2026 18:31 603 1

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Актрисата Минка Кели и певецът са прекратили връзката си наскоро

Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс отново остана сам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Минка Кели и фронтменът на "Imagine Dragons" Дан Рейнолдс са се разделили след почти четири години връзка. Новината е съобщена от People, като източник, близък до бившата двойка, е заявил, че раздялата е настъпила „наскоро“. Причината за решението не е посочена.

46-годишната актриса и 39-годишният фронтмен на Imagine Dragons за първи път бяха свързани романтично през ноември 2022 г. Двамата се запознали чрез общ приятел и постепенно се сближили покрай интереса си към творческото писане. Първата им публична поява е била на вечеря в Cafe Stella в квартал Силвър Лейк в Лос Анджелис на 26 ноември 2022 г.

Кели и Рейнолдс рядко говореха публично за личния си живот. Те бяха забелязвани заедно на спортни събития, сред които UFC 303 през юни 2024 г., а през октомври същата година присъстваха на прожекцията на „Гладиатор II“ в Лос Анджелис.

През юли 2024 г. певецът потвърди връзката си с актрисата, като разказа, че двамата са се сближили чрез творческите си занимания. По-късно Минка Кели също говори за отношенията им. В предаването „Today with Jenna & Friends“ през ноември 2025 г. тя каза: „Чувствам се много щастлива, той е наистина добър човек. Той е най-добрият.“

Последната им голяма публична поява беше на 30 май 2026 г., когато двамата присъстваха на гала вечерта на Музея за съвременно изкуство в Лос Анджелис. Това беше първата им обща поява на червен килим. Кели беше с оранжева рокля на Roland Mouret, а Рейнолдс избра костюм в цвят каки.

По време на връзката си двамата имаха и професионална пресечна точка. Дан Рейнолдс участва с епизодична роля като Били Бринкс в първия сезон на сериала на Netflix „Рансъм Каньон“, в който Минка Кели е сред основните актьори. Тя сподели, че е искала да намери начин героят му да се завърне във втория сезон.

Дан Рейнолдс има четири деца от бившата си съпруга Аджа Волкман. Двамата бяха женени около десетилетие, а разводът им е финализиран през 2024 г. Месеци след това започна връзката му с актрисата.


САЩ
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  • 1 Красив мъж

    1 0 Отговор
    Винаги поставям българката на последно место това ме прави успешен 🍾🥳🤭

    18:44 08.10.2026