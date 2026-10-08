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Адвокатът на Анджелина Джоли: Брад Пит се опитва да я контролира
  Тема: Известни личности

Адвокатът на Анджелина Джоли: Брад Пит се опитва да я контролира

8 Октомври, 2026 18:59 505 1

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Адвокатът на Анджелина Джоли обвини Брад Пит, че използва съдебния спор за „Шато Миравал“, за да контролира актрисата

Адвокатът на Анджелина Джоли: Брад Пит се опитва да я контролира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Адвокатът на Анджелина Джоли обвини Брад Пит, че се опитва да контролира бившата си съпруга и начина, по който се представя съдебният им спор за „Шато Миравал“. Поводът е временно съдебно решение, с което е отхвърлено искането на актьора Джоли да предостави финансови документи за периода 2017-2019 г.

Съдът все пак е оставил възможност Брад Пит да поднови искането си, ако доходите или финансовото състояние на Анджелина през тези години бъдат засегнати в показанията ѝ. Така спорът за финансовите документи остава свързан с бъдещото развитие на делото.

Анджелина Джоли е заявила, че след раздялата през 2016 г. до голяма степен е оставила кариерата си на пауза и е пропуснала години възнаграждения. В съдебно заявление адвокатите на Пит използват това твърдение, за да настояват за достъп до данни за доходите ѝ между 2017 и 2019 г.

Според позицията на Пит Джоли първоначално е поела ангажимент да предостави декларации и документи за периода 2017-2021 г. В заявлението се посочва, че на 23 февруари 2026 г. тя е оттеглила съгласието си за предоставяне на информация за целия период и впоследствие е ограничила документите до 2020 и 2021 г.

Анджелина Джоли твърди, че вече е предала данъчните си декларации и документите за доходите си за тези две години, макар да не е била длъжна да го прави. Според нейната защита връщането още по-назад във времето би представлявало „сериозно посегателство“ върху личната ѝ неприкосновеност.

Адвокатът на Джоли определи искането на Пит като „поредната проява на опитите му да я контролира“. „Анджелина иска да отдели личния и финансовия си живот от бившия си съпруг“, заяви той.

Защитата на актрисата твърди още, че Брад Пит е използвал решението ѝ да се оттегли от „Шато Миравал“ като лост, за да я принуди да подпише споразумение за неразгласяване, което според адвоката е имало за цел да прикрие твърдения за насилие над Анджелина Джоли и децата им. Това са твърдения на нейната страна и не представляват установен съдебен факт.

Адвокатите на Пит от своя страна посочват, че исканите документи са пряко свързани с твърденията на Джоли за пропуснати възнаграждения, финансов натиск и ролята на „Миравал“ като нейно най-важно имущество. Звездата от "Боен клуб" настоява, че тези данни са необходими за защитата му по делото.

Съдебният спор е част от продължаващата правна битка между бившите съпрузи около френското имение и винарна. След последното временно решение въпросът за документите може отново да бъде поставен пред съда, ако финансовото състояние на Анджелина Джоли за посочените години стане част от показанията ѝ.


САЩ
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