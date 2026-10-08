Джо Манганиело с тежки обвинения към бившата си София Вергара: Присмивала му се, а той искал да се самоубие

Джо Манганиело твърди, че бившата му съпруга София Вергара го е осмивала заради малкото му куче Бъбълс и отказвала да го прегръща, докато той се борел с тежко автоимунно заболяване. Актьорът описва преживяното в мемоарите си „Bloodlines“, които излизат на 13 октомври.

Манганиело разказва, че осиновил петкилограмовото куче през 2019 г., когато здравето му се влошило, а самият той обмислял самоубийство. „Трябваше да дам оръжието си, защото постоянно си мислех за това, а след това се появи кучето. От пациент се превърнах в човек, който се грижи за друг“, пише актьорът.

По думите му София Вергара се подигравала на привързаността му към Бъбълс. Той твърди също, че тя отказвала да го прегърне дори когато я молел за това в най-тежките моменти от боледуването му.

Актьорът казва, че здравословните му проблеми започнали скоро след сватбата с Вергара през 2015 г. Първите симптоми включвали непоносими коремни болки, които го оставяли неспособен да ходи, обриви с мехури, главоболие, силна умора и ректално кървене.

„Ставах все по-болен и по-болен“, спомня си Джо Манганиело. В продължение на седем години той отслабнал с почти 30 кг, преминал през множество колоноскопии и претърпял спешна операция през 2016 г. Тогава била отстранена част от червата му, а след интервенцията той използвал стома.

Манганиело разказва, че след като медикаментите не дали резултат, потърсил помощ и от шаман в Санта Моника. Според думите му шаманът свързал състоянието му с наследствена травма, включително с преживяванията на предците му в Армения и с битката на баба му с лупус.

Актьорът твърди, че днес е без симптоми и не приема лекарства, след като последваща операция възстановила връзката в храносмилателния му тракт. „Това ми се случи и това е истината. Имам всички белези, които го доказват“, казва той.

В книгата си Джо Манганиело оспорва и обяснението, че бракът му с Вергара е приключил основно заради спора дали да имат деца. След неуспешни опити за ин витро оплождане двамата обмисляли донорска яйцеклетка, но актьорът твърди, че се отказал от идеята заради здравето си.

Той не искал да почине и да остави тогавашната си съпруга да отглежда дете, което не е биологично нейно. Манганиело казва, че е написал мемоарите, за да представи своята версия: „Имаше неща, които бяха казани и отпечатани за мен, а не бяха верни.“

През 2024 г. София Вергара заяви, че бракът им се е разпаднал, защото Манганиело искал деца, докато тя не искала да бъде „възрастна майка“. Двамата бяха женени от 2015 до 2023 г.

Днес Джо Манганиело е сгоден за Кейтлин О’Конър. Двамата обмислят да имат деца, а актьорът казва, че след години, в които е очаквал да умре още през следващата седмица, отново вижда бъдеще пред себе си.