Обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години с концерт

Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години от откриването си с тържествена церемония и концерт в Родопите. Официалното начало е насрочено за 17:00 часа.
Слово ще произнесе професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Историята на научния комплекс ще представи доц. Никола Петров, заместник-директор на института.
Концерт под откритото небе
Половин час по-късно, в 17:30 часа, започва концертът „Звезди под звездите на Рожен“. В него ще участват сопраното Красимира Стоянова, цигуларят Светлин Русев и пианистите Зорница Гетова и Константин Костов.
В рамките на честването ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети „45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен“. За събитието съобщава Българското национално радио.
Обсерваторията е открита през 1981 година
Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ официално отваря врати на 13 март 1981 г. Тя е разположена в централната част на Родопите, на 1750 метра надморска височина.
Мястото е избрано заради отдалечеността от населените места, чистия въздух, ниското светлинно замърсяване и големия брой ясни нощи през годината. Обсерваторията е част от Института по астрономия и годишно през нея преминават около 15 000 български и чуждестранни посетители.
Източници: bnrnews.bg
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05:57 09.10.2026