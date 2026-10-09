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Обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години с концерт

Обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години с концерт

9 Октомври, 2026 05:33 500 1

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  • концерт

Честването включва презентация за историята на научния комплекс и концерт с участието на Красимира Стоянова, Светлин Русев, Зорница Гетова и Константин Костов

Обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години с концерт - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ отбелязва 45 години от откриването си с тържествена церемония и концерт в Родопите. Официалното начало е насрочено за 17:00 часа.

Слово ще произнесе професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Историята на научния комплекс ще представи доц. Никола Петров, заместник-директор на института.

Концерт под откритото небе

Половин час по-късно, в 17:30 часа, започва концертът „Звезди под звездите на Рожен“. В него ще участват сопраното Красимира Стоянова, цигуларят Светлин Русев и пианистите Зорница Гетова и Константин Костов.

В рамките на честването ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети „45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен“. За събитието съобщава Българското национално радио.

Обсерваторията е открита през 1981 година

Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ официално отваря врати на 13 март 1981 г. Тя е разположена в централната част на Родопите, на 1750 метра надморска височина.

Мястото е избрано заради отдалечеността от населените места, чистия въздух, ниското светлинно замърсяване и големия брой ясни нощи през годината. Обсерваторията е част от Института по астрономия и годишно през нея преминават около 15 000 български и чуждестранни посетители.

Източници: bnrnews.bg


Смолян / България
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