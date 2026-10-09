Почина Нана Патекар – легендата на индийското кино

„Всички някой ден трябва да си отидем. Не знам дали ще съм тук утре.“ Това казва Нана Патекар по време на последната си публична поява – събитие на Samraat Club International в Дона Паула край Панджим на 4 октомври.

Индийският актьор умира четири дни по-късно, на 8 октомври, на 75 години в Гоа. Смъртта му е потвърдена след като е откаран в болница, а тялото му е изпратено за аутопсия в Медицинския колеж в Гоа.

„Кой знае какво ще стане утре?“

В речта си Патекар разсъждава за времето, което човек има, преди да настъпи краят. „Преди това време да дойде, трябва да се запитаме: успявам ли да направя това, което искам? Направих ли усилието?“, казва актьорът.

Той допълва, че животът трябва да бъде изживян с готовност да се помага на другите. Според думите му човек трябва да служи колкото може, защото „какво ще отнесем със себе си, когато си тръгнем“.

Нарендра Савайкар, лидер на Бхаратия джаната парти в Гоа, припомня речта в публикация в социалната мрежа „Екс“. „Никога не съм мислел, че речта, която чух и преживях тогава, ще бъде последната му“, казва Савайкар. По думите му Патекар е говорил откровено, шегувал се е, давал е съвети и е споделял личния си опит.

Шега за „Крантивир“ и спомен за Парикар

Когато човек от публиката го моли да произнесе реплика от филма „Крантивир“, Патекар отговаря: „Докато не чуя звъна на парите в ушите си, репликите не излизат от гърлото ми.“ По време на събитието той танцува и с групата Samai.

В речта си актьорът говори и за Манохар Парикар, бивш главен министър на Гоа. Патекар го определя като човек, който е будил уважение и е живял с ясна цел. Той казва, че Парикар е бил по-млад от него, но е бил личност, на която човек може да гледа с възхищение.

Приятел: Той остави след себе си простота и подкрепа

В Медицинския колеж в Гоа дългогодишният приятел на Патекар и актьор Ашок „Джугну“ Вайд го описва като честен и обикновен човек, както и като изключителен актьор.

„Той беше в добро здраве и никога не съм мислел, че ще си отиде толкова внезапно. Уважаваше по-възрастните и даваше любов и подкрепа на младите актьори“, казва Вайд.

По думите му Патекар е водил скромен живот и обикновено е носел курта, пижама, традиционна кърпа и чехли „Колхапури“. Именно тази простота, заедно с характерното му присъствие на екрана, остава сред най-запомнящите се черти на актьора.

Източник: indianexpress.com