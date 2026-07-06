Аамир Хан изненада феновете: Трети брак за легендата на Боливуд на 61 г.

Вълна от емоции и поздравления заля Боливуд, след като стана ясно, че един от най-обичаните индийски актьори – Аамир Хан, е казал заветното "да" за трети път. 61-годишният артист, прочут с прякора си „Мистър Перфекционист“, се врече във вярност на своята дългогодишна спътница Гаури Спрат. Двойката, която пазеше връзката си далеч от светлините на прожекторите цели две години, избра да отпразнува любовта си в уютна и интимна атмосфера.

Сватбена церемония в тесен семеен кръг

Тържеството се състоя в неделя, в луксозната резиденция на Хан в престижния квартал Бандра, Мумбай. Само най-близките роднини и приятели станаха свидетели на романтичния обет, далеч от любопитните погледи на медиите и феновете.

Трети шанс за щастие

Аамир Хан, който неведнъж е доказвал, че не се страхува да следва сърцето си, отново пое по пътя на семейното щастие. След два предишни брака, актьорът изглежда е открил истинската си сродна душа в лицето на Гаури. Новината предизвика бурни реакции в социалните мрежи, а почитателите на звездата не спират да му желаят любов, хармония и дълги години заедно.

Сватбата на Аамир Хан и Гаури Спрат се превърна в една от най-обсъжданите теми в индийската развлекателна индустрия. Колеги, приятели и фенове изпращат своите благопожелания към новото семейство.