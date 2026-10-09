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Иван Звездев стана дядо за втори път
  Тема: Известни личности

Иван Звездев стана дядо за втори път

9 Октомври, 2026 07:46 816 5

  • иван звездев-
  • самуил-
  • даниела звездева-
  • внук-
  • кулинария

Новият му внук се казва Самуил и е роден на 6 октомври

Иван Звездев стана дядо за втори път - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кухнята на Иван Звездев вече има още един малък гост. Известният кулинар стана дядо за втори път, а новият му внук носи името Самуил. Момченцето се е родило на 6 октомври, съобщи „Марица“.

Майката на бебето е Даниела Звездева – единствената дъщеря на телевизионния водещ, която работи като гримьор. Тя вече е майка и на тригодишния Тервел, роден през януари 2023 г. Така първият внук на Звездев вече има братче.

Тервел вече готви с известния си дядо

Новата семейна радост идва три години след появата на първото внуче. Още тогава Иван Звездев не криеше вълнението си от ролята на дядо. С Тервел двамата прекарват време в кухнята и са готвили рамо до рамо.

Любовта към кулинарията е част и от живота на останалите деца на Звездев. Той има трима наследници – Даниела, Димитър и Иван – и е споделял, че и тримата могат да готвят. Най-малкият му син го впечатлява особено с уменията си при приготвянето на баница.

От цирковата арена до телевизионната кухня

Иван Звездев тази година навърши 51 години и продължава да бъде сред разпознаваемите лица на българската кулинарна телевизия. Зрителите го познават най-вече като дългогодишен водещ на „Бон апети“ и „Кухнята на Звездев“ по bTV.

Пътят му към професията на готвач обаче започва далеч от телевизионното студио. Като ученик той се увлича по цирковото изкуство и работи като акробат, въпреки че близките му очакват да стане инженер. След сватбата си със съпругата му Юлиана животът му поема в друга посока. Тя го насърчава да си намери „истинска работа“, а той се насочва към кулинарията.

Днес професионалната му кариера се допълва от нова семейна роля. С появата на Самуил Иван Звездев вече има двама внуци, с които да споделя времето си и любовта към кухнята.

Източници: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жив

    7 0 Отговор
    И здрав да е, изглежда добряк.

    08:00 09.10.2026

  • 2 И това е важна новина,защото...

    2 0 Отговор
    На 25 август ни информирате за предстоящето събитие, сега ни уведомявате, че се е случило, но не става ясно кое го прави уникално и значимо като за новинарски сайт!

    Коментиран от #4

    08:19 09.10.2026

  • 3 Здраве

    3 0 Отговор
    и много радост на всички !

    08:20 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Даниела Звездева – единствената дъщеря на телевизионния водещ, която работи като гримьорКА.

    08:51 09.10.2026