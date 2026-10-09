Иван Звездев стана дядо за втори път

Кухнята на Иван Звездев вече има още един малък гост. Известният кулинар стана дядо за втори път, а новият му внук носи името Самуил. Момченцето се е родило на 6 октомври, съобщи „Марица“.

Майката на бебето е Даниела Звездева – единствената дъщеря на телевизионния водещ, която работи като гримьор. Тя вече е майка и на тригодишния Тервел, роден през януари 2023 г. Така първият внук на Звездев вече има братче.

Тервел вече готви с известния си дядо

Новата семейна радост идва три години след появата на първото внуче. Още тогава Иван Звездев не криеше вълнението си от ролята на дядо. С Тервел двамата прекарват време в кухнята и са готвили рамо до рамо.

Любовта към кулинарията е част и от живота на останалите деца на Звездев. Той има трима наследници – Даниела, Димитър и Иван – и е споделял, че и тримата могат да готвят. Най-малкият му син го впечатлява особено с уменията си при приготвянето на баница.

От цирковата арена до телевизионната кухня

Иван Звездев тази година навърши 51 години и продължава да бъде сред разпознаваемите лица на българската кулинарна телевизия. Зрителите го познават най-вече като дългогодишен водещ на „Бон апети“ и „Кухнята на Звездев“ по bTV.

Пътят му към професията на готвач обаче започва далеч от телевизионното студио. Като ученик той се увлича по цирковото изкуство и работи като акробат, въпреки че близките му очакват да стане инженер. След сватбата си със съпругата му Юлиана животът му поема в друга посока. Тя го насърчава да си намери „истинска работа“, а той се насочва към кулинарията.

Днес професионалната му кариера се допълва от нова семейна роля. С появата на Самуил Иван Звездев вече има двама внуци, с които да споделя времето си и любовта към кухнята.

Източници: marica.bg