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Иван Звездев ще става дядо на второ внуче

Иван Звездев ще става дядо на второ внуче

25 Август, 2026 13:58 990 3

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  • бременна-
  • дядо

Дъщеря му Даниела е в напреднала бременност

Иван Звездев ще става дядо на второ внуче - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният кулинар Иван Звездев ще става дядо за втори път, похвали се той с прекрасната новина в социалните мрежи със забавна снимка, която искрено зарадва почитателите му.

На веселия кадър обичаният готвач позира с дъщеря си Даниела, която е във видимо напреднала бременност. Под фотоса Иван Звездев пише: "Някой май е напълнял... Младите въобще не пазят диета. Но ще се вталим... Има-няма два месеца", загатвайки че бебето ще се появи в началото на есента.

Даниела Звездева, която е единствената дъщеря на телевизионния водещ и работи като гримьор, вече е майка на едно момченце. Синът ѝ Тервел от строителния предприемач Мартин Денчев се роди през януари 2023 г., а скоро семейството ще посрещне още един нов член.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Даниела Звездева, която е единствената дъщеря на телевизионния водещ и работи като гримьорКА,.........а скоро семейството ще посрещне още един нов член. МОЖЕ И нова членка да е.

    14:53 25.08.2026

  • 2 Сила

    1 0 Отговор
    Ква е тая селяндурска мания да се барат взаимни по шкембетата секви заплодени селски пръчки ....некви аборигенски обичай ли !!!?

    15:16 25.08.2026

  • 3 БРАВО!

    0 0 Отговор
    Ето това е новината на деня - дъщерята на готвача забременяла… но ако трябва да бъда честен тоз готвач ме кефи много повече от онзи с тортите и черешките!

    15:45 25.08.2026