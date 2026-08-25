Иван Звездев ще става дядо на второ внуче

Известният кулинар Иван Звездев ще става дядо за втори път, похвали се той с прекрасната новина в социалните мрежи със забавна снимка, която искрено зарадва почитателите му.
На веселия кадър обичаният готвач позира с дъщеря си Даниела, която е във видимо напреднала бременност. Под фотоса Иван Звездев пише: "Някой май е напълнял... Младите въобще не пазят диета. Но ще се вталим... Има-няма два месеца", загатвайки че бебето ще се появи в началото на есента.
Даниела Звездева, която е единствената дъщеря на телевизионния водещ и работи като гримьор, вече е майка на едно момченце. Синът ѝ Тервел от строителния предприемач Мартин Денчев се роди през януари 2023 г., а скоро семейството ще посрещне още един нов член.
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