Спойлер: Радо и Габи може да напуснат „Ергенът: Любов в рая“ заради бой в риалитито

Радослав Ангелов и Габриела може да напуснат преждевременно „Ергенът: Любов в рая“, твърди HotArena. Според публикацията 22-годишният студент по право ще бъде отстранен служебно след предполагаем опит за физическа саморазправа с участника Петър Китов – Педро.

HotArena посочва, че информацията е потвърдена пред медията от двама независими източници. Твърдението обаче не е обявено официално от bTV и към момента остава в категорията на спойлерите за предстоящи епизоди.

Напрежението между Радо, Габи и Педро се засилва

Конфликтът между участниците вече е част от показаното в предаването. На 2 октомври 2026 г. bTV излъчи остър словесен сблъсък между Габи и Педро, а напрежението се пренесе и върху отношенията ѝ с Радослав. В друг показан разговор Педро заяви пред Радо: „Тя е била при мен много преди теб!“

Според HotArena именно поредният конфликт между Радослав и Педро ще доведе до опит за физическа саморазправа. Медията твърди, че продукцията няма да допусне подобно поведение и ще поиска от Радослав да напусне формата. При този сценарий Габриела също ще си тръгне.

Твърдение за годеж след финала

Спойлерът включва и развитие след края на снимките. Според HotArena Радослав и Габриела ще бъдат поканени обратно на Родос за финалния епизод, който публикацията очаква да бъде излъчен около два месеца по-късно. Тогава статутът на отношенията им трябва да бъде изяснен, а Габи може да получи предложение за годеж.

Към момента няма официално потвърждение от bTV нито за предполагаемата физическа саморазправа, нито за служебното отстраняване на Радослав и евентуалния годеж. Потвърдено е единствено, че между Габи, Радо и Педро има видимо напрежение, което вече е показано в епизодите на „Ергенът: Любов в рая“.

Източници: hotarena.net