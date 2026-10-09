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Спойлер: Радо и Габи може да напуснат „Ергенът: Любов в рая“ заради бой в риалитито
  Тема: Известни личности

Спойлер: Радо и Габи може да напуснат „Ергенът: Любов в рая“ заради бой в риалитито

9 Октомври, 2026 12:18 942 2

  • ергенът любов в рая-
  • радослав ангелов-
  • габи-
  • педро

Информацията за боя и бъдещето на двойката не е официално потвърдена

Спойлер: Радо и Габи може да напуснат „Ергенът: Любов в рая“ заради бой в риалитито - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Радослав Ангелов и Габриела може да напуснат преждевременно „Ергенът: Любов в рая“, твърди HotArena. Според публикацията 22-годишният студент по право ще бъде отстранен служебно след предполагаем опит за физическа саморазправа с участника Петър Китов – Педро.

HotArena посочва, че информацията е потвърдена пред медията от двама независими източници. Твърдението обаче не е обявено официално от bTV и към момента остава в категорията на спойлерите за предстоящи епизоди.

Напрежението между Радо, Габи и Педро се засилва

Конфликтът между участниците вече е част от показаното в предаването. На 2 октомври 2026 г. bTV излъчи остър словесен сблъсък между Габи и Педро, а напрежението се пренесе и върху отношенията ѝ с Радослав. В друг показан разговор Педро заяви пред Радо: „Тя е била при мен много преди теб!“

Според HotArena именно поредният конфликт между Радослав и Педро ще доведе до опит за физическа саморазправа. Медията твърди, че продукцията няма да допусне подобно поведение и ще поиска от Радослав да напусне формата. При този сценарий Габриела също ще си тръгне.

Твърдение за годеж след финала

Спойлерът включва и развитие след края на снимките. Според HotArena Радослав и Габриела ще бъдат поканени обратно на Родос за финалния епизод, който публикацията очаква да бъде излъчен около два месеца по-късно. Тогава статутът на отношенията им трябва да бъде изяснен, а Габи може да получи предложение за годеж.

Към момента няма официално потвърждение от bTV нито за предполагаемата физическа саморазправа, нито за служебното отстраняване на Радослав и евентуалния годеж. Потвърдено е единствено, че между Габи, Радо и Педро има видимо напрежение, което вече е показано в епизодите на „Ергенът: Любов в рая“.

Източници: hotarena.net


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  • 1 Еми супер

    11 0 Отговор
    дано цялото предаване го махнат ще е по добре за нас нормалните хора.

    12:28 09.10.2026

  • 2 УЖАС!!!

    3 0 Отговор
    Такваз трагична новина…РАДО и Габи да бъдат напъдени от ергена. Апропо кой е тоз ерген да го поздравя, че гони разни побойници и е защитил някой си Педро?!

    12:37 09.10.2026