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9 октомври 1944 г.: Чърчил и Сталин делят Балканите в Кремъл
  Тема: Известни личности

9 октомври 1944 г.: Чърчил и Сталин делят Балканите в Кремъл

9 Октомври, 2026 21:00 1 184 15

  • процентното споразумение-
  • уинстън чърчил-
  • йосиф сталин-
  • балкани-
  • московска конференция

Двамата лидери записват на лист хартия процентите на британското и съветското влияние в Югоизточна Европа. Неформалната уговорка остава един от най-спорните епизоди в края на Втората световна война

9 октомври 1944 г.: Чърчил и Сталин делят Балканите в Кремъл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лист хартия, няколко процента и кратък разговор в Кремъл се превръщат в един от най-известните символи на следвоенното разделение на Европа. На 9 октомври 1944 г. британският премиер Уинстън Чърчил и съветският лидер Йосиф Сталин обсъждат как да бъдат разпределени сферите на влияние на Балканите.

Срещата се провежда по време на Московската конференция, продължила от 9 до 19 октомври. Разговорът за Балканите е проведен без американския представител Аверел Хариман. Чърчил по-късно описва сцената в мемоарите си с думите: „Нека уредим нашите дела на Балканите.“ След това записва предложенията си на лист и го подава на Сталин.

Процентите върху един лист

Според разказа на Чърчил Румъния е трябвало да бъде 90 процента в съветската сфера и 10 процента в тази на останалите съюзници. За Гърция е записано обратното съотношение – 90 процента британско и 10 процента съветско влияние. Югославия е разделена поравно, а за Унгария е предложено съотношение 50 на 50. България е посочена с 75 процента съветско и 25 процента западно влияние.

Сталин поставя отметка върху листа. Именно този жест дава популярното име на договорката – „процентното споразумение“. Чърчил по-късно я нарича „палавото споразумение“, защото е постигната неофициално и зад гърба на останалите съюзници.

Историческите документи показват, че процентите не са били напълно устойчиви. В последвалите дипломатически разговори се срещат и други съотношения, включително 80 процента съветско и 20 процента англо-американско влияние в Румъния и България. Американското дипломатическо наследство определя договорката като неформална и отбелязва, че точният смисъл на процентите остава неясен.

9 октомври 1944 г.: Чърчил и Сталин делят Балканите в Кремъл
Снимка: YouTube

Какво се случва след уговорката

Чърчил търси гаранция, че Великобритания ще запази решаваща роля в Гърция, където комунистическото съпротивително движение има значително влияние. В замяна британското правителство приема преобладаваща съветска роля в Румъния и България – страни, в които Червената армия вече има военно присъствие.

През декември 1944 г. в Атина започват тежки сблъсъци между британските сили и гръцките комунисти. В писмо до Франклин Рузвелт от март 1945 г. Чърчил посочва, че Сталин спазва постигнатото разбиране и не се намесва на страната на комунистическите сили.

На практика обещаното равновесие не се установява еднакво във всички държави. Румъния, България и Унгария попадат под доминиращо съветско влияние, докато Гърция остава в западния лагер след края на Гражданската война през 1949 г. Югославия също поема самостоятелен път под ръководството на Йосип Броз Тито и постепенно се отдалечава от Москва.

Процентното споразумение не е официален договор и не заличава ролята на армиите, местните политически сили и последвалите решения на съюзниците. То обаче остава като кратък и показателен запис за начина, по който Великобритания и Съветският съюз се опитват да очертаят следвоенния ред в Югоизточна Европа.

Източници: theguardian.com, romania-actualitati.ro


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 3 Отговор
    Делят казана и се пържат тварите !

    21:06 09.10.2026

  • 2 България

    5 4 Отговор
    Нито Русия, нито Америка, нито Англия имат място на балканите! А да си дадеш детето на едни от тези е позор за родителя и родината!

    21:07 09.10.2026

  • 3 Капейчо

    2 2 Отговор
    И ни се разказа играта...

    21:09 09.10.2026

  • 4 Спецназ

    8 3 Отговор
    Чърчил ВИНАГИ е мразил България!

    ФАКТ!

    1944- та толкова се е ядосал че сваляме английски самолети,
    че се заканил да превърне София в "Картофена нива" от БоНби и втори Дрезден!

    Даже позволил на тъпаците да избият уж по погрежка с боНби и половин Враца,
    без там да има дивизии- БОКЛУК- ега ври в А@А!!

    ПФУ!!

    САМО МИРНО, БАЦЕ!!

    21:13 09.10.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО?

    4 1 Отговор
    Телеграмите от София на западните посланици до правителствата, показват ПЪЛНА ИЗНЕНАДА от нахлуването на РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) в България...

    21:14 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мъж

    0 2 Отговор
    Българките дестинация за прошляци

    21:21 09.10.2026

  • 8 Калмук

    1 3 Отговор
    Коцето с копейките нещо да кажат ???

    21:24 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иванов

    5 1 Отговор
    Руснаците винаги си спазват споразуменията за разлика от западняците. И грешат!

    21:31 09.10.2026

  • 11 Буздуган

    3 2 Отговор
    По добре Европа да е провинция на Русия отколкото клозета на Сащ..!

    21:41 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Ма чърчил знае ли че днеска избраха сомалийка за нещо си😂🤣🤣

    22:16 09.10.2026

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор
    ето виждате, не България а Румъния има 90% за Русия, Сталин е искал повече за България, но Чърчил казал - българите трябва да си платят предателството, имал предвид царското семейство, Димитров се уплашил че могат да ги избият и да прикачат това на новата власт, разрешил им да натоварят всичко каквото пожелаят (8 вагона!) и са отишли при роднините на царицата в Португалия, в Италия все още кралското семейство няма право да се върне в страната, за разлика от нас

    22:33 09.10.2026