Актьор от „Малки сладки лъжкини“ беше брутално нападнат и ограбен в Холивуд (ВИДЕО)

Актьорът от сериала „Малки сладки лъжкини“ Кийгън Алън е бил нападнат и ограбен с пистолет и нож в Западен Холивуд. Нападението е извършено в четвъртък вечерта на паркинга пред луксозния магазин Laurel Supply, съобщава Page Six.

По данни на медията двама маскирани мъже са приближили актьора, докато той е товарел покупки в задната част на своя пикап. Единият нападател го е ударил няколко пъти по главата с пистолет, а другият го е държал на разстояние с нож. Двамата са отправили и заплахи за живота му.

"Тези двамата ме удариха по главата, насочиха пистолет към мен, държаха нож и после избягаха с часовника ми.", заяви Кийгън Алън във видео, публикувано в Instagram непосредствено след инцидента. На кадрите той се показва с кръв по лицето и ръката и разказва, че нападателите са взели часовника му, но са оставили гривната и пръстена му.

След нападението актьорът е потърсил медицинска помощ в болница. В коментарите под публикацията той е написал, че вероятно е получил сътресение на мозъка, но е добавил, че ще бъде добре.

Охранителни кадри от паркинга показват как двамата маскирани мъже се приближават към него. Page Six е потърсил представителя на актьора и полицията в Лос Анджелис за коментар, но в публикуваната информация няма данни за задържани или за официално съобщение от органите на реда.

Случаят привлече внимание и заради системите за видеонаблюдение в Западен Холивуд. Според градски отчет в района има 39 камери за разчитане на регистрационни номера и шест камери за живо видеонаблюдение от общо 54 одобрени устройства. Те са предназначени да подпомагат проследяването на заподозрени и разкриването на престъпления.

Кийгън Алън е известен с ролята на Тоби Кавано в „Малки сладки лъжкини“, в който участва от 2010 до 2017 г. По-късно играе Лиъм Уокър в драматичния сериал „Уокър“, излъчван между 2021 и 2024 г. През 2026 г. се появява и в епизод на сериала „Новобранецът“.