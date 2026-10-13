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Селма Блеър е обвинена за нападение над стюардеси
  Тема: Известни личности

Селма Блеър е обвинена за нападение над стюардеси

13 Октомври, 2026 03:19, обновена 13 Октомври, 2026 03:20 509 2

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Актрисата е била задържана след полет на Delta от Лос Анджелис до Ню Йорк. Две стюардеси са пострадали, а ФБР разследва случая

Селма Блеър е обвинена за нападение над стюардеси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската актриса Селма Блеър е обвинена за нападение над две стюардеси по време на полет на Delta Air Lines от Лос Анджелис до Ню Йорк. След кацането на самолета на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк на борда са се качили полицаи, а Блеър е била задържана и откарана в болница.

По данни на полицията на пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси двете стюардеси са получили наранявания. Едната е била откарана в болница за допълнителен преглед. Според американски медии при инцидента едната служителка е била ухапана, а другата е получила нараняване в областта на носа.

ФБР разследва случая като предполагаемо нападение на борда на самолет. На Блеър е издадена и федерална призовка за предполагаеми нападения в специалната морска и териториална юрисдикция на Съединените щати. Все още няма насрочена дата за явяването ѝ по този документ. Отделно от федералното производство актрисата е изправена и пред щатски обвинения, свързани с предполагаеми действия срещу полицейски служител и медицинска сестра след кацането.

Защитата посочва медицинска спешност

Представител на Селма Блеър е заявил пред ABC News: „Селма е преживяла медицинска спешност, довела до твърдяното поведение. След кацането тя е получила незабавна медицинска помощ и състоянието ѝ е стабилно.“ Не са посочени допълнителни подробности за медицинския проблем.

Блеър страда от множествена склероза. В материала на „Фокус“ се посочва, че представители на актрисата са свързали поведението ѝ със заболяването. Това твърдение не представлява установена причина за инцидента, а позиция на нейната защита.

Подобен случай от 2016 г.

Това не е първият инцидент с актрисата по време на полет. През 2016 г. тя е била отстранена от самолет и откарана в болница след поведение, което самата тя по-късно свързва със смесването на алкохол и лекарства.

„Това беше голяма грешка“,

е обяснила тогава Блеър. По настоящия случай разследването продължава, а повдигнатите обвинения не са доказателство за вина.

Източници: focus-news.net, cbsnews.com, abcnews.com


САЩ
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