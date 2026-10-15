Селма Блеър е заплашена от 7 г. затвор след нападението в самолета

Селма Блеър може да получи до седем години затвор след инцидент на борда на самолет на Delta Air Lines, при който според властите са пострадали две стюардеси. Актрисата е обвинена и че след кацането е ритала полицейски служител и медицинска сестра.

Полетът е излетял от Лос Анджелис и е кацнал на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк на 11 октомври. По данни на властите едната стюардеса е била ухапана, а другата е получила порезни рани. Една от пострадалите е била откарана в болница.

След приземяването Блеър е отведена за медицински преглед. Според обвинението тя е извадила крака си от ремъците на носилката и е ритала служител на пристанищната полиция в лицето, шията и гърдите. В болницата е била обвинена и в нападение над медицинска сестра.

Актрисата пледира невинна

На 12 октомври Блеър се е явила пред съд в Куинс и е пледирала невинна по две обвинения за нападение от втора степен. Те са свързани с предполагаемите действия след кацането. Прокурорът е заявил, че по най-тежкото обвинение може да бъде наложено наказание от две до седем години затвор.

Съдът е определил гаранция от 20 000 долара в брой или 60 000 долара под формата на гаранция. Блеър е освободена, докато делото продължава. Отделно от щатските обвинения се очакват и федерални обвинения за случилото се по време на полета.

Защитата посочва медицински проблем

Адвокатът на актрисата Шон Барнс заяви пред съда, че случилото се е резултат от медицинска спешност, а не от умишлено престъпно поведение. „Това не е било умишлено нападение“, каза той.

Барнс твърди, че Блеър е пропуснала няколко дози от предписано лекарство, работила е продължително на снимачна площадка и е ударила главата си по време на полета. По думите му тези обстоятелства са довели до тежко объркване и дезориентация. Блеър е съобщила публично през 2018 г., че е диагностицирана с множествена склероза.

Полицията и прокуратурата не са потвърдили защитната версия като установен факт. Делото продължава, а вината на актрисата не е доказана. Delta Air Lines заяви, че има „нулева толерантност към непокорно или незаконно поведение“, като безопасността на пътниците и екипажа е неин приоритет.

Източници: apnews.com, abcnews.com, cbsnews.com