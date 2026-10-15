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Селма Блеър е заплашена от 7 г. затвор след нападението в самолета
  Тема: Известни личности

Селма Блеър е заплашена от 7 г. затвор след нападението в самолета

15 Октомври, 2026 06:53 735 2

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  • съд

Актрисата пледира невинна по две обвинения за нападение

Селма Блеър е заплашена от 7 г. затвор след нападението в самолета - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Селма Блеър може да получи до седем години затвор след инцидент на борда на самолет на Delta Air Lines, при който според властите са пострадали две стюардеси. Актрисата е обвинена и че след кацането е ритала полицейски служител и медицинска сестра.

Полетът е излетял от Лос Анджелис и е кацнал на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк на 11 октомври. По данни на властите едната стюардеса е била ухапана, а другата е получила порезни рани. Една от пострадалите е била откарана в болница.

След приземяването Блеър е отведена за медицински преглед. Според обвинението тя е извадила крака си от ремъците на носилката и е ритала служител на пристанищната полиция в лицето, шията и гърдите. В болницата е била обвинена и в нападение над медицинска сестра.

Актрисата пледира невинна

На 12 октомври Блеър се е явила пред съд в Куинс и е пледирала невинна по две обвинения за нападение от втора степен. Те са свързани с предполагаемите действия след кацането. Прокурорът е заявил, че по най-тежкото обвинение може да бъде наложено наказание от две до седем години затвор.

Съдът е определил гаранция от 20 000 долара в брой или 60 000 долара под формата на гаранция. Блеър е освободена, докато делото продължава. Отделно от щатските обвинения се очакват и федерални обвинения за случилото се по време на полета.

Защитата посочва медицински проблем

Адвокатът на актрисата Шон Барнс заяви пред съда, че случилото се е резултат от медицинска спешност, а не от умишлено престъпно поведение. „Това не е било умишлено нападение“, каза той.

Барнс твърди, че Блеър е пропуснала няколко дози от предписано лекарство, работила е продължително на снимачна площадка и е ударила главата си по време на полета. По думите му тези обстоятелства са довели до тежко объркване и дезориентация. Блеър е съобщила публично през 2018 г., че е диагностицирана с множествена склероза.

Полицията и прокуратурата не са потвърдили защитната версия като установен факт. Делото продължава, а вината на актрисата не е доказана. Delta Air Lines заяви, че има „нулева толерантност към непокорно или незаконно поведение“, като безопасността на пътниците и екипажа е неин приоритет.

Източници: apnews.com, abcnews.com, cbsnews.com


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  • 1 Тити

    1 0 Отговор
    У нас за убийство дават по малко.

    07:12 15.10.2026

  • 2 бушприт

    2 0 Отговор
    Полетът не е излетял. Излетял е самолетът,той е в полет към дадено летище.

    07:24 15.10.2026