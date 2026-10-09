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Кандидат-участничка в „Ергенът: Любов в рая“ твърди, че от екипа са ѝ предложили наркотици (СНИМКИ+ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Кандидат-участничка в „Ергенът: Любов в рая“ твърди, че от екипа са ѝ предложили наркотици (СНИМКИ+ВИДЕО)

9 Октомври, 2026 15:58 1 386 9

  • линда христова-
  • ергенът любов в рая-
  • родос-
  • риалити предаване-
  • наркотици

Линда Христова разказва, че е напуснала Родос, след като се почувствала застрашена

Кандидат-участничка в „Ергенът: Любов в рая“ твърди, че от екипа са ѝ предложили наркотици (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Линда Христова твърди, че е напуснала участието си в „Ергенът: Любов в рая“, след като човек от екипа ѝ предложил неизвестно прахообразно вещество в хотелската ѝ стая на остров Родос.

„Човек от екипа влезе в стаята ми и ми предложи наркотици“, разказва тя пред „Флагман“, без да уточнява какво е имало в найлоновото пликче.

Инфлуенсърката Линда Христова е на 22 години и е от Костинброд. Тя кандидатствала за риалити формата с надеждата да срещне партньор, преминала кастинг и подписала договор. На 24 май 2025 г. отпътувала с екипа за Гърция, където преди началото на снимките била настанена с друга участничка и прекарала пет дни в изолация.

По думите на Линда фризьор от екипа я докоснал по крака по време на посещение на плажа. По-късно той я последвал до стаята, въпреки че според нея договорът ограничавал контактите между участниците и екипа.

Кандидат риалити героинята твърди, че човекът казал, че ще бъде донесен сешоар, но вместо това в стаята се появил друг човек със синьо пакетче. Според нейния разказ фризьорът употребил част от веществото и след това ѝ го предложил. Тя казва, че се паникьосала, излязла от стаята и потърсила съдействие от екипа.

След известно време се върнала в стаята, където по думите ѝ останали следи от веществото. На следващия ден разказала на екипа, че се страхува и иска да напусне. Линда твърди, че не получила разрешение веднага да си тръгне и останала още четири дни в изолация, или общо девет дни.

По думите ѝ договорът предвиждал неустойка от 20 000 лева при напускане по собствено желание. Тя твърди, че е показала пакетчето на продуцента, който го взел, за да бъде изследвано. След това Христова се прибрала в България с двама придружители.

След завръщането си тя потърсила адвокат заради неясноти около статута на договора и възможни ограничения за бъдещи участия. По-късно започнала да публикува критични материали за преживяното. По нейни думи срещу нея бил подаден сигнал в полицията заради публикация със снимка на хора от екипа.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Реклама на кифли ,и доста стресирана изглежда тази кухавелка ,

    16:27 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФРИЗЬОРЧЕТО И НОСИЛ ПУДРА А

    2 0 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЕ....ТВА ПУ БИТИВИ ЛИ ГУ ДАВАХА...

    17:25 09.10.2026

  • 5 Нищо чудно

    2 1 Отговор
    Вярвам и

    17:32 09.10.2026

  • 6 Убаа работа ама...

    1 1 Отговор
    Фризьора донесъл пакетче, тя не искала и избягала от стаята, ама той за го оставил там, а тя го предала на продуцента за обстоен личен анализ.. Такава разтърсваща история и анадолските кумири на Рундю Боташа не могат да измислят.

    17:38 09.10.2026

  • 7 Наркоман

    2 0 Отговор
    "Омолявам"?! Неграмотна кифла, нищо чудно, че са я набелязали дилърите. Инак, предполагам, за никого не е тайна, че екипите в такива...хм,..."предавания" са събирани на шуробаджанашки принцип. За толкова им стига "багажът на втория етаж".

    17:48 09.10.2026

  • 8 ......па

    2 0 Отговор
    Нищо чудно като Тушев събира откачалките от държавата да се резилят по телевизорО.

    17:58 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.