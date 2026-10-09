Кандидат-участничка в „Ергенът: Любов в рая“ твърди, че от екипа са ѝ предложили наркотици (СНИМКИ+ВИДЕО)

Линда Христова твърди, че е напуснала участието си в „Ергенът: Любов в рая“, след като човек от екипа ѝ предложил неизвестно прахообразно вещество в хотелската ѝ стая на остров Родос.

„Човек от екипа влезе в стаята ми и ми предложи наркотици“, разказва тя пред „Флагман“, без да уточнява какво е имало в найлоновото пликче.

Инфлуенсърката Линда Христова е на 22 години и е от Костинброд. Тя кандидатствала за риалити формата с надеждата да срещне партньор, преминала кастинг и подписала договор. На 24 май 2025 г. отпътувала с екипа за Гърция, където преди началото на снимките била настанена с друга участничка и прекарала пет дни в изолация.

По думите на Линда фризьор от екипа я докоснал по крака по време на посещение на плажа. По-късно той я последвал до стаята, въпреки че според нея договорът ограничавал контактите между участниците и екипа.

Кандидат риалити героинята твърди, че човекът казал, че ще бъде донесен сешоар, но вместо това в стаята се появил друг човек със синьо пакетче. Според нейния разказ фризьорът употребил част от веществото и след това ѝ го предложил. Тя казва, че се паникьосала, излязла от стаята и потърсила съдействие от екипа.

След известно време се върнала в стаята, където по думите ѝ останали следи от веществото. На следващия ден разказала на екипа, че се страхува и иска да напусне. Линда твърди, че не получила разрешение веднага да си тръгне и останала още четири дни в изолация, или общо девет дни.

По думите ѝ договорът предвиждал неустойка от 20 000 лева при напускане по собствено желание. Тя твърди, че е показала пакетчето на продуцента, който го взел, за да бъде изследвано. След това Христова се прибрала в България с двама придружители.

След завръщането си тя потърсила адвокат заради неясноти около статута на договора и възможни ограничения за бъдещи участия. По-късно започнала да публикува критични материали за преживяното. По нейни думи срещу нея бил подаден сигнал в полицията заради публикация със снимка на хора от екипа.