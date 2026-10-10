Кличко получи временен контрол над наследството на Хейдън

Владимир Кличко получи от съд в Калифорния временни правомощия да управлява наследството на 11-годишната си дъщеря Кая, която е единствен наследник на имуществото на майка си Хейдън Панетиър. Съдия Стефани Санторо постанови, че Кличко ще изпълнява тази роля до назначаването на постоянен администратор на наследството.

Кличко и дъщеря му са участвали в краткото заседание по видеовръзка от Украйна. Решението позволява на бившия световен шампион по бокс да представлява интересите на Кая по въпроси, свързани с имуществото на Панетиър, включително пред полицията и собственика на заложна къща в окръг Лос Анджелис.

Спор за вещи и бижута

Спешната молба е подадена на 24 септември. В нея се твърди, че вещи на актрисата са били иззети от федерални служители във връзка с разследването на смъртта ѝ. Посочва се и че човек, който не е член на семейството, е получил достъп до имота и е опитал да продаде част от бижутата ѝ в заложна къща.

Адвокатът на Кличко Даян Парк е заявила пред съда, че имуществото може да остане без необходимия контрол, докато тече разследването. По думите ѝ трябва да бъдат уредени и данъчни въпроси, които изискват подаване на документи през месеца. Съдебните документи определят назначаването като спешно и необходимо.

„Съществува голяма вероятност имущество, принадлежащо на наследството на Хейдън, да бъде изгубено, повредено или разпиляно“, се посочва в молбата.

Майката на Панетиър Лесли Вогъл е дала съгласие Кличко да поеме временно управлението на наследството. Постоянният администратор ще бъде определен на по-късен етап, като настоящото решение не променя правата на Кая като наследник.

Панетиър почина през август

Хейдън Панетиър е починала на 16 август на 36 години в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина. Доклад на съдебния лекар, цитиран от Асошиейтед прес, посочва като причина случайно предозиране с няколко вещества, сред които фентанил.

Панетиър и Кличко започват връзката си през 2009 г., а четири години по-късно се сгодяват. Дъщеря им Кая е родена през 2014 г. и живее постоянно с баща си от двегодишна възраст.

Източници: champion.com.ua, apnews.com, washingtonpost.com