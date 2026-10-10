Нобеловата лауреатка Нави Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу МНС

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Наванетем „Нави“ Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд. Бившата съдия в институцията заяви, че е шокиращо магистрати да бъдат наказвани заради решенията си.
„Това е печален ден, когато държава, която не е член на този съд, едностранно налага такива санкции. Шокиращо е, че съдиите са наказвани за решенията си“, каза Пиллэй в интервю за германския телевизионен канал „Тагесшау“.
Тя добави, че вярва в Международния наказателен съд и че е работила там пет години и половина. Според Пиллэй подкрепа за институцията има и от „цялата Европа“.
Санкциите на Вашингтон
Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкциите на 9 октомври срещу Международния наказателен съд като институция. Вашингтон заяви, че съдът не е взел предвид американските възражения, включително по разследвания, засягащи граждани на САЩ.
Самият съд определи мярката като посегателство срещу върховенството на правото и основите на международния правен ред. Президентът на МНС Томоко Акане заяви, че институцията ще продължи да изпълнява мандата си независимо и безпристрастно, въз основа на закона и доказателствата.
Великобритания, Канада, Дания, Германия, Франция, Италия, Япония и Нидерландия също изразиха несъгласие с американските действия.
Кариерата на Пиллэй
Пиллэй е родена в Дърбан, Южна Африка, в семейство с индийски произход. Като адвокат е защитавала противници на апартейда и е работила по случаи, свързани с изтезания и репресии.
Тя ръководи Международния наказателен трибунал за Руанда, а между 2003 и 2008 г. е съдия в Международния наказателен съд. От 2008 до 2014 г. е върховен комисар на ООН по правата на човека.
Норвежкият Нобелов комитет ѝ присъди наградата за 2026 г. за усилията ѝ за насърчаване на мира и международното право, както и за приноса ѝ към търсенето на отговорност за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид.
Санкциите срещу съда са поредна стъпка в конфликта между Вашингтон и институцията. През февруари 2025 г. САЩ санкционираха прокурора Карим Хан, който е издал заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Източници: rbc.ru, tagesschau.de, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
05:37 10.10.2026
2 "Пиллэй"
Коментиран от #5
05:43 10.10.2026
3 Артилерист
06:01 10.10.2026
4 Столипиново
06:34 10.10.2026
5 Гост
До коментар #2 от ""Пиллэй"":Ем, Баце, толкоз си могат нашите, ко! Не ги съди строго...
07:30 10.10.2026