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Нобеловата лауреатка Нави Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу МНС

Нобеловата лауреатка Нави Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу МНС

10 Октомври, 2026 05:30, обновена 10 Октомври, 2026 05:33 789 5

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  • международно право

Бившата съдия в Международния наказателен съд заяви, че е шокиращо съдии да бъдат наказвани заради решенията си

Нобеловата лауреатка Нави Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу МНС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Наванетем „Нави“ Пиллэй осъди санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд. Бившата съдия в институцията заяви, че е шокиращо магистрати да бъдат наказвани заради решенията си.

„Това е печален ден, когато държава, която не е член на този съд, едностранно налага такива санкции. Шокиращо е, че съдиите са наказвани за решенията си“, каза Пиллэй в интервю за германския телевизионен канал „Тагесшау“.

Тя добави, че вярва в Международния наказателен съд и че е работила там пет години и половина. Според Пиллэй подкрепа за институцията има и от „цялата Европа“.

Санкциите на Вашингтон

Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкциите на 9 октомври срещу Международния наказателен съд като институция. Вашингтон заяви, че съдът не е взел предвид американските възражения, включително по разследвания, засягащи граждани на САЩ.

Самият съд определи мярката като посегателство срещу върховенството на правото и основите на международния правен ред. Президентът на МНС Томоко Акане заяви, че институцията ще продължи да изпълнява мандата си независимо и безпристрастно, въз основа на закона и доказателствата.

Великобритания, Канада, Дания, Германия, Франция, Италия, Япония и Нидерландия също изразиха несъгласие с американските действия.

Кариерата на Пиллэй

Пиллэй е родена в Дърбан, Южна Африка, в семейство с индийски произход. Като адвокат е защитавала противници на апартейда и е работила по случаи, свързани с изтезания и репресии.

Тя ръководи Международния наказателен трибунал за Руанда, а между 2003 и 2008 г. е съдия в Международния наказателен съд. От 2008 до 2014 г. е върховен комисар на ООН по правата на човека.

Норвежкият Нобелов комитет ѝ присъди наградата за 2026 г. за усилията ѝ за насърчаване на мира и международното право, както и за приноса ѝ към търсенето на отговорност за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид.

Санкциите срещу съда са поредна стъпка в конфликта между Вашингтон и институцията. През февруари 2025 г. САЩ санкционираха прокурора Карим Хан, който е издал заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Източници: rbc.ru, tagesschau.de, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    8 2 Отговор
    В противен случай Нобеловата ѝ награда ще бъде отнета и върната обратно.

    05:37 10.10.2026

  • 2 "Пиллэй"

    6 6 Отговор
    Стига с това преписване от руски сайтове.

    Коментиран от #5

    05:43 10.10.2026

  • 3 Артилерист

    8 3 Отговор
    Този "съд" не е независим. Той е комплектован от поръчкови изпълнители, които не са осъдили нито една война, агресия и санкции на САЩ и коалицията на желаещите война (посочените в статията като несъгласни с решението на САЩ плюс Англия) срещу суверенни държави...

    06:01 10.10.2026

  • 4 Столипиново

    4 1 Отговор
    Таа от наще бе, братчедка, наш човек.

    06:34 10.10.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от ""Пиллэй"":

    Ем, Баце, толкоз си могат нашите, ко! Не ги съди строго...

    07:30 10.10.2026