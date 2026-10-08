Лекарка на кралица Камила е убита от съпруга си, докато децата им имали гости

Лекарката Хана Кейн, която е обслужвала кралица Камила и други членове на британското кралско семейство, е намерена мъртва в дома си в Дърсингам, графство Норфолк. Съпругът ѝ Марк Кейн, на 45 години, е арестуван и обвинен в убийството ѝ. Той не е пледирал по обвинението и остава в ареста.

Случаят е станал в дома на семейството, който се намира на около миля от имението Сандрингам на крал Чарлз III и кралица Камила. Според представените пред съда данни Хана Кейн е била домакин на парти с преспиване на деца, когато е получила „тежка травма от удар в дясната страна на главата“. Посочена е и друга травма, която може да е свързана с притискане на шията.

Марк Кейн се е явил пред магистратския съд в Норич, където е потвърдил самоличността, адреса и датата си на раждане. Той е бил задържан под стража и трябва да се яви отново пред Кралския съд в Кингс Лин на 8 октомври. До този момент не е обявен мотив за смъртта, а обвинението не е доказана вина.

Hannah Cain, a doctor who treated Queen Camilla and other members of the royal family, has died, and her husband has been accused of her murder. https://t.co/Vd58k5qQ7g — Us Weekly (@usweekly) October 7, 2026

„Намираме се в много ранен етап на това разследване и работим, за да установим точните обстоятелства около смъртта на жената“, заяви детектив-инспектор Аликс Райт. Тя призова хората, които разполагат с информация, да се свържат с разследващите.

Кейн е била известна професионално като доктор Хана Тери и е работила като общопрактикуващ лекар. Според публикацията на Page Six тя е била сред лекарите, които са се грижили за членове на кралското семейство при престоя им в Сандрингам.

Колеги, пациенти и жители на района са оставили цветя в нейна памет. Клиничният администратор Джули-Ан Рейнър, която е работила с Кейн, я описа като „невероятен лекар и невероятен човек, наистина прекрасна и много топлосърдечна“. Тя добави: „Всички са напълно шокирани.“

Семейството на Хана Кейн е било уведомено за случилото се, а полицията продължава да изяснява обстоятелствата около смъртта. Кралският дворец все още не е направил публичен коментар.