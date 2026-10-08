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Лекарка на кралица Камила е убита от съпруга си, докато децата им имали гости
  Тема: Известни личности

Лекарка на кралица Камила е убита от съпруга си, докато децата им имали гости

8 Октомври, 2026 15:31 686 8

  • хана кейн-
  • марк кейн-
  • кралица камила-
  • сандрингам-
  • убийство

Съпругът на лекарка остава в ареста, без да е ясен мотивът за убийството

Лекарка на кралица Камила е убита от съпруга си, докато децата им имали гости - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лекарката Хана Кейн, която е обслужвала кралица Камила и други членове на британското кралско семейство, е намерена мъртва в дома си в Дърсингам, графство Норфолк. Съпругът ѝ Марк Кейн, на 45 години, е арестуван и обвинен в убийството ѝ. Той не е пледирал по обвинението и остава в ареста.

Случаят е станал в дома на семейството, който се намира на около миля от имението Сандрингам на крал Чарлз III и кралица Камила. Според представените пред съда данни Хана Кейн е била домакин на парти с преспиване на деца, когато е получила „тежка травма от удар в дясната страна на главата“. Посочена е и друга травма, която може да е свързана с притискане на шията.

Марк Кейн се е явил пред магистратския съд в Норич, където е потвърдил самоличността, адреса и датата си на раждане. Той е бил задържан под стража и трябва да се яви отново пред Кралския съд в Кингс Лин на 8 октомври. До този момент не е обявен мотив за смъртта, а обвинението не е доказана вина.

„Намираме се в много ранен етап на това разследване и работим, за да установим точните обстоятелства около смъртта на жената“, заяви детектив-инспектор Аликс Райт. Тя призова хората, които разполагат с информация, да се свържат с разследващите.

Кейн е била известна професионално като доктор Хана Тери и е работила като общопрактикуващ лекар. Според публикацията на Page Six тя е била сред лекарите, които са се грижили за членове на кралското семейство при престоя им в Сандрингам.

Колеги, пациенти и жители на района са оставили цветя в нейна памет. Клиничният администратор Джули-Ан Рейнър, която е работила с Кейн, я описа като „невероятен лекар и невероятен човек, наистина прекрасна и много топлосърдечна“. Тя добави: „Всички са напълно шокирани.“

Семейството на Хана Кейн е било уведомено за случилото се, а полицията продължава да изяснява обстоятелствата около смъртта. Кралският дворец все още не е направил публичен коментар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 глоги

    0 2 Отговор
    Хана Кейн е била домакинЯ на парти с преспиване на деца,

    15:37 08.10.2026

  • 2 Проверихте ли

    7 1 Отговор
    дали Путин има алиби за времето, когато е извършено убийството?

    15:38 08.10.2026

  • 3 Те няма и да направят

    3 0 Отговор
    Те се интересуват само от наследството

    15:39 08.10.2026

  • 4 ......-

    3 1 Отговор
    Цигарите Кемъл от нея ли са ?

    15:39 08.10.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    заяви детектив-инспекторката Аликс Райт.

    15:40 08.10.2026

  • 6 бушприт

    2 0 Отговор
    Кейн е била известна професионално, като доктор Хана Тери и е работила, като общопрактикуваща лекарка.

    15:44 08.10.2026

  • 7 бушприт

    2 0 Отговор
    Клиничната администраторка Джули-Ан Рейнър, която е работила с Кейн, я описа като „невероятна лекарка и невероятен човек, наистина прекрасна и много топлосърдечна“.

    15:47 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.