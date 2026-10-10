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Галин се подложи на операция
  Тема: Известни личности

Галин се подложи на операция

10 Октомври, 2026 12:09 704 1

  • галин-
  • очна операция-
  • диоптри-
  • попфолк-
  • сценични участия

Попфолк изпълнителят предупреди, че може да ограничи участията си

Галин се подложи на операция - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк изпълнителят Галин е претърпял очна операция, за да се избави от диоптрите си. Той сам е съобщил за интервенцията на почитателите си в социалните мрежи и е предупредил, че възстановяването може да се отрази на сценичните му изяви през октомври.

Предстоящите участия на певеца ще зависят от това как се чувства след операцията и колко бързо се възстановява. Галин не посочва конкретен срок, в който ще се върне към обичайния си график.

„Всичко ще зависи от това как ще се чувствам и колко бързо ще се възстановя след операцията. Ще ви информирам за всяко предстоящо участие“, заяви Галин.

Засега няма яснота дали някои от вече обявените му ангажименти ще бъдат отменени или променени. Изпълнителят е поел ангажимент да съобщава своевременно за всяко участие, а почитателите му ще трябва да следят следващите му публикации за информация около завръщането му на сцената.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    1 1 Отговор
    Аз не знам кой го слуша толкова този добрички ром?!

    12:48 10.10.2026