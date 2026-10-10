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"Чичо" Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер
  Тема: Известни личности

"Чичо" Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер

10 Октомври, 2026 15:03 898 5

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Актьорът, който е близък приятел на семейството на Синди Крауфорд, нарече загубата едно от най-тежките неща, случвали се на семейството му

"Чичо" Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джордж Клуни за първи път публично коментира смъртта на Пресли Гербер, синът на модела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер. Актьорът говори пред Entertainment Tonight по време на благотворителното събитие „Албис“, като до него беше съпругата му Амал Клуни.

„Съвсем честно, това е едно от най-тежките неща, случвали се на нашето семейство“, каза Клуни, който е изключително близък със семейството. След това добави, че за семейството на Пресли случилото се е „точно толкова опустошително, колкото можете да си представите“.

Пресли Гербер почина на 20 септември на 27-годишна възраст, докато се намираше в рехабилитационно заведение в Санта Моника, Калифорния. Полицията разследва смъртта като предполагаема свръхдоза, но окончателната причина и начинът на смъртта не са установени. Окръжният медицински експерт на Лос Анджелис посочи, че са необходими допълнителни изследвания, преди да бъде направено заключение.

Семейството на Пресли поиска уединение в „този много труден и болезнен момент“. Той беше модел, както майка си, а по-малката му сестра Кая Гербер също има кариера в модата и киното.

Връзката между Джордж Клуни и семейство Гербер продължава от десетилетия. Клуни и Ранди Гербер са бизнес партньори и заедно създават марката текила Casamigos. Двамата запазват близките си отношения и след продажбата на компанията.

Според Page Six Клуни е бил особено близък с Пресли и е прекарвал часове в разговори с него. Източници на изданието твърдят, че актьорът е изпращал на младия мъж подкрепящи послания и е бил „напълно съкрушен“ от смъртта му.

Джордж Клуни е дал да се разбере, че подкрепата му към Синди Крауфорд и Ранди Гербер няма да бъде само в първите седмици след трагедията. Според изданието той е поел ангажимент да бъде до семейството и през следващите месеци и години.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тежко и очаквано събитие да си каже

    2 1 Отговор
    получаването всичко на готово обезсмисля живота и при по малко природен интелект на младия човек му е най лесно и логично да се самоубие

    Коментиран от #2

    15:17 10.10.2026

  • 2 Истински бизнесмен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "тежко и очаквано събитие да си каже":

    Да сигурно говориш за себеси

    15:19 10.10.2026

  • 3 Цвете

    5 0 Отговор
    ПРИЯТЕЛСТВО СЪЗДАДЕНО ОТ ГОДИНИ ,НЕ СЕ ТЪРГУВА ,А АКО Е ИСТИНСКО ,ОСТАВА ЗАВИНАГИ. ❤️❤️❤️❤️❤️

    15:19 10.10.2026

  • 4 муцунка

    1 1 Отговор
    "Чичо"ни Джордж Клоонеи...

    15:21 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.