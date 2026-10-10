"Чичо" Джордж Клуни проговори за смъртта на Пресли Гербер

Джордж Клуни за първи път публично коментира смъртта на Пресли Гербер, синът на модела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер. Актьорът говори пред Entertainment Tonight по време на благотворителното събитие „Албис“, като до него беше съпругата му Амал Клуни.

„Съвсем честно, това е едно от най-тежките неща, случвали се на нашето семейство“, каза Клуни, който е изключително близък със семейството. След това добави, че за семейството на Пресли случилото се е „точно толкова опустошително, колкото можете да си представите“.

Пресли Гербер почина на 20 септември на 27-годишна възраст, докато се намираше в рехабилитационно заведение в Санта Моника, Калифорния. Полицията разследва смъртта като предполагаема свръхдоза, но окончателната причина и начинът на смъртта не са установени. Окръжният медицински експерт на Лос Анджелис посочи, че са необходими допълнителни изследвания, преди да бъде направено заключение.

Семейството на Пресли поиска уединение в „този много труден и болезнен момент“. Той беше модел, както майка си, а по-малката му сестра Кая Гербер също има кариера в модата и киното.

Връзката между Джордж Клуни и семейство Гербер продължава от десетилетия. Клуни и Ранди Гербер са бизнес партньори и заедно създават марката текила Casamigos. Двамата запазват близките си отношения и след продажбата на компанията.

Според Page Six Клуни е бил особено близък с Пресли и е прекарвал часове в разговори с него. Източници на изданието твърдят, че актьорът е изпращал на младия мъж подкрепящи послания и е бил „напълно съкрушен“ от смъртта му.

Джордж Клуни е дал да се разбере, че подкрепата му към Синди Крауфорд и Ранди Гербер няма да бъде само в първите седмици след трагедията. Според изданието той е поел ангажимент да бъде до семейството и през следващите месеци и години.