Григор Димитров и Ейса Гонсалес сложиха край на слуховете за раздяла и се появиха заедно в Лондон

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на гала вечер от Лондонския филмов фестивал, след като известно време се носиха слуховете, че двойката се е разделила. Българският тенисист и мексиканската актриса привлякоха вниманието на събитието, посветено на филма I Love Boosters, в който Гонсалес участва.
Актрисата беше с впечатляващ тоалет, а Димитров избра дълго палто тип шинел.
Филмът е режисиран от Бутс Райли и е част от програмата на 70-ия Британски филмов фестивал в Лондон, който се провежда от 7 до 18 октомври 2026 г. Продукцията е сред международните премиери на форума.
Гришо и Ейса бяха забелязани заедно и в Париж. Там бившият номер 3 в световната ранглиста участва в представянето на колекция на Lacoste на централния корт на „Ролан Гарос“.
В събитието се включиха още Винъс Уилямс, Ума Търман и Ейдриън Броуди.
Появата в Лондон идва на фона на възстановяването на Григор Димитров от поредна контузия, заради която той е отказал участие в турнир „Чалънджър“ в Португалия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
20:28 10.10.2026
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3 Кучето на Мими 🐕
20:30 10.10.2026
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5 Гришо е неотразим
20:36 10.10.2026
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9 Гришо е №1
20:48 10.10.2026
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11 Разводач
20:59 10.10.2026
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