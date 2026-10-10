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Григор Димитров и Ейса Гонсалес сложиха край на слуховете за раздяла и се появиха заедно в Лондон
  Тема: Известни личности

Григор Димитров и Ейса Гонсалес сложиха край на слуховете за раздяла и се появиха заедно в Лондон

10 Октомври, 2026 20:24 894 12

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Двамата привлякоха вниманието на гала вечер от Лондонския филмов фестивал

Григор Димитров и Ейса Гонсалес сложиха край на слуховете за раздяла и се появиха заедно в Лондон - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Григор Димитров и Ейса Гонсалес се появиха заедно на гала вечер от Лондонския филмов фестивал, след като известно време се носиха слуховете, че двойката се е разделила. Българският тенисист и мексиканската актриса привлякоха вниманието на събитието, посветено на филма I Love Boosters, в който Гонсалес участва.

Актрисата беше с впечатляващ тоалет, а Димитров избра дълго палто тип шинел.

Филмът е режисиран от Бутс Райли и е част от програмата на 70-ия Британски филмов фестивал в Лондон, който се провежда от 7 до 18 октомври 2026 г. Продукцията е сред международните премиери на форума.

Гришо и Ейса бяха забелязани заедно и в Париж. Там бившият номер 3 в световната ранглиста участва в представянето на колекция на Lacoste на централния корт на „Ролан Гарос“.

В събитието се включиха още Винъс Уилямс, Ума Търман и Ейдриън Броуди.

Появата в Лондон идва на фона на възстановяването на Григор Димитров от поредна контузия, заради която той е отказал участие в турнир „Чалънджър“ в Португалия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    7 5 Отговор
    Живот си живее тоя , ния да му мислим 🤭

    20:28 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    9 1 Отговор
    Дълго очаквана Гришня.👍

    20:30 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гришо е неотразим

    5 5 Отговор
    в леглото. За разлика от корта.

    20:36 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гришо е №1

    5 0 Отговор
    Гришо е №1 в мъжките сърца.

    20:48 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разводач

    3 1 Отговор
    Тоя само ходи и ги развежда по заведения и магазини. Хвърля пачки, ама не ги такова. Само се прави на мъжкар.

    20:59 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.