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Мъж е сериозно ранен при нападение от тигър във Великобритания

Мъж е сериозно ранен при нападение от тигър във Великобритания

10 Октомври, 2026 20:02 860 4

  • тигър-
  • зоопарк-
  • донкастър-
  • великобритания-
  • нападение

Инцидентът е станал в зоопарк близо до Донкастър, а посетителите са били евакуирани

Мъж е сериозно ранен при нападение от тигър във Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е бил сериозно ранен, след като е влязъл в заграждението на тигър в зоопарк близо до Донкастър, Великобритания. Хищникът го е нападнал, а посетителите на парка са били евакуирани.

Южнойоркшърската полиция потвърди, че пострадалият е получил сериозни наранявания. „Тигърът впоследствие е нападнал мъжа, което е довело до сериозни травми“, съобщиха от полицията.

Самоличността и възрастта на мъжа не са оповестени. Няма публични данни и за конкретното му медицинско състояние, освен че травмите са определени като сериозни.

След инцидента паркът е бил освободен от посетители, а по случая е започнало разследване. Полицията изяснява обстоятелствата, при които мъжът е попаднал в зоната за тигъра. Не е съобщено дали той е влязъл умишлено или как е преодолял защитите на заграждението.

Тигърът е останал в заградената зона, а паркът е затворен за посетители. Допълнителна информация за състоянието на животното и за възможното продължаване на разследването не е съобщена.

Източници: bta.bg, britbrief.co.uk


Великобритания
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