Тръмп мълчи за голата си позлатена статуя в ЕП

Доналд Тръмп все още не е направил публичен коментар за сатиричната статуя, която го изобразява гол и позлатен в Европейския парламент. Скулптурата беше представена в Страсбург и остана изложена до 8 октомври.

Произведението е дело на датския художник Йенс Галшиот и носи името „Оранжевата чума“. То е високо около 2,5 метра и е покрито с 23-каратово златно фолио. Фигурата на американския президент е показана седнала върху раменете на по-дребен мъж, като в едната си ръка държи дълга голф палка, а в другата – везни, свързвани със символиката на правосъдието.

„Оранжевата чума“ в сградата на ЕП

Скулптурата е изложена по покана на датския евродепутат Пер Клаусен. Той защити присъствието ѝ в парламентарната сграда и заяви: „Ако някой е толкова уязвим, че не може да приеме изложбата, той няма място на световната сцена“.

Произведението е замислено като политическа сатира срещу начина, по който Тръмп упражнява власт, както и срещу позициите му по климатичните въпроси и международния ред. Заглавието препраща към оранжевия цвят, с който често е свързван американският президент, а второто име на творбата е „Кралят на несправедливостта“.

Галшиот е използвал мотиви от приказката „Новите дрехи на императора“. В нея владетелят вярва, че носи великолепни дрехи, докато всички около него се преструват, че ги виждат. В скулптурата Тръмп е представен като тежест върху по-слабия човек, който го носи на гърба си.

Статуята продължава международното си пътуване

„Оранжевата чума“ е била показвана и на други международни събития, сред които климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия, както и на Мюнхенската конференция по сигурността. След краткото си представяне в Страсбург творбата остава част от поредица акции, насочени срещу политиката на американския президент.

До момента няма публична реакция нито от Тръмп, нито от Белия дом по повод изложбата в Европейския парламент.

Източници: bta.bg, amp.dw.com, eurointegration.com.ua