Тръмп мълчи за голата си позлатена статуя в ЕП

Доналд Тръмп все още не е направил публичен коментар за сатиричната статуя, която го изобразява гол и позлатен в Европейския парламент. Скулптурата беше представена в Страсбург и остана изложена до 8 октомври.
Произведението е дело на датския художник Йенс Галшиот и носи името „Оранжевата чума“. То е високо около 2,5 метра и е покрито с 23-каратово златно фолио. Фигурата на американския президент е показана седнала върху раменете на по-дребен мъж, като в едната си ръка държи дълга голф палка, а в другата – везни, свързвани със символиката на правосъдието.
„Оранжевата чума“ в сградата на ЕП
Скулптурата е изложена по покана на датския евродепутат Пер Клаусен. Той защити присъствието ѝ в парламентарната сграда и заяви: „Ако някой е толкова уязвим, че не може да приеме изложбата, той няма място на световната сцена“.
Произведението е замислено като политическа сатира срещу начина, по който Тръмп упражнява власт, както и срещу позициите му по климатичните въпроси и международния ред. Заглавието препраща към оранжевия цвят, с който често е свързван американският президент, а второто име на творбата е „Кралят на несправедливостта“.
Галшиот е използвал мотиви от приказката „Новите дрехи на императора“. В нея владетелят вярва, че носи великолепни дрехи, докато всички около него се преструват, че ги виждат. В скулптурата Тръмп е представен като тежест върху по-слабия човек, който го носи на гърба си.
Статуята продължава международното си пътуване
„Оранжевата чума“ е била показвана и на други международни събития, сред които климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия, както и на Мюнхенската конференция по сигурността. След краткото си представяне в Страсбург творбата остава част от поредица акции, насочени срещу политиката на американския президент.
До момента няма публична реакция нито от Тръмп, нито от Белия дом по повод изложбата в Европейския парламент.
Източници: bta.bg, amp.dw.com, eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прави са Хората
Коментиран от #16
09:31 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точно в десятката
09:32 11.10.2026
6 Анджо
Коментиран от #8
09:34 11.10.2026
7 Пич
Тръмп ги уволни всичките, но Урсулианците схващат с няколко години закъснение!!!
09:37 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Смех
09:38 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПО ТОЧНО
09:40 11.10.2026
12 Те тези защо толкова
Няма да видят мир за това нагло поведение.
09:42 11.10.2026
13 Лама Калушев
Бих искал да видя подобни сатирични скулптури на:
- Урсула фон дер Лайен - с нейните безбройни корупционни скандали
- Кая Калас - с нейният огромен интелект
- Мерц - човекът, който съсипа германската икономика
- Меркел - която вкара всичките милиони мигранти в Европа
- Макрон - с неговтата съпруга 30 години по-възрастна от него
- Борис Джонсън - алкохоликът, който разсипа Великобритания
- Бойко Борисов и Пеевски - вие си знаете защо
- Ивайло Мирчев и Атанасов - вие си знаете защо
...
Коментиран от #18
09:43 11.10.2026
14 Анджо
До коментар #8 от "Купейко":Като го замести ли.
09:45 11.10.2026
15 ясен и точен
09:47 11.10.2026
16 ЗЕЛЕН
До коментар #3 от "Прави са Хората":Е ПО ДОБРЕ
09:50 11.10.2026
17 мдаа
09:55 11.10.2026
18 А защо Нет
До коментар #13 от "Лама Калушев":И на Путин и Meдвежонков
09:55 11.10.2026
19 лицемер
Коментиран от #20, #22
09:57 11.10.2026
20 хмм
До коментар #19 от "лицемер":Статуята на Урсула ще бъде изложена в американския конгрес, не в Европарламента. Вероятно ще я изобразят върху електрическа метла, защото дизел в Европа няма.
10:09 11.10.2026
21 007 лиценз ту кил
10:09 11.10.2026
22 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #19 от "лицемер":А ве изложба, изложба, ама когато открито използваш изкуството да се подиграваш на някого си е гадост, що не показаха така доня урсолиня ваксулиня дето съсипа цял ЕС, нас така ни се подиграха и ни показаха за кво ни мислят пак на една изложба България беше показана като турска тоалетна.
10:10 11.10.2026
23 Абе да бе
10:12 11.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А преди време
10:37 11.10.2026