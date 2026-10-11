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Тръмп мълчи за голата си позлатена статуя в ЕП
  Тема: Известни личности

Тръмп мълчи за голата си позлатена статуя в ЕП

11 Октомври, 2026 09:20 1 219 27

  • доналд тръмп-
  • европейски парламент-
  • сатирична скулптура-
  • йенс галшиот-
  • страсбург

Сатиричната скулптура „Оранжевата чума“ беше изложена в Страсбург до 8 октомври. Американският президент все още не е реагирал публично

Тръмп мълчи за голата си позлатена статуя в ЕП - 1
Снимка: DPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп все още не е направил публичен коментар за сатиричната статуя, която го изобразява гол и позлатен в Европейския парламент. Скулптурата беше представена в Страсбург и остана изложена до 8 октомври.

Произведението е дело на датския художник Йенс Галшиот и носи името „Оранжевата чума“. То е високо около 2,5 метра и е покрито с 23-каратово златно фолио. Фигурата на американския президент е показана седнала върху раменете на по-дребен мъж, като в едната си ръка държи дълга голф палка, а в другата – везни, свързвани със символиката на правосъдието.

„Оранжевата чума“ в сградата на ЕП

Скулптурата е изложена по покана на датския евродепутат Пер Клаусен. Той защити присъствието ѝ в парламентарната сграда и заяви: „Ако някой е толкова уязвим, че не може да приеме изложбата, той няма място на световната сцена“.

Произведението е замислено като политическа сатира срещу начина, по който Тръмп упражнява власт, както и срещу позициите му по климатичните въпроси и международния ред. Заглавието препраща към оранжевия цвят, с който често е свързван американският президент, а второто име на творбата е „Кралят на несправедливостта“.

Галшиот е използвал мотиви от приказката „Новите дрехи на императора“. В нея владетелят вярва, че носи великолепни дрехи, докато всички около него се преструват, че ги виждат. В скулптурата Тръмп е представен като тежест върху по-слабия човек, който го носи на гърба си.

Статуята продължава международното си пътуване

„Оранжевата чума“ е била показвана и на други международни събития, сред които климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия, както и на Мюнхенската конференция по сигурността. След краткото си представяне в Страсбург творбата остава част от поредица акции, насочени срещу политиката на американския президент.

До момента няма публична реакция нито от Тръмп, нито от Белия дом по повод изложбата в Европейския парламент.

Източници: bta.bg, amp.dw.com, eurointegration.com.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прави са Хората

    9 10 Отговор
    Оранжев КЛОУН.

    Коментиран от #16

    09:31 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно в десятката

    15 8 Отговор
    Съвсем на място си е статуята. Плужекът цар със скиптър. Властелинът на корупцията, парите и златото.

    09:32 11.10.2026

  • 6 Анджо

    13 7 Отговор
    Тоя стана за смях🙆🙆🥵🤡 най великият президент на САЩ.😩👅

    Коментиран от #8

    09:34 11.10.2026

  • 7 Пич

    12 8 Отговор
    Излишно паветнатасган се пъне да оригиналничи!!!
    Тръмп ги уволни всичките, но Урсулианците схващат с няколко години закъснение!!!

    09:37 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смех

    10 8 Отговор
    Всичкото либерал по света квичи якоо, но тръмпи ще ги оправи по един или друг начин.

    09:38 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПО ТОЧНО

    11 6 Отговор
    НЕ СЪМ МУ ФЕН НА ОРАНЖЕВИЯ, НО ТОВА ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НЕ ДОБРЕ НА ВСЕКИ ЕВРОПЕЕЦ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЕЗДЕЛНИ ЦИТЕ В ТАЯ СГРАДА

    09:40 11.10.2026

  • 12 Те тези защо толкова

    11 6 Отговор
    нагло дърпат дявола за опашката
    Няма да видят мир за това нагло поведение.

    09:42 11.10.2026

  • 13 Лама Калушев

    14 4 Отговор
    Хубаво е да се критикува политиката на Тръмп по подобен начин.
    Бих искал да видя подобни сатирични скулптури на:
    - Урсула фон дер Лайен - с нейните безбройни корупционни скандали
    - Кая Калас - с нейният огромен интелект
    - Мерц - човекът, който съсипа германската икономика
    - Меркел - която вкара всичките милиони мигранти в Европа
    - Макрон - с неговтата съпруга 30 години по-възрастна от него
    - Борис Джонсън - алкохоликът, който разсипа Великобритания
    - Бойко Борисов и Пеевски - вие си знаете защо
    - Ивайло Мирчев и Атанасов - вие си знаете защо
    ...

    Коментиран от #18

    09:43 11.10.2026

  • 14 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Купейко":

    Като го замести ли.

    09:45 11.10.2026

  • 15 ясен и точен

    5 0 Отговор
    коментар направи-----ПОРЪЧА ДИЗЕЛ

    09:47 11.10.2026

  • 16 ЗЕЛЕН

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Прави са Хората":

    Е ПО ДОБРЕ

    09:50 11.10.2026

  • 17 мдаа

    4 1 Отговор
    Откакто свят светува нарцистичните дебели грубияни яхват сиромасите и ги изпращат да водят войните им, а самите те се позлатяват.

    09:55 11.10.2026

  • 18 А защо Нет

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Лама Калушев":

    И на Путин и Meдвежонков

    09:55 11.10.2026

  • 19 лицемер

    6 4 Отговор
    „Ако някой е толкова уязвим, че не може да приеме изложбата, той няма място на световната сцена“ - айде да направи карикатурна статуя на Урсула да видим какво ще стане, а?!

    Коментиран от #20, #22

    09:57 11.10.2026

  • 20 хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "лицемер":

    Статуята на Урсула ще бъде изложена в американския конгрес, не в Европарламента. Вероятно ще я изобразят върху електрическа метла, защото дизел в Европа няма.

    10:09 11.10.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор
    А кой плати златното фолио?

    10:09 11.10.2026

  • 22 Удри евраста с лопатЕто

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "лицемер":

    А ве изложба, изложба, ама когато открито използваш изкуството да се подиграваш на някого си е гадост, що не показаха така доня урсолиня ваксулиня дето съсипа цял ЕС, нас така ни се подиграха и ни показаха за кво ни мислят пак на една изложба България беше показана като турска тоалетна.

    10:10 11.10.2026

  • 23 Абе да бе

    2 2 Отговор
    А златната тоалетна чиния на Зеления кога?

    10:12 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А преди време

    0 0 Отговор
    Един подобен артист представи България като клекало на тоалетна. Нищо лично, нали?

    10:37 11.10.2026